Стефанчук о заявлениях Путина о легитимности: в соответствии с Конституцией и законами Украины президентом является Зеленский
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина относительно легитимности власти в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Стефанчука в фейсбуке.
"Очень хорошо, что на россии начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании.
Поэтому президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно Конституции и законам Украины", - отметил Стефанчук.
Напоминаем, президент РФ Владимир Путин заявлял, что по его мнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась и это влияет на формат переговоров в будущем.
Сейчас легитимной властью в Украине Путин считает Верховную Раду и ее председателя.
Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.
Пожалуйста, подождите...
Комплекс меншовартості...
Вот что нужно было ответить ***** на понятном ему языке в ответ на его циничную демагогию.
Але який з нього президент проілюстровано у цьому фото.
Нехай так буде!
підар нагуляний,йди на війну!
Посадові особи згідно вимог Конституції мали б оголосити і провести чергові вибори. Після того, як вони саботували проведення виборів - вони вчинили державний переворот.
Щоб виконати наказ кремлівського фюрера не дарма ж у держперевороті вирішили замазатися усі привладні особини, бо одне занадто сцикливе щоб взяти на себе весь ризик майбутньої відповідальності за законом. Рука руку відмиє, як вони сподіваються станеться по прикладу вбивць майданівців командирів беркута.
Нам своє робить... ,своїм громадянам треба пояснювати .
https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
А, це ж інше...
Тому Стефанчук може ЙТИ НАХ зі своєю "приватною думкою".