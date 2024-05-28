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Стефанчук про заяви Путіна щодо легітимності: відповідно до Конституції та законів України президентом є Зеленський

руслан,стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо легітимності влади в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стефанчука у фейсбуці.

"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", - зазначив Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хто сумнівається у легітимності президента Зеленського після 20 травня, нехай подає до Конституційного Суду, - Стефанчук

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін заявляв, що на його думку легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась і це впливає на формат переговорів у майбутньому.

Наразі легітимною владою в Україні Путін вважає Верховну Раду та її голову.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.

стефанчук про легітимність зеленського

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Це той юрист, що пропонував пересічним йти до КС?
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28.05.2024 19:08
+28
Щоб говорити про новообраного Президента потрібні результативні вибори.
А тому, процитована КВНщиком частина 1 статті 108, зовсім не про нинішній стан справ!
стефанчук боїться брати відповідальність на себе?
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28.05.2024 19:13
+19
Юрист ПРОФЕСОР ПРАВА, КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ йпт його харю й ого ПРостіцуіоналізм юриста ... "адвокат диявольщини", запроданець Батьківщини , слуга агентів *******
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28.05.2024 19:21
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На ... взагалі щось відповідати на закидання кацапської падалі??!!
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28.05.2024 19:47 Відповісти
Можна було просто нагадати ***** про те, що воно (*****) нелегітимне з 7 травня 2008 року, коли закінчився його другий термін.
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29.05.2024 11:10 Відповісти
стефанчук од страху нас*ав повні кальсони, бо по життю страшенний боягуз
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28.05.2024 19:48 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що він такий "широкий" не через вкрай надмірну вагу, а через постійно одягнутий використаний памперс? 😳
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29.05.2024 11:12 Відповісти
І для Стефанчука Президентскої Влади в Україні НЕМАЄ. Незмінність влади сосується ВР.
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28.05.2024 19:50 Відповісти
Тільки Зелені Дєбіли досі коментують виперди Срущего-в-чемодан!

Комплекс меншовартості...
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28.05.2024 19:52 Відповісти
А д'єрмак легітимний? Його призначення і те що він робить по факту відровідає Конституції??? Га?! Заглянь хрячило в Конституцію і скажи чи у вас там все по Конституції! І вже потім хрюкай. Пять років по Конституції топалися! А тепер Конституцію воно згадало!
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28.05.2024 19:55 Відповісти
Ну вот хйло выглядел по этой теме жалко))) зачем ему что-то отвечать? Поржали и разошлись!!!))
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28.05.2024 19:56 Відповісти
- Вова, а ты ваще сам-то кто такой?

Вот что нужно было ответить ***** на понятном ему языке в ответ на его циничную демагогию.
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28.05.2024 20:02 Відповісти
Всім відомо, що воно видатне *****. Але це не привід писати його з великої літери
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29.05.2024 11:15 Відповісти
Дивлячись з Семенівки, відповідь нелігитимному від легітимної влади є не що що інше, як легітимізація самозванців
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28.05.2024 20:08 Відповісти
Да. То є так.
Але який з нього президент проілюстровано у цьому фото.
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28.05.2024 20:09 Відповісти
Хайп перш за все!
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28.05.2024 21:03 Відповісти
нормальний ПРЕЗИДЕНТ
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28.05.2024 21:48 Відповісти
Кому і кобила наречена!
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29.05.2024 08:20 Відповісти
Приблизно так виглядатимуть фотографії хрипатго пацюка, коли його фотографуватимуть на міському смітнику Кривого Рогу після відбування тривалого терміну за злочини проти України.
Нехай так буде!
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29.05.2024 08:17 Відповісти
Ой... я мне кажется что НЕТ.... !
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28.05.2024 20:12 Відповісти
Кстати, самое интересно что Украина ведь не признала "выборы" в РФ, то есть для х...о не легитимный для нас. Но при этом, официальные органы власти обращают внимания на его высказывания, комментируют, дают какие то разъяснения...
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28.05.2024 20:23 Відповісти
Цей треш за просто так ? Чи українці таки наважуться , шось показати 🤡 ?
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28.05.2024 20:27 Відповісти
Ну тут я більше згоден з карликом. Бо правда,в Конституції вказано,що не проводяться вибори в Раду,а през виконує свої обов*язки до вступу нового-це мається на увазі 2-х місячний перехідний період,коли нового вибрали,але він ще не склав присягу. Саме правильно і чесно булоб зробити звернення до Конст. суду і вони розтлімачилиб все і питання для всіх,в тому числі і для мене,булиб закриті
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28.05.2024 20:35 Відповісти
Всім зрозуміло що під бомбами, ракетами, за умови окупації частини терріторії, перебування за кордоном і на фронті маси виборців, говорити про вибори це небезпечна несінитниця. Відповідати карліку і щось доказувати немає цензу і не треба грати на користь мордору.
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28.05.2024 20:40 Відповісти
от боров безголовый.....................................нахер ты перед ************* отчитываешься?феерический долбень просто......................................................
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28.05.2024 20:40 Відповісти
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28.05.2024 20:48 Відповісти
Хто цього уйобка призначив головою Верховної Ради?
підар нагуляний,йди на війну!
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28.05.2024 20:54 Відповісти
Ніхто не може тлумачити Конституцію, виключно і тільки Конституційний суд шодо легітимності Президента. Такий з цього стефанчука доктор чи профффесор. Невже він не знає, що інша посадов особа не може коментувати Констиитуцію? Чи думає, що для наріду 73% цього достатньо?
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28.05.2024 21:25 Відповісти
Не потрібно нічого тлумачити на чиєсь виправдання порушення вимог Конституції України.
Посадові особи згідно вимог Конституції мали б оголосити і провести чергові вибори. Після того, як вони саботували проведення виборів - вони вчинили державний переворот.
Щоб виконати наказ кремлівського фюрера не дарма ж у держперевороті вирішили замазатися усі привладні особини, бо одне занадто сцикливе щоб взяти на себе весь ризик майбутньої відповідальності за законом. Рука руку відмиє, як вони сподіваються станеться по прикладу вбивць майданівців командирів беркута.
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28.05.2024 22:59 Відповісти
Так звана кругова порука
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28.05.2024 23:02 Відповісти
....я б особисто проігнорував пуйла , і нічого йому не пояснював .
Нам своє робить... ,своїм громадянам треба пояснювати .
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28.05.2024 21:27 Відповісти
Каким бы не был Писяграй, на сегодня он президент Украины, и не псячее дело *****, дважды насравшего на собственную конституцию , решать кто в Киеве главный. И тем более незачем украинскому чину обЪяняться с плешивым выродком.
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28.05.2024 21:49 Відповісти
А ось конституційний юрист-професіонал спираючись на Конституцію і Закони України, тлумачить що він злочинець, захопивший владу в Україні.

https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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28.05.2024 22:03 Відповісти
Ось що тлумачить конституційний юрист-професіонал:

https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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28.05.2024 22:05 Відповісти
отошли путьке, он спрашивал, не я.
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28.05.2024 23:44 Відповісти
так ти ж з ним на пару брехню розповсюджуєш...
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28.05.2024 23:48 Відповісти
В любому випадку потрібно дотримуватися основного закону де чітко зазначено ,що по закінченю п'ятирічного терміну президента ВРУ приймає постанову про вибори нового президента. Якщо цього не зроблено це Конституційний переворот вчинений у змові групою осіб. Ніякі підзаконні акти чи постанови уряду тощо немають суперечити Конституції. Єдиний орган який може тлумачити статті основного закону це Конституційний суд до якого неаразі з депутатів не звертався.
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28.05.2024 22:06 Відповісти
Цей кнур, який називає себе юристом суперечить сам собі: частина 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". Легітимність президента визначається всенародним обранням на певний період, визначений Конституцією. Конституція однозначно передбачає пять років. Після сплину пяти років він є в.о., до вступу на пост новообраного, як і гласить ч. ст.108. Щодо легітимності після 21.05.24, то можна було б чисто символічно вважати, якщо б ішак мав підтримку більшості суспільства. Але на сьогоднішній час рейтинг безтолкового ішака не перевищує 20%. Таким чином, якщо б вибори відбулись після 21.05. 24 то ішак не має довіри суспільства, а відтак і легітимності. Тому це чмо і не зверталось в КС, бо рішення було б не на його користь.
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28.05.2024 22:15 Відповісти
Не є він В.О. Ним може бути лише голова ВРУ за ст. 112 Конституції.
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28.05.2024 23:05 Відповісти
Інколи і ворог буває правий а щоб цього не було потрібно звернутись до Конституційного суду України хай відпрацьовують не малу зарпату що отримують від податків народу України а всі інші заяви можна розцінювати як тиск на суддів.
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28.05.2024 22:16 Відповісти
А що ще цей член озу Зеленського міг сказати?Вони разом вчинили конституційний переворот, узурпувати владу і є спільниками.
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28.05.2024 22:32 Відповісти
Соромлюсь запитати : " Якщо Конституція на паузі, тодінавіщо нам потрібен її гарант ??? "
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28.05.2024 22:33 Відповісти
Та на якій там паузі. Конституцією підтерлися ще в 2019 році. Потім Конституцію засунули подалі, зробивши Україну вже на 100% тоталітарною державою, узурпованою паханом під погонялом "Козир" та "Тімофєєв" з дресированим пацюком на повідку.
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29.05.2024 08:30 Відповісти
Якщо б Гітлер сказав, що сралін - колишній бандит, диктатор, людожер і вбив десятки мільонів власних громадян - це була б неправда?
А, це ж інше...
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28.05.2024 22:59 Відповісти
"Відповідно до Конституції" - тлумачити Конституцію може ТІЛЬКИ Конституційний СУД!!!
Тому Стефанчук може ЙТИ НАХ зі своєю "приватною думкою".
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29.05.2024 18:08 Відповісти
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