Стефанчук про заяви Путіна щодо легітимності: відповідно до Конституції та законів України президентом є Зеленський
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо легітимності влади в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стефанчука у фейсбуці.
"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.
Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", - зазначив Стефанчук.
Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін заявляв, що на його думку легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась і це впливає на формат переговорів у майбутньому.
Наразі легітимною владою в Україні Путін вважає Верховну Раду та її голову.
Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.
Будь ласка, зачекайте...
Комплекс меншовартості...
Вот что нужно было ответить ***** на понятном ему языке в ответ на его циничную демагогию.
Але який з нього президент проілюстровано у цьому фото.
Нехай так буде!
підар нагуляний,йди на війну!
Посадові особи згідно вимог Конституції мали б оголосити і провести чергові вибори. Після того, як вони саботували проведення виборів - вони вчинили державний переворот.
Щоб виконати наказ кремлівського фюрера не дарма ж у держперевороті вирішили замазатися усі привладні особини, бо одне занадто сцикливе щоб взяти на себе весь ризик майбутньої відповідальності за законом. Рука руку відмиє, як вони сподіваються станеться по прикладу вбивць майданівців командирів беркута.
Нам своє робить... ,своїм громадянам треба пояснювати .
https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
https://youtu.be/hfrAjPhs8ew?t=78 Вердикт - нелегітимний! Без емоцій і пустослів'я, конституційний аналіз, що настане після 20 травня. http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhfrAjPhs8ew%3Ft%3D78&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
А, це ж інше...
Тому Стефанчук може ЙТИ НАХ зі своєю "приватною думкою".