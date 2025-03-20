Норвежская компания NAMMO и украинские производители будут совместно изготавливать 155-мм снаряды

20 марта в норвежском городе Рауфосс компания NAMMO и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Он рассказал, что в прошлом году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов калибра 155 мм. На сегодня это основной артиллерийский калибр украинского войска и стран-членов НАТО. Отечественная оборонка должна увеличивать их производство.

Что предусматривает сотрудничество?

Партнерство основывается на успешном сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155-мм артиллерийских боеприпасов, которое осуществляется при двусторонней поддержке правительств Норвегии и Украины. Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов.

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NAMMO является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. Я благодарен руководству компании за готовность сотрудничать с украинскими производителями. Отдельная благодарность Государственному секретарю Министерства обороны Королевства Норвегия Андреасу Флему за присутствие и поддержку этого сотрудничества на государственном уровне", - отметил Сметанин.

"Обороноспособность Украины является фундаментом безопасности в Европе. Мы продолжаем строить в Украине #Арсенал_свободного_мира и благодарим всех партнеров, которые приобщаются к этому процессу", - подчеркнул министр.

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