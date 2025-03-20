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Новости Производство боеприпасов в Украине
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Норвежская компания NAMMO и украинские производители будут совместно изготавливать 155-мм снаряды

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20 марта в норвежском городе Рауфосс компания NAMMO и одно из ведущих предприятий украинского ОПК подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве с целью расширения действующего сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Он рассказал, что в прошлом году в Украине стартовало серийное производство боеприпасов калибра 155 мм. На сегодня это основной артиллерийский калибр украинского войска и стран-членов НАТО. Отечественная оборонка должна увеличивать их производство.

Что предусматривает сотрудничество?

Партнерство основывается на успешном сотрудничестве в сфере передачи Украине технологий производства 155-мм артиллерийских боеприпасов, которое осуществляется при двусторонней поддержке правительств Норвегии и Украины. Это сотрудничество будет способствовать обеспечению потребностей Украины в суверенном и национальном производстве боеприпасов.

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NAMMO является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе. Я благодарен руководству компании за готовность сотрудничать с украинскими производителями. Отдельная благодарность Государственному секретарю Министерства обороны Королевства Норвегия Андреасу Флему за присутствие и поддержку этого сотрудничества на государственном уровне", - отметил Сметанин.

"Обороноспособность Украины является фундаментом безопасности в Европе. Мы продолжаем строить в Украине #Арсенал_свободного_мира и благодарим всех партнеров, которые приобщаются к этому процессу", - подчеркнул министр.

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Автор: 

боеприпасы (2333) Норвегия (697) производство (461)


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За три роки повномаштабки, це вже п'ята чи десята спроба почати виробляти 155-мм снаряди?
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20.03.2025 17:30 Ответить
Ми продовжуємо будувати в Україні #Арсенал_вільного_світу?????? 🤣🤣🤣це як??
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20.03.2025 17:33 Ответить
норвежців на контроль і прийомку продукції і кожний снаряд влізе в ствол,
і долетить куди потрібно, і вибухне...
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20.03.2025 17:36 Ответить
страна с населением киевской и днепропетровских областей может выпускать снаряды, а мы на 10 год войны - не можем.....
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20.03.2025 17:52 Ответить
Ще закиньте геолокації...
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20.03.2025 21:43 Ответить
Построят завод в Украине и начнут производить снаряды ... через месяц ? ...нет ...нет ....до ....2030 года . А пишут чтобы .... завалить новостями. Но нужно перемирие ! Под пулями никто ничего небудет делать.Надо воздушное пространство закрыть . Американцы необеспечив безопасность в Украине не начнут что нибуть работать или добывать как и Норвежзцы или другие заинтересованные страны.
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21.03.2025 05:03 Ответить
 
 