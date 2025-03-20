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Новости Иностранные миротворцы в Украине
2 041 19

Турция готова к участию в иностранных миротворческих силах в Украине

МЗС Туреччини

Турция может внести свой вклад в размещение иностранных сил в Украине, "если стороны согласятся создать" их для "урегулирования российско-украинской войны на будущем этапе".

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп имели "очень позитивный" телефонный разговор. По словам Фидана, президента Трампа следует убедить вывести американские войска из Сирии, добавив, что это будет экономически выгодно для Вашингтона.

Также Фидан отметил, что либерализация визового режима с Европой имеет очень важное значение для решения визовых вопросов, поскольку текущая система не может удовлетворить растущий спрос Турции, пока остаются ограничения.

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Автор: 

миротворцы (1158) Турция (3379) Фидан Хакан (28)


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Топ комментарии
+4
заходьте до Криму повним складом: вмс, повітряні сили, наземне військо
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20.03.2025 18:01
+2
чего не сделаешь, только бы в русских пострелять)))
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20.03.2025 17:58
+2
Враховуючи турецьку окупацію частини Сирії, я б 100 раз поміркував чи пускати їх в Україну.
Щодо планів Ердогана на Україну у контексті розширення впливу Туреччини я зовсім не певен.
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20.03.2025 18:02
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Бажано в Криму розмістити
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20.03.2025 17:57 Ответить
+ 100 !!!

башибузуків - іррегулярну турецьку піхоту з кривими ножами
Крим буде чистеньким від кацапів

.
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20.03.2025 18:22 Ответить
чего не сделаешь, только бы в русских пострелять)))
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20.03.2025 17:58 Ответить
Стріляти в кацапів це задоволення.здохніть виродки.
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20.03.2025 18:04 Ответить
турецький національний спорт - ятаган в спину
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20.03.2025 18:23 Ответить
заходьте до Криму повним складом: вмс, повітряні сили, наземне військо
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20.03.2025 18:01 Ответить
...і башибузуки !!!!!!!!!!!!!! обов'язково !!!

Башибу́зуки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 осман. باشی بوزوق başıbozuk, IPA: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:IPA/Turkish [baʃɯboˈzuk] , «дурноголовий») - вояки іррегулярної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 піхоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття. Набиралися з незаможного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 мусульманського населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8 курдів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8 черкесів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 албанців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів. Відзначалися браком дисципліни, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мародерством та масовими вбивствами цивільного населення.

.
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20.03.2025 18:26 Ответить
Враховуючи турецьку окупацію частини Сирії, я б 100 раз поміркував чи пускати їх в Україну.
Щодо планів Ердогана на Україну у контексті розширення впливу Туреччини я зовсім не певен.
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20.03.2025 18:02 Ответить
Ще й диктатор всратий.
Не потрібно з такими мати діла.
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20.03.2025 18:13 Ответить
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20.03.2025 18:04 Ответить
Всі готові, але тільки на словах
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20.03.2025 18:14 Ответить
Ще можуть десь підняти авіацію коли нас обстрілюють.
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20.03.2025 18:31 Ответить
до "дуже гарних" та "чудових" розмов добавилась "дуже позитивна"
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20.03.2025 18:22 Ответить
Туреччина може зробити свій внесок у розміщення іноземних сил в Україні, Джерело: https://censor.net/ua/n3542317, почніть з нашого Криму.
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20.03.2025 18:30 Ответить
Угу, от пуйло только против участі в іноземних миротворчих сил
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20.03.2025 18:32 Ответить
і хто буде його питати ?
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20.03.2025 18:37 Ответить
хто надає хостінг для переговорів? - Тукція: я
Хто посилатиме миротворців? . Турція : я
хто на лікьороводочний? - я
Турція молодець!
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20.03.2025 18:48 Ответить
Оглы паша эрдоган, ты это скажи своему дружбану путлеру, он очень обрадуется этому!
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20.03.2025 20:13 Ответить
чому чекати?
Можна доєднайтесь зараз!
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20.03.2025 21:23 Ответить
 
 