Турция готова к участию в иностранных миротворческих силах в Украине

Турция может внести свой вклад в размещение иностранных сил в Украине, "если стороны согласятся создать" их для "урегулирования российско-украинской войны на будущем этапе".

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп имели "очень позитивный" телефонный разговор. По словам Фидана, президента Трампа следует убедить вывести американские войска из Сирии, добавив, что это будет экономически выгодно для Вашингтона.

Также Фидан отметил, что либерализация визового режима с Европой имеет очень важное значение для решения визовых вопросов, поскольку текущая система не может удовлетворить растущий спрос Турции, пока остаются ограничения.

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