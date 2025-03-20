Турция готова к участию в иностранных миротворческих силах в Украине
Турция может внести свой вклад в размещение иностранных сил в Украине, "если стороны согласятся создать" их для "урегулирования российско-украинской войны на будущем этапе".
Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп имели "очень позитивный" телефонный разговор. По словам Фидана, президента Трампа следует убедить вывести американские войска из Сирии, добавив, что это будет экономически выгодно для Вашингтона.
Также Фидан отметил, что либерализация визового режима с Европой имеет очень важное значение для решения визовых вопросов, поскольку текущая система не может удовлетворить растущий спрос Турции, пока остаются ограничения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
башибузуків - іррегулярну турецьку піхоту з кривими ножами
Крим буде чистеньким від кацапів
.
Башибу́зуки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 осман. باشی بوزوق başıbozuk, IPA: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0:IPA/Turkish [baʃɯboˈzuk] , «дурноголовий») - вояки іррегулярної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 піхоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття. Набиралися з незаможного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 мусульманського населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8 курдів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8 черкесів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 албанців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів. Відзначалися браком дисципліни, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мародерством та масовими вбивствами цивільного населення.
.
Щодо планів Ердогана на Україну у контексті розширення впливу Туреччини я зовсім не певен.
Не потрібно з такими мати діла.
Хто посилатиме миротворців? . Турція : я
хто на лікьороводочний? - я
Турція молодець!
Можна доєднайтесь зараз!