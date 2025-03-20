Изобретатели в армии смогут получить вознаграждение за свои разработки, - Минобороны

Военнослужащие, которые создают технологические решения для армии, получат право на справедливое авторское вознаграждение, а государство сможет эффективнее масштабировать созданные разработки.

Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такие изменения инициирует Минобороны под руководством заместителя министра обороны Валерия Чуркина совместно с профессиональным сообществом.

"На сегодня военнослужащие научных учреждений, специализированных технологических центров, технических мастерских и других подразделений Сил обороны ежедневно работают над решениями, которые помогают уничтожать врага. Однако права интеллектуальной собственности на эти решения остаются незащищенными, в отличие от гражданской сферы", - отмечают в Минобороны.

Какие законопроекты этому будут способствовать?

Для решения этой проблемы в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта №13110 и №13111 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и профильные законы. Они предусматривают такое распределение прав интеллектуальной собственности:

личные неимущественные права (авторство, сохранение целостности произведения) будут принадлежать военнослужащему, который является автором или изобретателем такого объекта;

имущественные права (использование, лицензирование) будет приобретать государство в лице Минобороны (или другого органа, где лицо проходит военную службу).

Изменения в законодательство обеспечат выплату справедливого вознаграждения военнослужащим за созданные ими объекты прав интеллектуальной собственности. Также будут устранены препятствия для масштабирования технологических решений благодаря четким полномочиям Минобороны на выдачу лицензий.

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"В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны. Минобороны стремится гарантировать справедливое вознаграждение для тех, кто своим умом и талантом создает технологическое преимущество на фронте, защитить права на эти разработки и обеспечить их масштабирование", - отметил Валерий Чуркин.

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Законопроекты разработаны совместно отделом по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции, Украинским национальным офисом интеллектуальной собственности и инноваций и Институтом правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины. Изменения станут первым шагом к обновлению нормативной базы по вопросам интеллектуальной собственности на военной службе.