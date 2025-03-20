Изобретатели в армии смогут получить вознаграждение за свои разработки, - Минобороны
Военнослужащие, которые создают технологические решения для армии, получат право на справедливое авторское вознаграждение, а государство сможет эффективнее масштабировать созданные разработки.
Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такие изменения инициирует Минобороны под руководством заместителя министра обороны Валерия Чуркина совместно с профессиональным сообществом.
"На сегодня военнослужащие научных учреждений, специализированных технологических центров, технических мастерских и других подразделений Сил обороны ежедневно работают над решениями, которые помогают уничтожать врага. Однако права интеллектуальной собственности на эти решения остаются незащищенными, в отличие от гражданской сферы", - отмечают в Минобороны.
Какие законопроекты этому будут способствовать?
Для решения этой проблемы в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта №13110 и №13111 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и профильные законы. Они предусматривают такое распределение прав интеллектуальной собственности:
- личные неимущественные права (авторство, сохранение целостности произведения) будут принадлежать военнослужащему, который является автором или изобретателем такого объекта;
- имущественные права (использование, лицензирование) будет приобретать государство в лице Минобороны (или другого органа, где лицо проходит военную службу).
Изменения в законодательство обеспечат выплату справедливого вознаграждения военнослужащим за созданные ими объекты прав интеллектуальной собственности. Также будут устранены препятствия для масштабирования технологических решений благодаря четким полномочиям Минобороны на выдачу лицензий.
"В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны. Минобороны стремится гарантировать справедливое вознаграждение для тех, кто своим умом и талантом создает технологическое преимущество на фронте, защитить права на эти разработки и обеспечить их масштабирование", - отметил Валерий Чуркин.
Законопроекты разработаны совместно отделом по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции, Украинским национальным офисом интеллектуальной собственности и инноваций и Институтом правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины. Изменения станут первым шагом к обновлению нормативной базы по вопросам интеллектуальной собственности на военной службе.
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право на інтелектуальну власність!
багато, хто, став мільйонером, за свої винаходи.
всюди, окрім міноборони!
і тільки ось ось, можливо кріпаки щось отримають. отримають грамоту.
як, у добрі старі часи сересеру.
Тому нічого з цього не буде.
та яка різниця в армії винахідник чи ні?
та зробіть ви зелене світло простим винахідникам, зробіть конвеєр ідей та винаходів за справедливу ціну і вам принесуть усе аж до анального нахробачування путіна на шпилі кремля.
але ж ніт.
ви цим рішенням, по перше, позбавляєте навіть нагадування про прибуток від винаходу а по друге відкидаєте цивільних винахідників як начебто винаходи цивільних чомусь гірші від винаходів армійців.
Оголосять винахіднику "потужне ****.сь" від Міністерства оборони України і поплескають його по плечу перед вишикуваним підрозділом.
Армія є армія.