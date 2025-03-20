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Новости Вознаграждение за изобретение
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Изобретатели в армии смогут получить вознаграждение за свои разработки, - Минобороны

Валерий, Чуркин

Военнослужащие, которые создают технологические решения для армии, получат право на справедливое авторское вознаграждение, а государство сможет эффективнее масштабировать созданные разработки.

Как передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такие изменения инициирует Минобороны под руководством заместителя министра обороны Валерия Чуркина совместно с профессиональным сообществом.

"На сегодня военнослужащие научных учреждений, специализированных технологических центров, технических мастерских и других подразделений Сил обороны ежедневно работают над решениями, которые помогают уничтожать врага. Однако права интеллектуальной собственности на эти решения остаются незащищенными, в отличие от гражданской сферы", - отмечают в Минобороны.

Какие законопроекты этому будут способствовать?

Для решения этой проблемы в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта №13110 и №13111 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и профильные законы. Они предусматривают такое распределение прав интеллектуальной собственности:

  • личные неимущественные права (авторство, сохранение целостности произведения) будут принадлежать военнослужащему, который является автором или изобретателем такого объекта;
  • имущественные права (использование, лицензирование) будет приобретать государство в лице Минобороны (или другого органа, где лицо проходит военную службу).

Изменения в законодательство обеспечат выплату справедливого вознаграждения военнослужащим за созданные ими объекты прав интеллектуальной собственности. Также будут устранены препятствия для масштабирования технологических решений благодаря четким полномочиям Минобороны на выдачу лицензий.

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"В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны. Минобороны стремится гарантировать справедливое вознаграждение для тех, кто своим умом и талантом создает технологическое преимущество на фронте, защитить права на эти разработки и обеспечить их масштабирование", - отметил Валерий Чуркин.

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Законопроекты разработаны совместно отделом по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции, Украинским национальным офисом интеллектуальной собственности и инноваций и Институтом правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины. Изменения станут первым шагом к обновлению нормативной базы по вопросам интеллектуальной собственности на военной службе.

Автор: 

изобретение (52) Минобороны (9306) интеллектуальная собственность (64)


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Топ комментарии
+5
Не нагнітайте. Якщо візьмуть у співавторство начальника штабу, командира і ще пару, то, можливо, ще й 10 днів відпустки дадуть, крім грамоти
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20.03.2025 18:45
+4
у всьому світі, цивілізованому світі, існує патентне право!
право на інтелектуальну власність!
багато, хто, став мільйонером, за свої винаходи.
всюди, окрім міноборони!
і тільки ось ось, можливо кріпаки щось отримають. отримають грамоту.
як, у добрі старі часи сересеру.
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20.03.2025 18:29
+2
Все норм.
Оголосять винахіднику "потужне ****.сь" від Міністерства оборони України і поплескають його по плечу перед вишикуваним підрозділом.
Армія є армія.
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20.03.2025 19:30
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у всьому світі, цивілізованому світі, існує патентне право!
право на інтелектуальну власність!
багато, хто, став мільйонером, за свої винаходи.
всюди, окрім міноборони!
і тільки ось ось, можливо кріпаки щось отримають. отримають грамоту.
як, у добрі старі часи сересеру.
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20.03.2025 18:29 Ответить
ну як то кажуть, з чим боролись на те і напоролись
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20.03.2025 18:36 Ответить
Не нагнітайте. Якщо візьмуть у співавторство начальника штабу, командира і ще пару, то, можливо, ще й 10 днів відпустки дадуть, крім грамоти
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20.03.2025 18:45 Ответить
Або навіть краще: власне фото на фоні прапора.
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20.03.2025 18:59 Ответить
Що не виходить привласнити
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20.03.2025 18:37 Ответить
11 років війни винахідники зброї цій країні були не потрібни !
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20.03.2025 18:57 Ответить
Ініціатива в армії наказуєма!
Тому нічого з цього не буде.
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20.03.2025 18:58 Ответить
Спочатку будуть розглядати "в пєрвом чтєнії", потім " во втаром чтєнії", і коли приймуть - війна скінчиться ! Та й самі винахідники , якщо щось і отримають, то це буде мізер ! "Запропонують " поділитися з командирами, а то і з самими тупими генералами. Або скажуть взяти їх в співавтори тих винаходів !!!
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20.03.2025 19:03 Ответить
Це давно придумано і називається - Стартап. Тільки фінансувати такі стартапи має міноборони на ризиковій основі.
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20.03.2025 19:25 Ответить
*лядь. яка *уйня...
та яка різниця в армії винахідник чи ні?
та зробіть ви зелене світло простим винахідникам, зробіть конвеєр ідей та винаходів за справедливу ціну і вам принесуть усе аж до анального нахробачування путіна на шпилі кремля.
але ж ніт.
ви цим рішенням, по перше, позбавляєте навіть нагадування про прибуток від винаходу а по друге відкидаєте цивільних винахідників як начебто винаходи цивільних чомусь гірші від винаходів армійців.
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20.03.2025 19:28 Ответить
Все норм.
Оголосять винахіднику "потужне ****.сь" від Міністерства оборони України і поплескають його по плечу перед вишикуваним підрозділом.
Армія є армія.
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20.03.2025 19:30 Ответить
умеров умиленно потирает свои нежные волосатые лапки. фьодоров готовит приложуху Є-винахідник
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20.03.2025 19:59 Ответить
Ті патенти, що протизаконно оформлювали на себе керівники оборонних держпідприємств, з якими я стикався в цивільному житті, крім шкоди нічого не принесли ні народу, ні їх справжнім творцям. Ганьба такій системі.
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20.03.2025 20:17 Ответить
 
 