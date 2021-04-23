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Геращенко призвал Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Геращенко призвал Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал парламентариев увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что преступникам часто удается избегать ответственности за совершение преступлений против интеллектуальной собственности именно из-за несовершенства законодательства.

"Тот, кто ворует деньги или товары, получает реальный срок. А тот, кто ворует авторские права или подделывает товары, - штрафы или условное наказание. Именно поэтому я призываю народных депутатов увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Геращенко.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что необходимо углублять уровень взаимодействия правоохранительных органов и правообладателя, чтобы эффективнее расследовать преступления, связанные с контрафактной деятельностью.

"Особенно актуальна эта тема во Всемирный день книги и авторского права. Мы не будем закрывать глаза на пиратство, а бороться за права каждого автора, путем усиления ответственности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности

Отмечается, что онлайн форум "Антиконтрафакт - вызовы и разумные решения" собрал ведущих экспертов международных и мировых организаций, которые ежедневно системно борются с серым рынком и распространением контрафактных товаров.

Справка: Проблема контрафакта была для Украины и мира всегда, и с каждым годом она становится еще более актуальной, несмотря на огромные усилия, которые прилагают государства и бизнес для борьбы с этим явлением. В августе 2020 г. международная исследовательская компания Euromonitor International предполагала, что потери мировой экономики должны были составить 3%, или 2,2 трлн долларов США.

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ВР (29302) МВД (9331) интеллектуальная собственность (64) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+2
воровита і жадібна антотоніна хоче щоб українці на "халяву" з інтернету нічого не качали а тільки за бабло і щоб те бабло мимо проткнутої тоні не пройшло
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23.04.2021 11:17 Ответить
+2
інтелектуаль намалювався!
гнтошка, а колесо огляду ти теж з інтелектуальних міркувань продав, коли займав посаду голови райдержадміністрації на Харківщині?
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23.04.2021 11:22 Ответить
+2
грубий хряк нехай спочатку в Піліції на всі компи поставить ліцензійний Віндовс!
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23.04.2021 11:35 Ответить
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"Де грошима не пахне - там піратів на лають"
(с) Антон Санченко
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23.04.2021 11:15 Ответить
воровита і жадібна антотоніна хоче щоб українці на "халяву" з інтернету нічого не качали а тільки за бабло і щоб те бабло мимо проткнутої тоні не пройшло
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23.04.2021 11:17 Ответить
інтелектуаль намалювався!
гнтошка, а колесо огляду ти теж з інтелектуальних міркувань продав, коли займав посаду голови райдержадміністрації на Харківщині?
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23.04.2021 11:22 Ответить
А шо, бубочка прикинул, что пока он и его квартал изображают приписдента и его коМанду, злые люди под его, найвелычнишого именем будут изображать из себя идиотов из 95 квартала? Если возьмут Тоху Геращенка в долю, то тогда может быть.
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23.04.2021 11:26 Ответить
грубий хряк нехай спочатку в Піліції на всі компи поставить ліцензійний Віндовс!
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23.04.2021 11:35 Ответить
Звиздец китайцам
Геращенко призвал Раду увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 6016
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23.04.2021 11:37 Ответить
Дело нужное.Дурной пример вора-плагиатора-министра образования Шкарлета заразителен.
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23.04.2021 11:39 Ответить
Эксклюзивное вылизывание тарелки в ресторане стало интеллектуальным достоянием
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23.04.2021 11:45 Ответить
Для начала, пусть все телеканалы уберут из эфира весь советский / российский контент (фильмы, сериалы, концерты, телепередачи....) потом лепи умняки, клоун)
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23.04.2021 11:46 Ответить
Вот это уж точно в угоду западу. Сколько отступных получил господин Геращенко? И чего насущная потребность вдруг возникла посреди войны?
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23.04.2021 12:34 Ответить
https://www.facebook.com/andrzej.dyka.9?__cft__[0]=AZX8sfeSN_HDxA0BB5HjrRIjE6QCr8AUZfqz7UVzlNaW9ZEDb2MbqRIagg39x-E_NNqpZhGTvWMso5XdZXznfQZjQ0XPE7N76DUYnYxVqeCBJtu1fmw8Elh6nHtkzr20JNY&__tn__=-UC%2CP-R Andrzej Dyka

Парень лег спать услышал воров в своем гараже. Так он вызвал полицию. К сожалению, офицер по телефону сказал ему, что у них сейчас нет никакой бесплатной полицейской машины. Пацан повесил трубку, а потом снова позвонил и говорит офицеру:

- Я про этих воров в моем гараже. Больше не беспокойся, я их застрелил.
Спустя буквально 3 минут 4 полицейских автомобилей, контртеррористов, скорых,..... Воров явно поймали.
- Ты сказал, что застрелил их!
- А ты сказал, что у тебя нет бесплатной полицейской машины...
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23.04.2021 13:34 Ответить
авторське право облизувати тарілки повинно належати виключно Геращенко
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23.04.2021 14:22 Ответить
 
 