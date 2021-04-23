Геращенко призвал Раду усилить уголовную ответственность за нарушение авторских прав

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал парламентариев увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что преступникам часто удается избегать ответственности за совершение преступлений против интеллектуальной собственности именно из-за несовершенства законодательства.

"Тот, кто ворует деньги или товары, получает реальный срок. А тот, кто ворует авторские права или подделывает товары, - штрафы или условное наказание. Именно поэтому я призываю народных депутатов увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Геращенко.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что необходимо углублять уровень взаимодействия правоохранительных органов и правообладателя, чтобы эффективнее расследовать преступления, связанные с контрафактной деятельностью.

"Особенно актуальна эта тема во Всемирный день книги и авторского права. Мы не будем закрывать глаза на пиратство, а бороться за права каждого автора, путем усиления ответственности", - отметил он.

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Отмечается, что онлайн форум "Антиконтрафакт - вызовы и разумные решения" собрал ведущих экспертов международных и мировых организаций, которые ежедневно системно борются с серым рынком и распространением контрафактных товаров.

Справка: Проблема контрафакта была для Украины и мира всегда, и с каждым годом она становится еще более актуальной, несмотря на огромные усилия, которые прилагают государства и бизнес для борьбы с этим явлением. В августе 2020 г. международная исследовательская компания Euromonitor International предполагала, что потери мировой экономики должны были составить 3%, или 2,2 трлн долларов США.

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