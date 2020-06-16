РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11213 посетителей онлайн
Новости
1 276 6

ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности

ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности

Парламент 16 июня принял во втором чтении законопроект, предусматривающий создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС).

Согласно данным сайта Верховной Рады, законопроект поддержали 245 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

НОИС станет юридическим лицом публичного права, будет принадлежать к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отмечает hromadske.

Ведомство будет формировать и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, а НОИС - выполнять отдельные публичные функции по реализации государственной политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

Так, орган будет выдавать охранные документы (патенты, свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности.

Планируется, что финансирование деятельности НОИС будет осуществляться за счет сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Сейчас эти сборы зачисляются в учреждения, осуществляющие рассмотрение и экспертизу заявок, поданных для получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Отмечается, что такой подход к внедрению двухуровневой структуры государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности разработан с учетом опыта иностранных государств (в частности, Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура, Финляндии, Южной Кореи, Франции).

Также читайте: Закон о медиа нужно принять в первую очередь, - министр культуры Ткаченко

Автор: 

ВР (29245) закон (3177) интеллектуальная собственность (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напрашивается коламбур.
Интеллекта ноль, а интеллектуальная собственность задекларированна)))
показать весь комментарий
16.06.2020 15:44 Ответить
ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 9748

пора..а то уже как бы 42 и нелох..и тюкать по клавишам...интеллектуальной собственностью ))
показать весь комментарий
16.06.2020 15:47 Ответить
Я бы ещё пошутил, но я не Поярков, я же рошеном проплаченый))))
Вот, блин, наградил мудрый нарИд гидрантом
показать весь комментарий
16.06.2020 15:58 Ответить
А куда делось то госбюро, которое до этого всем тем же самым занималось? Денег не досталось?
показать весь комментарий
16.06.2020 16:22 Ответить
Денех исчё нада, в 4 раза подняли, усяравно мало.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:49 Ответить
Будут грабить.
показать весь комментарий
16.06.2020 16:47 Ответить
 
 