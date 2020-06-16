ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности

Парламент 16 июня принял во втором чтении законопроект, предусматривающий создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС).

Согласно данным сайта Верховной Рады, законопроект поддержали 245 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

НОИС станет юридическим лицом публичного права, будет принадлежать к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отмечает hromadske.

Ведомство будет формировать и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, а НОИС - выполнять отдельные публичные функции по реализации государственной политики.

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Так, орган будет выдавать охранные документы (патенты, свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности.

Планируется, что финансирование деятельности НОИС будет осуществляться за счет сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Сейчас эти сборы зачисляются в учреждения, осуществляющие рассмотрение и экспертизу заявок, поданных для получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.

Отмечается, что такой подход к внедрению двухуровневой структуры государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности разработан с учетом опыта иностранных государств (в частности, Германии, Японии, Польши, Эстонии, Грузии, Дании, Сингапура, Финляндии, Южной Кореи, Франции).

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