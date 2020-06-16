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ВР (14812) закон (2781) інтелектуальна власність (86)

ВР підтримала закон про створення Національного органу інтелектуальної власності

ВР підтримала закон про створення Національного органу інтелектуальної власності

Парламент 16 червня ухвалив у другому читанні законопроєкт, що передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України (НОІВ).

Згідно з даними сайту Верховної Ради, законопроєкт підтримали 245 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

НОІВ стане юридичною особою публічного права, належатиме до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зазначає hromadske.

Відомство формуватиме і реалізовуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності, а НОІВ - виконуватиме окремі публічні функції з реалізації державної політики.

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Так, орган видаватиме охоронні документи (патенти, свідоцтва) на об'єкти інтелектуальної власності.

Планується, що фінансування діяльності НОІВ буде здійснюватися за рахунок зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зараз ці збори зараховуються до установ, що здійснюють розгляд та експертизу заявок, поданих для отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.

Зазначається, що такий підхід до впровадження дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності розроблений з урахуванням досвіду іноземних держав (зокрема, Німеччини, Японії, Польщі, Естонії, Грузії, Данії, Сінгапуру, Фінляндії, Південної Кореї, Франції).

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Напрашивается коламбур.
Интеллекта ноль, а интеллектуальная собственность задекларированна)))
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16.06.2020 15:44 Відповісти
ВР поддержала закон о создании Национального органа интеллектуальной собственности - Цензор.НЕТ 9748

пора..а то уже как бы 42 и нелох..и тюкать по клавишам...интеллектуальной собственностью ))
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16.06.2020 15:47 Відповісти
Я бы ещё пошутил, но я не Поярков, я же рошеном проплаченый))))
Вот, блин, наградил мудрый нарИд гидрантом
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16.06.2020 15:58 Відповісти
А куда делось то госбюро, которое до этого всем тем же самым занималось? Денег не досталось?
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16.06.2020 16:22 Відповісти
Денех исчё нада, в 4 раза подняли, усяравно мало.
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16.06.2020 16:49 Відповісти
Будут грабить.
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16.06.2020 16:47 Відповісти
 
 