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закон (3147) Министерство культуры и информационной политики (755) Ткаченко Александр (429) медиа (177)

Закон о медиа нужно принять в первую очередь, - министр культуры Ткаченко

Закон о медиа нужно принять в первую очередь, - министр культуры Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в первую очередь нужно принять закон о СМИ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь мы должны принять закон о СМИ. Он индустриальный и вводит не только новые правила регуляции рынка, но и вообще декларирует, что, кроме телевидения и печатных СМИ, существует интернет, онлайн-платформы. Достигнув консенсуса с индустрией и европейскими партнерами, мы доработаем его. Очевидно, сделав более либеральным и с определением, что такое язык вражды", - отметил Ткаченко.

Законопроект "О медиа" (№ 2693), который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

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Топ комментарии
+8
нужно еще закрепить права маммы риммы в конституции Украины!!!
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09.06.2020 14:05
+7
Перевожу на общепонятный: Для начала нужно заткнуть рты
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09.06.2020 14:08
+5
неа) Сначала закон про первую "леди". Потом, наверно, про тещу. А там поглядим...
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09.06.2020 14:03
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неа) Сначала закон про первую "леди". Потом, наверно, про тещу. А там поглядим...
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09.06.2020 14:03 Ответить
нужно еще закрепить права маммы риммы в конституции Украины!!!
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09.06.2020 14:05 Ответить
І лєдю коронувати необхідно.
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09.06.2020 14:25 Ответить
Почему эта страна называется Украина, если даже культурой управляют евреи. И первым делом их интересует установить монополию на доступ к головному мозгу контролируемого стада.
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09.06.2020 14:06 Ответить
если есть стадо, то не может не найтись того, кто будет им управлять
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09.06.2020 14:08 Ответить
Нах..цей закон! На прикладі Європи ми вже побачили, що таке мова ворожнечі. Це коли всім неугодним консерваторам і націоналістам в першу чергу затикають роти. Не подобається - подавай до суду. Нєхєр цензуру запроваджувати.
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09.06.2020 16:09 Ответить
Що таке язик вражди - та це всі знають. Мова ворога! Ватна!
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09.06.2020 14:06 Ответить
ваш г+г и есть кусок 💩Каломоя - фейкомет и рассадник рашистских тупорылых «сватов», квартала 95 для оболванивания лохтората
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09.06.2020 14:18 Ответить
коррупцію та бідність перемогли залишилося заткнути медіа
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09.06.2020 14:07 Ответить
Да чего уж, говори прямо: Надо ввести уголовную ответственность за непризнание достижений Вавия Оманского
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09.06.2020 14:07 Ответить
Перевожу на общепонятный: Для начала нужно заткнуть рты
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09.06.2020 14:08 Ответить
По данным издания, ло середины прошлого года 50% + 1 акция киностудии принадлежала государству, 50% без одной акции - ООО «Новая киностудия», собственниками которой числились Александр Ткаченко и Игорь Коломойский.
Когда в прошлом парламенте поднялся шум против приватизации Одесской киностудии в дело вступил застройщик Андрей Ваврыш - драйвер мэрских амбиций Ткаченко в Киеве, пишет Shadow anonymous.
Они переформатировали собственность. Доля "Новой киностудии" (49,99%) была поделена в пропорции 24,99% на 25% с ООО "Медиа коворкинг", которая принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана SAGA Development Вавриша), а также юристу Дмитрию Овсию.

Сама ООО "Новая киностудия" оформлена на британскую Cinema Love Ltd. Эта фирма упомянута в декларации Ткаченко за прошлый год, как его с женой собственность. Но на сегодня акции Ткаченко переоформлены на Вячеслава Миенко, которого Наблюдательный совет "1+1" назначил генеральным директором телеканала в августе прошлого года.

Тогда они и оффшор на него записали, и адрес лондонский сменили с Suite 1, Percy Street, 5, Fitzrovia, London, W1T 1DG United Kingdom на International House Barking Road London E13. До этого за год на фирме побывали два номинальных директора Мишель Эндрю Брут и Сандра Джина Эспарон.
http://ord-ua.com/2020/06/07/tkachenko-nadezhno-perepryatal-akcii-odesskoj-kinostudii-kotorye-poobeshal-prodat/
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09.06.2020 14:08 Ответить
Вот идиот! в первую очередь нужно же принять Закон о продолжении глобального финансирования съемок сериала Сваты, Вечернего квартала и шоу Рассмеши гомика!!!
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09.06.2020 14:10 Ответить
Як тільки "двомовний" хоче нахамити, то він відразу переходить на ватну мову. Ось чому вона є мовою ворожнечі.
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09.06.2020 14:23 Ответить
На жаль, ні. Для зєлєнських і ткаченків мова ворожнечі (hate speech) - це коли хтось некомпліментарно висловлюється про лгбт-свиноту, мусульман, юдеїв та ромів. Про українців і тих, хто не належить до глобалістів-ліваків, можна верзти все що завгодно.
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09.06.2020 16:12 Ответить
таке враження, що його консультує сІвоха
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09.06.2020 14:24 Ответить
Деклапация :Ткаченко Олександр Владиславович

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc

Виторг в тендерах компаній
10 560 438,00 грн. - в яких декларант є бенефіціаром


"СОЛЮШНС" - 4 361 116,85
"1+1 ПРОДАКШН" - 29 277 731,72
"А.Т.ТРЕЙДІНГ" - 15 621 000 https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc
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09.06.2020 14:27 Ответить
та з визначенням, що таке мова ворожнечі Джерело: https://censor.net/ua/n3200835
от під це зараз багатьом роти й позакривають. малороські падли.
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09.06.2020 14:27 Ответить
Нельзя запрещать фильм только потому, что актеру запретили въезд в Украину - Ткаченко
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09.06.2020 14:42 Ответить
так, читав. що тут скажеш - Україна стрімко втрачає все українське.
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09.06.2020 14:53 Ответить
Що таке мова ворожнечі? Дізнатися можна не виходячи з дому. Зайдіть на 112 канал, та послухайте Червоненка, Співака, Пальчевського, Лукаш. Зайдіть на ЗІК, і послухайте Бужанського. Зайдіть на Ньюз Ван, і послухайте Портнова з Добкіним. Зайдіть на Наш, і послухайте мураєва.
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09.06.2020 14:29 Ответить
Ткаченко заявил, что депутаты вернутся к дискуссии о языковом законе
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09.06.2020 14:43 Ответить
все первоочередное кроме экономики...
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09.06.2020 14:30 Ответить
Кримінальна справа
У листопаді минулого року https://ua.112.ua/polityka/medvedchuk-sud-zoboviazav-dbr-i-nabu-vidkryty-kryminalne-provadzhennia-stosovno-oleksandra-tkachenka-513759.html суд зобов'язав НАБУ і ДБ Р відкрити кримінальне провадження щодо Олександра Ткаченка.

Раніше стало відомоhttps://112.ua/politika/tkachenko-polzuetsya-domom-na-truhanovom-ostrove-uzhe-tri-goda--smi-513699.html про те, що Ткаченко користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові : на ділянці 4 га розташовані великий будинок і два менші та озерце.
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09.06.2020 14:33 Ответить
Министр культуры и информационной политики https://nv.ua/ukraine/politics/tkachenko-o-planah-na-vybory-mera-kieva-vazhnoe-zayavlenie-novosti-ukrainy-50092432.html Александр Ткаченко заявил, что вкладывать государственные средства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя но частные инициативы - «это экономика».,
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09.06.2020 14:46 Ответить
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Верховної Ради з проханням не допустити призначення Ткаченка на пост міністра культури.
Гільдія заявила, що Ткаченко є рейдером і незаконно отримав під контроль "Одеську кіностудію".
Подібні звинувачення на адресу Ткаченка звучали і раніше.
3 червня, директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова звинуватила народного депутата Олександра Ткаченка в умисному спотворенні фактів діяльності "Укркінохроніки".
Раніше, наприкінці травня колектив "Укркінохроніки" заявив про спроби рейдерської атаки зі сторони Олександра Ткаченка.
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09.06.2020 14:36 Ответить
Ткаченко! Кажи прямо. Мова ворожнечі - це антиросійська риторика. А то викручуєшся, наче той в'юн.
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09.06.2020 14:39 Ответить
А оно пожизненный приспособленец, вот и выкручивается.
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09.06.2020 15:10 Ответить
Похоже что он российский министр. Во время войны высказываться негативно об российском оккупанте это уже в Украине скоро будет "язык вражды"? Да Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко? Ну тогда привет 1918-1933.
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09.06.2020 15:26 Ответить
Без "Главлита" - никак. А с "Главлитом" и закон не нужен.
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09.06.2020 15:30 Ответить
так ведь зеленые подлецы
только и слушают сторону
далекую от Украинских интересов
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09.06.2020 16:01 Ответить
8%-е стадо вважає,що воно українське,а всі інші-московіти.Тому не закон,а зеркало їм в рило тицьнути,аби спочатку себе побачили.
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09.06.2020 20:06 Ответить
Свобода слова это конституционный вопрос,который не должен решаться простым большинством в ВР. Решение вопросов по свободе слова таким образом - это уже преступление.
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09.06.2020 16:19 Ответить
 
 