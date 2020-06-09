Закон о медиа нужно принять в первую очередь, - министр культуры Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в первую очередь нужно принять закон о СМИ.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В первую очередь мы должны принять закон о СМИ. Он индустриальный и вводит не только новые правила регуляции рынка, но и вообще декларирует, что, кроме телевидения и печатных СМИ, существует интернет, онлайн-платформы. Достигнув консенсуса с индустрией и европейскими партнерами, мы доработаем его. Очевидно, сделав более либеральным и с определением, что такое язык вражды", - отметил Ткаченко.
Законопроект "О медиа" (№ 2693), который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.
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Когда в прошлом парламенте поднялся шум против приватизации Одесской киностудии в дело вступил застройщик Андрей Ваврыш - драйвер мэрских амбиций Ткаченко в Киеве, пишет Shadow anonymous.
Они переформатировали собственность. Доля "Новой киностудии" (49,99%) была поделена в пропорции 24,99% на 25% с ООО "Медиа коворкинг", которая принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана SAGA Development Вавриша), а также юристу Дмитрию Овсию.
Сама ООО "Новая киностудия" оформлена на британскую Cinema Love Ltd. Эта фирма упомянута в декларации Ткаченко за прошлый год, как его с женой собственность. Но на сегодня акции Ткаченко переоформлены на Вячеслава Миенко, которого Наблюдательный совет "1+1" назначил генеральным директором телеканала в августе прошлого года.
Тогда они и оффшор на него записали, и адрес лондонский сменили с Suite 1, Percy Street, 5, Fitzrovia, London, W1T 1DG United Kingdom на International House Barking Road London E13. До этого за год на фирме побывали два номинальных директора Мишель Эндрю Брут и Сандра Джина Эспарон.
http://ord-ua.com/2020/06/07/tkachenko-nadezhno-perepryatal-akcii-odesskoj-kinostudii-kotorye-poobeshal-prodat/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc
Виторг в тендерах компаній
10 560 438,00 грн. - в яких декларант є бенефіціаром
"СОЛЮШНС" - 4 361 116,85
"1+1 ПРОДАКШН" - 29 277 731,72
"А.Т.ТРЕЙДІНГ" - 15 621 000 https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc
от під це зараз багатьом роти й позакривають. малороські падли.
У листопаді минулого року https://ua.112.ua/polityka/medvedchuk-sud-zoboviazav-dbr-i-nabu-vidkryty-kryminalne-provadzhennia-stosovno-oleksandra-tkachenka-513759.html суд зобов'язав НАБУ і ДБ Р відкрити кримінальне провадження щодо Олександра Ткаченка.
Раніше стало відомоhttps://112.ua/politika/tkachenko-polzuetsya-domom-na-truhanovom-ostrove-uzhe-tri-goda--smi-513699.html про те, що Ткаченко користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові : на ділянці 4 га розташовані великий будинок і два менші та озерце.
Гільдія заявила, що Ткаченко є рейдером і незаконно отримав під контроль "Одеську кіностудію".
Подібні звинувачення на адресу Ткаченка звучали і раніше.
3 червня, директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова звинуватила народного депутата Олександра Ткаченка в умисному спотворенні фактів діяльності "Укркінохроніки".
Раніше, наприкінці травня колектив "Укркінохроніки" заявив про спроби рейдерської атаки зі сторони Олександра Ткаченка.
только и слушают сторону
далекую от Украинских интересов