Закон про медіа потрібно ухвалити в першу чергу, - міністр культури Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що в першу чергу потрібно ухвалити закон про ЗМІ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У першу чергу ми маємо ухвалити закон про медіа. Він індустріальний та вводить не тільки нові правила регуляції ринку, а й взагалі декларує, що, окрім телебачення та друкованих ЗМІ, існує інтернет, онлайн-платформи. Досягнувши консенсусу з індустрією та європейськими партнерами, ми допрацюємо його. Вочевидь, зробивши більш ліберальним та з визначенням, що таке мова ворожнечі", - зазначив Ткаченко.

Законопроєкт "Про медіа" (№ 2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

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