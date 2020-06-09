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Закон про медіа потрібно ухвалити в першу чергу, - міністр культури Ткаченко

Закон про медіа потрібно ухвалити в першу чергу, - міністр культури Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що в першу чергу потрібно ухвалити закон про ЗМІ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У першу чергу ми маємо ухвалити закон про медіа. Він індустріальний та вводить не тільки нові правила регуляції ринку, а й взагалі декларує, що, окрім телебачення та друкованих ЗМІ, існує інтернет, онлайн-платформи. Досягнувши консенсусу з індустрією та європейськими партнерами, ми допрацюємо його. Вочевидь, зробивши більш ліберальним та з визначенням, що таке мова ворожнечі", - зазначив Ткаченко.

Законопроєкт "Про медіа" (№ 2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Мінкульту Ткаченко просить Шмигаля розглянути питання про повернення 2 млрд грн фінансування на підтримку культури

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Топ коментарі
+8
нужно еще закрепить права маммы риммы в конституции Украины!!!
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09.06.2020 14:05
+7
Перевожу на общепонятный: Для начала нужно заткнуть рты
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09.06.2020 14:08
+5
неа) Сначала закон про первую "леди". Потом, наверно, про тещу. А там поглядим...
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09.06.2020 14:03
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неа) Сначала закон про первую "леди". Потом, наверно, про тещу. А там поглядим...
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09.06.2020 14:03 Відповісти
нужно еще закрепить права маммы риммы в конституции Украины!!!
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09.06.2020 14:05 Відповісти
І лєдю коронувати необхідно.
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09.06.2020 14:25 Відповісти
Почему эта страна называется Украина, если даже культурой управляют евреи. И первым делом их интересует установить монополию на доступ к головному мозгу контролируемого стада.
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09.06.2020 14:06 Відповісти
если есть стадо, то не может не найтись того, кто будет им управлять
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09.06.2020 14:08 Відповісти
Нах..цей закон! На прикладі Європи ми вже побачили, що таке мова ворожнечі. Це коли всім неугодним консерваторам і націоналістам в першу чергу затикають роти. Не подобається - подавай до суду. Нєхєр цензуру запроваджувати.
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09.06.2020 16:09 Відповісти
Що таке язик вражди - та це всі знають. Мова ворога! Ватна!
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09.06.2020 14:06 Відповісти
ваш г+г и есть кусок 💩Каломоя - фейкомет и рассадник рашистских тупорылых «сватов», квартала 95 для оболванивания лохтората
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09.06.2020 14:18 Відповісти
коррупцію та бідність перемогли залишилося заткнути медіа
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09.06.2020 14:07 Відповісти
Да чего уж, говори прямо: Надо ввести уголовную ответственность за непризнание достижений Вавия Оманского
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09.06.2020 14:07 Відповісти
Перевожу на общепонятный: Для начала нужно заткнуть рты
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09.06.2020 14:08 Відповісти
По данным издания, ло середины прошлого года 50% + 1 акция киностудии принадлежала государству, 50% без одной акции - ООО «Новая киностудия», собственниками которой числились Александр Ткаченко и Игорь Коломойский.
Когда в прошлом парламенте поднялся шум против приватизации Одесской киностудии в дело вступил застройщик Андрей Ваврыш - драйвер мэрских амбиций Ткаченко в Киеве, пишет Shadow anonymous.
Они переформатировали собственность. Доля "Новой киностудии" (49,99%) была поделена в пропорции 24,99% на 25% с ООО "Медиа коворкинг", которая принадлежит панамской компании "Тревор БИЗНЕС С.А." (на нее записана SAGA Development Вавриша), а также юристу Дмитрию Овсию.

Сама ООО "Новая киностудия" оформлена на британскую Cinema Love Ltd. Эта фирма упомянута в декларации Ткаченко за прошлый год, как его с женой собственность. Но на сегодня акции Ткаченко переоформлены на Вячеслава Миенко, которого Наблюдательный совет "1+1" назначил генеральным директором телеканала в августе прошлого года.

Тогда они и оффшор на него записали, и адрес лондонский сменили с Suite 1, Percy Street, 5, Fitzrovia, London, W1T 1DG United Kingdom на International House Barking Road London E13. До этого за год на фирме побывали два номинальных директора Мишель Эндрю Брут и Сандра Джина Эспарон.
http://ord-ua.com/2020/06/07/tkachenko-nadezhno-perepryatal-akcii-odesskoj-kinostudii-kotorye-poobeshal-prodat/
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09.06.2020 14:08 Відповісти
Вот идиот! в первую очередь нужно же принять Закон о продолжении глобального финансирования съемок сериала Сваты, Вечернего квартала и шоу Рассмеши гомика!!!
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09.06.2020 14:10 Відповісти
Як тільки "двомовний" хоче нахамити, то він відразу переходить на ватну мову. Ось чому вона є мовою ворожнечі.
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09.06.2020 14:23 Відповісти
На жаль, ні. Для зєлєнських і ткаченків мова ворожнечі (hate speech) - це коли хтось некомпліментарно висловлюється про лгбт-свиноту, мусульман, юдеїв та ромів. Про українців і тих, хто не належить до глобалістів-ліваків, можна верзти все що завгодно.
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09.06.2020 16:12 Відповісти
таке враження, що його консультує сІвоха
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09.06.2020 14:24 Відповісти
Деклапация :Ткаченко Олександр Владиславович

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc

Виторг в тендерах компаній
10 560 438,00 грн. - в яких декларант є бенефіціаром


"СОЛЮШНС" - 4 361 116,85
"1+1 ПРОДАКШН" - 29 277 731,72
"А.Т.ТРЕЙДІНГ" - 15 621 000 https://declarations.com.ua/declaration/nacp_503e707d-ee77-4f84-8f1a-0d8db61ab4dc
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09.06.2020 14:27 Відповісти
та з визначенням, що таке мова ворожнечі Джерело: https://censor.net/ua/n3200835
от під це зараз багатьом роти й позакривають. малороські падли.
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09.06.2020 14:27 Відповісти
Нельзя запрещать фильм только потому, что актеру запретили въезд в Украину - Ткаченко
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09.06.2020 14:42 Відповісти
так, читав. що тут скажеш - Україна стрімко втрачає все українське.
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09.06.2020 14:53 Відповісти
Що таке мова ворожнечі? Дізнатися можна не виходячи з дому. Зайдіть на 112 канал, та послухайте Червоненка, Співака, Пальчевського, Лукаш. Зайдіть на ЗІК, і послухайте Бужанського. Зайдіть на Ньюз Ван, і послухайте Портнова з Добкіним. Зайдіть на Наш, і послухайте мураєва.
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09.06.2020 14:29 Відповісти
Ткаченко заявил, что депутаты вернутся к дискуссии о языковом законе
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09.06.2020 14:43 Відповісти
все первоочередное кроме экономики...
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09.06.2020 14:30 Відповісти
Кримінальна справа
У листопаді минулого року https://ua.112.ua/polityka/medvedchuk-sud-zoboviazav-dbr-i-nabu-vidkryty-kryminalne-provadzhennia-stosovno-oleksandra-tkachenka-513759.html суд зобов'язав НАБУ і ДБ Р відкрити кримінальне провадження щодо Олександра Ткаченка.

Раніше стало відомоhttps://112.ua/politika/tkachenko-polzuetsya-domom-na-truhanovom-ostrove-uzhe-tri-goda--smi-513699.html про те, що Ткаченко користується маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові : на ділянці 4 га розташовані великий будинок і два менші та озерце.
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09.06.2020 14:33 Відповісти
Министр культуры и информационной политики https://nv.ua/ukraine/politics/tkachenko-o-planah-na-vybory-mera-kieva-vazhnoe-zayavlenie-novosti-ukrainy-50092432.html Александр Ткаченко заявил, что вкладывать государственные средства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя но частные инициативы - «это экономика».,
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09.06.2020 14:46 Відповісти
"Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Верховної Ради з проханням не допустити призначення Ткаченка на пост міністра культури.
Гільдія заявила, що Ткаченко є рейдером і незаконно отримав під контроль "Одеську кіностудію".
Подібні звинувачення на адресу Ткаченка звучали і раніше.
3 червня, директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова звинуватила народного депутата Олександра Ткаченка в умисному спотворенні фактів діяльності "Укркінохроніки".
Раніше, наприкінці травня колектив "Укркінохроніки" заявив про спроби рейдерської атаки зі сторони Олександра Ткаченка.
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09.06.2020 14:36 Відповісти
Ткаченко! Кажи прямо. Мова ворожнечі - це антиросійська риторика. А то викручуєшся, наче той в'юн.
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09.06.2020 14:39 Відповісти
А оно пожизненный приспособленец, вот и выкручивается.
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09.06.2020 15:10 Відповісти
Похоже что он российский министр. Во время войны высказываться негативно об российском оккупанте это уже в Украине скоро будет "язык вражды"? Да Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко? Ну тогда привет 1918-1933.
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09.06.2020 15:26 Відповісти
Без "Главлита" - никак. А с "Главлитом" и закон не нужен.
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09.06.2020 15:30 Відповісти
так ведь зеленые подлецы
только и слушают сторону
далекую от Украинских интересов
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09.06.2020 16:01 Відповісти
8%-е стадо вважає,що воно українське,а всі інші-московіти.Тому не закон,а зеркало їм в рило тицьнути,аби спочатку себе побачили.
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09.06.2020 20:06 Відповісти
Свобода слова это конституционный вопрос,который не должен решаться простым большинством в ВР. Решение вопросов по свободе слова таким образом - это уже преступление.
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09.06.2020 16:19 Відповісти
 
 