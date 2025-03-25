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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Трамп сохраняет доверие к Уолцу после утечки конфиденциальной информации из чата Signal, - Белый дом

Переписка чиновников США в Signal. Трамп доверяет Волцу

Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своей команде, в частности - к Майку Уолцу, после утечки конфиденциальной информации из чата в мессенджере Signal.

Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в письменном комментарии изданию заявила, что Трамп "по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, в частности - советнику по национальной безопасности Майку Уолцу".

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Спикер США Джонсон отрицает наказание чиновников за скандал с Signal.

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Автор: 

США (26409) мессенджеры (27) Майк Уолтц (74)


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Топ комментарии
+8
Ну так!
Такого відбірного ****** годі й шукати!
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25.03.2025 12:00
+7
Анє нашлі друг друга. Два дєбіла ето сіла!
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25.03.2025 12:02
+3
Команда Трампа це зборище дегенератів і *******..
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25.03.2025 12:03
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Ну так!
Такого відбірного ****** годі й шукати!
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25.03.2025 12:00 Ответить
Анє нашлі друг друга. Два дєбіла ето сіла!
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25.03.2025 12:02 Ответить
Вони ніщо в порівнянні з клоуном,який знищує найбільшу країну Європи,але ж ботам дали вказівку срати на президента іншої країни
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25.03.2025 12:07 Ответить
Як ти здогадався що клован особисто мені телефонував з вказівкою срати на президента світу трампа?
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25.03.2025 12:10 Ответить
Ти ж ту іплан давно-любитель полизати сраку ЗЕ
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25.03.2025 12:12 Ответить
Ти за мною вже цілий місяць слідкуєш, з моменту свого вилуплення, суперпердаліст?
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25.03.2025 12:29 Ответить
я тут з 2014р,я в тебе тупого розуму тільки дату реєстрації подивитися ,типовий іплан
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25.03.2025 12:31 Ответить
Ти ж шифруєшся, то звідки мені знати що ти типовий іплан.
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25.03.2025 12:32 Ответить
Команда Трампа це зборище дегенератів і *******..
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25.03.2025 12:03 Ответить
Судячи по фото довіра посилилась!
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25.03.2025 12:10 Ответить
Ну как зеля и ермак, один в один
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25.03.2025 12:35 Ответить
Янукович теж беріг своїх до останього
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25.03.2025 13:29 Ответить
"Ложечка нашлась, но осадочек остался..."
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25.03.2025 13:34 Ответить
Моя знакомая, секретарь в министерстве культуры, всю жизнь жалеет. Однажды позвонили, искали прачечную, а она не сориентировалась.
У главного редактора The Atlantic была возможность замутить серьёзный движ на Ближнем Востоке. По его предложению могли иранских дружков ***** раскатать, начать сухопутную операцию в Йемене. Хотя бы двинуть пару авианосцев. Это мог быть звёздный час редактора. Так позорно упустил шанс войти в историю полководцем
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25.03.2025 14:47 Ответить
Стара вицвіла папуга з Мараларго грізно крикнув - я хазяїн стаї папуг, я караю та милую. Цікаво, а Гегсет руки миє чи досі ходить замурзаний. Стакан опустошити можна із замурзаною пикою.
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25.03.2025 14:52 Ответить
 
 