Трамп сохраняет доверие к Уолцу после утечки конфиденциальной информации из чата Signal, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своей команде, в частности - к Майку Уолцу, после утечки конфиденциальной информации из чата в мессенджере Signal.
Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в письменном комментарии изданию заявила, что Трамп "по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, в частности - советнику по национальной безопасности Майку Уолцу".
Утечка конфиденциальной информации из чата Signal
Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Спикер США Джонсон отрицает наказание чиновников за скандал с Signal.
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Такого відбірного ****** годі й шукати!
У главного редактора The Atlantic была возможность замутить серьёзный движ на Ближнем Востоке. По его предложению могли иранских дружков ***** раскатать, начать сухопутную операцию в Йемене. Хотя бы двинуть пару авианосцев. Это мог быть звёздный час редактора. Так позорно упустил шанс войти в историю полководцем