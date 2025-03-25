Трамп сохраняет доверие к Уолцу после утечки конфиденциальной информации из чата Signal, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп сохраняет доверие к своей команде, в частности - к Майку Уолцу, после утечки конфиденциальной информации из чата в мессенджере Signal.

Об этом пишет The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в письменном комментарии изданию заявила, что Трамп "по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, в частности - советнику по национальной безопасности Майку Уолцу".

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Спикер США Джонсон отрицает наказание чиновников за скандал с Signal.

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