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Новости Удар по Сумам
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Госдеп об ударе по Сумам: США осуждают любые "последствия" для гражданских лиц

последствия удара по Сумах

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон "осуждает последствия для гражданского населения" и продолжает работать над вопросом прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Брюс сказала во время брифинга.

"Все мы осуждаем последствия для гражданских. И именно поэтому мы продолжаем работать над прекращением огня. И переговоры в Саудовской Аравии сейчас направлены на то, чтобы добиться этого обязательства и выполнить его. Вот почему мы делаем то, что делаем, потому что такие результаты, как в любой войне, являются проблематичными и болезненными, и мы хотим остановить и вернуть все назад. Именно поэтому мы делаем то, что делаем сейчас", - добавила она.

Удар по Сумам 24 марта 2025 года

Как сообщалось, 24 марта рашисты нанесли ракетный удар по центру Сум: повреждены многоэтажки и школа. Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадали 94 человека, среди них - 23 ребенка.

По состоянию на утро 25 марта продолжаются аварийные работы на месте удара РФ по Сумам, привлечены кинологи.

По оперативным данным, в результате вчерашнего ракетного удара по Сумам пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка.

Также читайте: Украина и Россия как никогда близки к прекращению огня, - Госдепартамент США

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Сумская область (3004) Сумы (1072) Сумский район (101)


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Топ комментарии
+13
що означає - "засуджувати наслідки для цивільних"?
цивільні самі по собі вдарили?
про московських терористів сша нічого не хоче сказати? засудити їх злочини наприклад?
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25.03.2025 12:17
+12
Клас! Засуджують "наслідки" а не кацапів! Капєц ідіоти...
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25.03.2025 12:21
+9
держдеп сша докотився до рівня кнр чи оон.

чекаємо формулювань:

* обидві сторони конфлікту мають утриматись від ударів по цивільним

* Захід має припинити підливати масло в огонь та обмежити поставки озброєнь (правда тут не словом, а ділом)
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25.03.2025 12:20
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аааааааа ЗАСУДЖУЮТЬ....ну це все міняє - забирайте ще наші 13 областей і по 2 почки з кожного куму більше 15
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25.03.2025 12:16 Ответить
..а автора не засуджуєте, бо він є чьоткій пацанчік, мля..
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25.03.2025 12:16 Ответить
що означає - "засуджувати наслідки для цивільних"?
цивільні самі по собі вдарили?
про московських терористів сша нічого не хоче сказати? засудити їх злочини наприклад?
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25.03.2025 12:17 Ответить
росія винесена за дужки.
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25.03.2025 12:36 Ответить
держдеп сша докотився до рівня кнр чи оон.

чекаємо формулювань:

* обидві сторони конфлікту мають утриматись від ударів по цивільним

* Захід має припинити підливати масло в огонь та обмежити поставки озброєнь (правда тут не словом, а ділом)
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25.03.2025 12:20 Ответить
Засуджують НАСЛІДКИ?!!! Тобто наслідки виникли самі по собі, а не в результаті террору путінських нацистів-садистів?! Таке враження, що це все дурний сон...
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25.03.2025 12:20 Ответить
Клас! Засуджують "наслідки" а не кацапів! Капєц ідіоти...
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25.03.2025 12:21 Ответить
Так ще ж і "наслідки для цивільних" !!! Тобто сама по собі збройна агресія ядерної держави на ту державу, якій вона надала гарантії безпеки в обмін на ядерну зброю - то це в нормі ???!!! Негідники і огидні перевертні !
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25.03.2025 12:35 Ответить
Якшо серьозно, то непогано було б почитати шо там в оригіналі. Бо цитату Цензор не приводить, а як то все переклали - те ще питання.
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25.03.2025 12:37 Ответить
То ж посилання на state.gov надане у статті...

>> All of us decry the impact - this is why we do the work we do - on civilians...
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25.03.2025 13:03 Ответить
Та там багато тексту. Ліньки було читати.
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25.03.2025 14:00 Ответить
О, з'вився ще новий термін. Тепер вбивства мирних людей називають наслідками. І в якомі місці сша засуджують вбивства мирних людей? Все що зараз сша роблять це навпаки підтримують вбивства мирних людей і винагороджують вбивць а не засуджують їх. Сша в оон проголосували за відмину покарання рашистських вбивць. Тобто сша в котрий раз підтвердили що вони БРЕХУНИ
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25.03.2025 12:22 Ответить
Та США *****! Ми їм як прищ на дупі. Якби не ми, то Трампон би з ****** вже давно грали у гольф на валдаї.
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25.03.2025 12:22 Ответить
Наголосували
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25.03.2025 12:22 Ответить
Тобто, вбивсто військових ви не засуджуєте !?
Мразота заокеанська...
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25.03.2025 12:24 Ответить
А коли буде глибока стурбованість, "миротворці" хренові, після чергових ракетних ударів?
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25.03.2025 12:31 Ответить
Так Аль Капоне(Трамп) вчора сказав що розуміє удари психопатамим по Україні і каже що так би робили б всі.МАГА ****@ті.
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25.03.2025 12:32 Ответить
А что последствия могут нести моральную ответственность и быть первопричиной? Имеем дело с наглойманипуляцией в духе кремлевской извращенной реальност, а попросту лжи. Боже, суди всех озверевших особей по обе стороны океана!
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25.03.2025 12:45 Ответить
Рєпожер, іди нх!
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25.03.2025 13:57 Ответить
Виходить що на погляд Держдепу армія хорошого хлопця з москви все робить без зауважень але в результаті цих дій з'являються якісь наслідки для цивільних.
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25.03.2025 13:08 Ответить
Что то тихо осуждаете, аль боитесь кого то? СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.03.2025 13:22 Ответить
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25.03.2025 13:48 Ответить
Бригада Тампона включила режим ,,ОСУЖДЕНИЯ,,
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25.03.2025 13:48 Ответить
 
 