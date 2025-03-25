Госдеп об ударе по Сумам: США осуждают любые "последствия" для гражданских лиц

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон "осуждает последствия для гражданского населения" и продолжает работать над вопросом прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Брюс сказала во время брифинга.

"Все мы осуждаем последствия для гражданских. И именно поэтому мы продолжаем работать над прекращением огня. И переговоры в Саудовской Аравии сейчас направлены на то, чтобы добиться этого обязательства и выполнить его. Вот почему мы делаем то, что делаем, потому что такие результаты, как в любой войне, являются проблематичными и болезненными, и мы хотим остановить и вернуть все назад. Именно поэтому мы делаем то, что делаем сейчас", - добавила она.

Удар по Сумам 24 марта 2025 года

Как сообщалось, 24 марта рашисты нанесли ракетный удар по центру Сум: повреждены многоэтажки и школа. Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадали 94 человека, среди них - 23 ребенка.

По состоянию на утро 25 марта продолжаются аварийные работы на месте удара РФ по Сумам, привлечены кинологи.

По оперативным данным, в результате вчерашнего ракетного удара по Сумам пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка.

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