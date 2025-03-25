На складе боеприпасов в Чехии прогремел взрыв, ранен человек
На территории комплекса Poličské strojíreň в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии прогремел взрыв на складе боеприпасов.
Об этом пишет iROZHLAS, передает Цензор.НЕТ.
В результате инцидента один человек получил ранения. Пожарные эвакуировали людей.
"Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Должен быть один раненый", - сказала пресс-секретарь спасателей Елена Кисяла.
Тяжелораненного доставили вертолетом в больницу в Оломоуце, на месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.
Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений предприятия. Завод STV не только хранит, но и производит крупнокалиберные боеприпасы, а также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.
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