На складе боеприпасов в Чехии прогремел взрыв, ранен человек

На территории комплекса Poličské strojíreň в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии прогремел взрыв на складе боеприпасов.

Об этом пишет iROZHLAS, передает Цензор.НЕТ.

В результате инцидента один человек получил ранения. Пожарные эвакуировали людей.

"Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Должен быть один раненый", - сказала пресс-секретарь спасателей Елена Кисяла.

Тяжелораненного доставили вертолетом в больницу в Оломоуце, на месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.

Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений предприятия. Завод STV не только хранит, но и производит крупнокалиберные боеприпасы, а также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

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