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Новости Взрыв на складе боеприпасов Чехия
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На складе боеприпасов в Чехии прогремел взрыв, ранен человек

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Чехии

На территории комплекса Poličské strojíreň в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии прогремел взрыв на складе боеприпасов.

Об этом пишет iROZHLAS, передает Цензор.НЕТ.

В результате инцидента один человек получил ранения. Пожарные эвакуировали людей.

"Это был взрыв на складе боеприпасов. Людей эвакуировали. Должен быть один раненый", - сказала пресс-секретарь спасателей Елена Кисяла.

Тяжелораненного доставили вертолетом в больницу в Оломоуце, на месте происшествия работают 11 пожарных расчетов.

Poličské strojírny принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений предприятия. Завод STV не только хранит, но и производит крупнокалиберные боеприпасы, а также занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

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Автор: 

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Топ комментарии
+13
Оце Порошенко всюдисущий, навіть під санкціями і навіть за кордоном і не виїздний, продовжує зривати склади...
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25.03.2025 13:00
+12
Робота кацапо- трампівської мразоти.
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25.03.2025 13:00
+11
100 пудово без лаптєй не обійшлось.
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25.03.2025 13:04
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А тим часом "ахмат-сіла" знову розминулася з нашими воїнами тепер вже в Белгородскій народній республіці
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25.03.2025 12:55 Ответить
Оце Порошенко всюдисущий, навіть під санкціями і навіть за кордоном і не виїздний, продовжує зривати склади...
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25.03.2025 13:00 Ответить
Зебуїни нічого не зрозуміють
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25.03.2025 13:03 Ответить
Навіть решта не зовсім зрозуміє , бо трішки не в тему . Питання у іншому - наскільки кацапські щупальця розповзлися по світові , що навіть сьогодні диверсанти у Європі орудують як у себе вдома , нещодавно САУ на випробуваннях підірвали , тепер ось склад ......
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25.03.2025 13:59 Ответить
Робота кацапо- трампівської мразоти.
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25.03.2025 13:00 Ответить
100 пудово без лаптєй не обійшлось.
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25.03.2025 13:04 Ответить
А попри склади в Чехії не ходив такий Гавріла з криво нашитою красною звєздой? Точно не ходив? А, спали, не знаєте... Ну то нічо... Гавріла розбудить
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25.03.2025 13:07 Ответить
Hotel
Uniform
India
Lima
Oscar
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25.03.2025 13:10 Ответить
іванов, петров, скрипін т інш. зелебобікі, скажуть що це Порошенко...
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25.03.2025 13:28 Ответить
Стопудово рашка!
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25.03.2025 13:29 Ответить
Ото нужно меньше ПИСТЕТЬ, кто там кому и сколько предоставит. Цензоровских писяк тоже это касается. У КГБэшников копыта по прежднему еще далеко дотягиваются.
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25.03.2025 13:46 Ответить
 
 