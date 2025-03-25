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Новости Условия содержания военнопленных
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Состояние военных, возвращающихся из плена, существенно ухудшилось, - 3-я ОШБр

плен,пытки,пытки,пытки

Состояние украинских военнопленных после обмена становится все хуже, растет количество случаев смерти в плену из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.

Об этом сообщила командир патронатной службы "Ангелы" 3-й отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Чем больше хлопцы находятся в плену, тем хуже они себя чувствуют. Состояние здоровья, в принципе, можно назвать ужасным, затягивание пребывания наших хлопцев в плену реально не добавляет им здоровья и, к сожалению, есть случаи... когда хлопцы и девушки, не дождавшись обмена, умирают в плену из-за условий, длительных пыток, запущенных хронических болезней, невылеченных ранений", - отметила Толкачева.

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Как отмечается, военные после обмена проходят комплексное медицинское обследование и получают лечение в профильных учреждениях.

Толкачева также отметила важность правильного отношения родных к военным после возвращения:

  • Из-за ослабленного иммунитета важно соблюдать карантин и ограничить физический контакт.

  • В случае эмоционального закрытия бойца стоит обращаться к профессиональным психологам.

  • Семьям советуют заранее проконсультироваться, как правильно поддерживать близкого после плена.

По словам Толкачевой, Россия блокирует и усложняет процессы обмена, однако украинская сторона прилагает максимум усилий для возвращения всех пленных.

Смотрите: 1037 дней и минус 40 килограммов: нацгвардеец Петровский до и после российского плена. ФОТО

Автор: 

военнопленные (1044) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Коли здавали захисників "Азовсталі" і Маріуполя нам пояснювали,що це "контрольований полон".Все буде під контролем у самого ☝️. Вийшло так як з морпіхом Журавлем,якого пораненого залишили помирати,а була ця подія під контролем Зеленського.
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25.03.2025 13:13 Ответить
Стан полонених московитів поліпшився !
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25.03.2025 13:19 Ответить
Звісно так , бо полонені у нас із кацапіі живуть , як на курорті ,
дякуючи зеленій владі !!
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25.03.2025 13:28 Ответить
Ну зелені тут ні до чого. Якщо хочемо бути в цивілізованому та вільному світі, то повинні дотримуваться усіляких конвенцій, хочаб моя воля, різала б підарів на шматки
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25.03.2025 13:31 Ответить
А в нас дотримуються європейських стандартів в всіх інших сферах? Кругом суцільний бардак
чи тільки щодо полонених це важливо виконувати на 100%
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25.03.2025 13:38 Ответить
Мразь московитська знущається над украінцями ,
а особливо в полоні!!
Потрібно в першу чергу провести обмін всіх на всіх ,
але ж Трампа і його посіпак це не болить , на жаль !!
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25.03.2025 13:26 Ответить
і судячи з мовчання усіх тих оон,обсє,та інших розпіарених грантожерів ,крім самих простих українців це мало кого хвилює та викликає обурення до ********* що творять з нашими людьми,і так -запом,ятайте це як урок життя,всім байдуже на тебе!!!
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25.03.2025 13:34 Ответить
ничего со времён гулага не поменялось, там правят дегенераты-садисты
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26.03.2025 04:29 Ответить
 
 