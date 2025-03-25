Состояние военных, возвращающихся из плена, существенно ухудшилось, - 3-я ОШБр

Состояние украинских военнопленных после обмена становится все хуже, растет количество случаев смерти в плену из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.

Об этом сообщила командир патронатной службы "Ангелы" 3-й отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Чем больше хлопцы находятся в плену, тем хуже они себя чувствуют. Состояние здоровья, в принципе, можно назвать ужасным, затягивание пребывания наших хлопцев в плену реально не добавляет им здоровья и, к сожалению, есть случаи... когда хлопцы и девушки, не дождавшись обмена, умирают в плену из-за условий, длительных пыток, запущенных хронических болезней, невылеченных ранений", - отметила Толкачева.

Также читайте: Зеленский показал Трампу фото воинов ВСУ после плена РФ, это могло стать причиной спора, - Time

Как отмечается, военные после обмена проходят комплексное медицинское обследование и получают лечение в профильных учреждениях.

Толкачева также отметила важность правильного отношения родных к военным после возвращения:

Из-за ослабленного иммунитета важно соблюдать карантин и ограничить физический контакт.

В случае эмоционального закрытия бойца стоит обращаться к профессиональным психологам.

Семьям советуют заранее проконсультироваться, как правильно поддерживать близкого после плена.

По словам Толкачевой, Россия блокирует и усложняет процессы обмена, однако украинская сторона прилагает максимум усилий для возвращения всех пленных.

Смотрите: 1037 дней и минус 40 килограммов: нацгвардеец Петровский до и после российского плена. ФОТО