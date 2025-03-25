Состояние военных, возвращающихся из плена, существенно ухудшилось, - 3-я ОШБр
Состояние украинских военнопленных после обмена становится все хуже, растет количество случаев смерти в плену из-за пыток и отсутствия медицинской помощи.
Об этом сообщила командир патронатной службы "Ангелы" 3-й отдельной штурмовой бригады Елена Толкачева в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Чем больше хлопцы находятся в плену, тем хуже они себя чувствуют. Состояние здоровья, в принципе, можно назвать ужасным, затягивание пребывания наших хлопцев в плену реально не добавляет им здоровья и, к сожалению, есть случаи... когда хлопцы и девушки, не дождавшись обмена, умирают в плену из-за условий, длительных пыток, запущенных хронических болезней, невылеченных ранений", - отметила Толкачева.
Как отмечается, военные после обмена проходят комплексное медицинское обследование и получают лечение в профильных учреждениях.
Толкачева также отметила важность правильного отношения родных к военным после возвращения:
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Из-за ослабленного иммунитета важно соблюдать карантин и ограничить физический контакт.
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В случае эмоционального закрытия бойца стоит обращаться к профессиональным психологам.
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Семьям советуют заранее проконсультироваться, как правильно поддерживать близкого после плена.
По словам Толкачевой, Россия блокирует и усложняет процессы обмена, однако украинская сторона прилагает максимум усилий для возвращения всех пленных.
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дякуючи зеленій владі !!
чи тільки щодо полонених це важливо виконувати на 100%
а особливо в полоні!!
Потрібно в першу чергу провести обмін всіх на всіх ,
але ж Трампа і його посіпак це не болить , на жаль !!