Оккупанты массово отбирают жилье украинцев под видом "реновации", - ЦНС

Российские оккупационные администрации внедряют новую схему присвоения имущества украинцев на временно захваченных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

На базе так называемой "ЛНР" захватчики начали программу "реновации жилья". Ее суть заключается в том, что дома в "престижных районах" признают аварийными, а жильцам предлагают переселиться в новые квартиры. Однако гарантий получения нового жилья нет - людей фактически выселяют без компенсации.

Зато новые многоэтажки раздают переселенцам из России.

В Центре национального сопротивления отмечают, что все это "восстановление" - лишь пропагандистская картинка Кремля, направленная на изменение демографического состава оккупированных регионов.

"Земля и дом - не подарок захватчикам. Все станет на свои места", - говорится в сообщении.

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