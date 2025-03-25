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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты массово отбирают жилье украинцев под видом "реновации", - ЦНС

житло

Российские оккупационные администрации внедряют новую схему присвоения имущества украинцев на временно захваченных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

На базе так называемой "ЛНР" захватчики начали программу "реновации жилья". Ее суть заключается в том, что дома в "престижных районах" признают аварийными, а жильцам предлагают переселиться в новые квартиры. Однако гарантий получения нового жилья нет - людей фактически выселяют без компенсации.

Зато новые многоэтажки раздают переселенцам из России.

В Центре национального сопротивления отмечают, что все это "восстановление" - лишь пропагандистская картинка Кремля, направленная на изменение демографического состава оккупированных регионов.

"Земля и дом - не подарок захватчикам. Все станет на свои места", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты Запорожской области предлагают земельные участки за участие в войне против Украины, - ЦНС

Автор: 

жилье (906) оккупация (10119) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+7
Може для початку знищили б тих хто активно з окупантами співпрацює?
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25.03.2025 13:28
+6
Лугандони звали рузьге мир - отримали.
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25.03.2025 13:21
+3
Переселенців з рф , скоро будуть знищувати , як непотріб
самі місцеві жителі 😡
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25.03.2025 13:21
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Лугандони звали рузьге мир - отримали.
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25.03.2025 13:21 Ответить
Заборгованість по комунальні теж розблокували. Нових фіскальних законів теж чи мало створили. Починаючи від військового - відповідальності.
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25.03.2025 13:21 Ответить
Переселенців з рф , скоро будуть знищувати , як непотріб
самі місцеві жителі 😡
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25.03.2025 13:21 Ответить
Може для початку знищили б тих хто активно з окупантами співпрацює?
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25.03.2025 13:28 Ответить
Знищують , але дуже повільно !
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25.03.2025 13:30 Ответить
Ці колаборанти вже давно живуть на рашцi з її громадянством і там же працюють і навчаються, а також воюють проти України. Їм ці квартири не потрібні вони їх добровільно віддають
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25.03.2025 13:33 Ответить
Під час наступів ЗСУ кацапських "переселенців" потрібно знищувати всіх. Щоб ніхто в ********** не жалкував за награбованим і не кричав "там всьо нашє осталось!"
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25.03.2025 13:38 Ответить
Зато па руське
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25.03.2025 13:43 Ответить
Нацистская россия местное тупоголовое дурачье раскрутила по полной себе на пользу, а потом отправило или на мясной штурм или бомжевать.
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25.03.2025 13:46 Ответить
Интересно то, что когда Украина освободит временно оккупиированные территории, сруцкимирных никак не накажут. В Украине и сейчас безопасно всяким сруцкимирным трухановым, бойкам и прочим кидаловым-*********.
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25.03.2025 17:27 Ответить
Якщо говорити про Донецьк і Луганськ то я навіть не уявляю що там буде якесь життя після звільнення. Все розбите в хлам. Жодна притомна людина туди не повернеться, бо жити там неможливо, а відбудова займе від 20 до 40 років. Ну кому це нафіг потрібно? Нерозірваних снарядів неміряно, мінні поля всюди. Зброї валом і стрілятимуть всі, у всіх і з будь якого приводу. Там вже все реально вбите. Кацапи туди не збираються щось інвестувати. Навпаки! Вони вивезли все що мало хоч якусь цінність. Там тільки лохи-сіромахи яких вони за людей не вважають і вони існують як "рускоязичниє" тільки для виправдання війни. Вони нам треба? За 11 років їм так промили мізки що ця публіка підлягає тільки знищенню або депортації. Ну добре. Очистили від прокацаплених і кацапні. Що далі? Хто готовий кинути своє життя в Києві, Вінниці, Полтаві і т.п. щоб відновлювати Донбас? Я туди їздив 80-ті, 90-ті, 2000-ні. Кожна поїздка туди шокувала - алкоголізм, молодіжні банди, хамство, кацапське матюччя і "оборзєвший пролєтаріат" і спека з вугільним пилом. Води нема. Шахти знищені і ніхто відновлювати не буде - дорого. Там будуть тільки військові та пастись барани. Жоден притомний інвестор туди не вкладатиме ні шага. Тож ми воюємо за "бампер" з кацапнею. І оця "мертва зона" має бути ще й на 100 км вглиб **********! Інакше ніяк, бо полізуть знову.
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26.03.2025 01:33 Ответить
 
 