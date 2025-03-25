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Новости Мирный план Франции и Великобритании
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Франция и Великобритания стали лидерами "жесткой силы" в Европе, - премьер Чехии Фиала

Франция и Британия лидеры безопасности в Европе

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Франция и Великобритания сейчас являются лидерами "жесткой силы" Европы.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, смена европейского лидерства произошла в ответ на постоянную угрозу со стороны РФ и давления со стороны Дональда Трампа, который требует увеличить военные расходы.

"Это время, когда более сильные государства должны играть большую роль, те, что имеют конкретную власть, а это - Франция и Великобритания, европейские ядерные государства", - сказал премьер.

Также Фиала отметил, что российская угроза заставила его отказаться от своей позиции относительно больших государств, которые берут на себя больше лидерства.

"В мирное время я всегда был против ведущей роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы самые сильные страны были активными и принимали свое лидерство", - сказал он.

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Автор: 

Великобритания (4927) Франция (3495) Фиала Петр (70)


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Це пока тільки слова, а чи зможуть вони без сша шось вкояти? А так це тільки бла-бла-бла, потипу ми зайшли в кімнату та галасно крикнули на росію, а потім галасно пукнули!
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25.03.2025 15:06 Ответить
Ну по ходу без США вони тільки і можуть шо дути щоки і громка пирдіть в муку🤣🤣🤣
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25.03.2025 15:27 Ответить
Лідерами можна стати на території України , а не в "тилу" ....
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25.03.2025 15:07 Ответить
Стали лідерами жорсткого балабольства. А коли треба продемонструвати реальну силу на практиці - дають українцю гвинтівку в руки і кажуть "Ти - воюй, а ми на відстані подивимось, бо це небезпечно".
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25.03.2025 15:42 Ответить
нымеччина втрачаэ лыдерство в эвропы, бо вона не маэ рышучосты ы сміливості.
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25.03.2025 15:59 Ответить
 
 