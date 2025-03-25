Франция и Великобритания стали лидерами "жесткой силы" в Европе, - премьер Чехии Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Франция и Великобритания сейчас являются лидерами "жесткой силы" Европы.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, смена европейского лидерства произошла в ответ на постоянную угрозу со стороны РФ и давления со стороны Дональда Трампа, который требует увеличить военные расходы.
"Это время, когда более сильные государства должны играть большую роль, те, что имеют конкретную власть, а это - Франция и Великобритания, европейские ядерные государства", - сказал премьер.
Также Фиала отметил, что российская угроза заставила его отказаться от своей позиции относительно больших государств, которые берут на себя больше лидерства.
"В мирное время я всегда был против ведущей роли Франции и Германии, но в такое сложное время важно, чтобы самые сильные страны были активными и принимали свое лидерство", - сказал он.
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