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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс Уиткофф дал интервью Карлсону
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Госдеп США ушел от ответа о признании ВОТ Украины российскими: Администрация Трампа не будет спекулировать

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс избежала прямого ответа на вопрос о возможном международном признании временно оккупированных территорий Украины, а именно Крыма и частей Луганской, Донецкой, Запорожской и левобережья Херсонской области как частью РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Брюс сказала во время брифинга.

На вопрос журналиста о признании ВОТ и Крыма российскими, Тэмми Брюс сообщила, что "администрация (президента США - ред.) не будет спекулировать" на вопросе дипломатических процессов.

"Мы понимаем, что перед нами есть одна вещь, которую все делают, а это обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах, которые - даже больше, чем в регионе, во всем мире. И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент...", - сказала Брюс.

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По словам пресс-секретаря, между дипломатическими контактами США, Украины и России произошли "значительные изменения", и поэтому необходимо сосредоточиться именно на них. Вопрос признания территорий "отвлекает", добавила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что сейчас Соединенные Штаты вместе с партнерами сосредоточены на достижении полного прекращения огня. По ее словам, только после этого можно будет обсуждать дальнейшие шаги, в частности относительно длительного мира.

"Итак, это то, с чем мы имеем дело в этом отношении, и я думаю, что это лишь напоминание, что пока не будет прекращения огня - полное прекращение огня, именно тогда - как отметил Президент и, конечно, Секретарь, что пока не будет прекращения огня, именно тогда мы сможем обсуждать различия в том, что происходит после этого, когда речь идет о прочном мире", - добавила Брюс.

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Заявления Уиткоффа о "референдумах"

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что самый большой вопрос в этой войне - это "так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

Впоследствии Уиткофф объяснил свое высказывание относительно оккупированных Россией территорий Украины и проведения там "референдумов".

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) Крым (26365) война в Украине (3486) Брюс Темми (2)


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Топ комментарии
+9
Команда трампа це збіговисько проплачених кремелем ********.
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25.03.2025 15:16
+6
3.14дараси - вони і в Америці в Африці 3.14дараси
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25.03.2025 15:17
+5
ЗАМОЖНІ АМЕРИКАНЦІ ГОТУЮТЬСЯ ВИВОДИТИ ГРОШІ В ШВЕЙЦАРІЮ ЧЕРЕЗ НЕСТАБІЛЬНУ ПОЛІТИКУ ТРАМПА - FT

Швейцарські банки фіксують сплеск запитів.

Заможні американці як у США, так і за кордоном, розробляють плани на випадок непередбачених обставин щодо переміщення активів до Швейцарії на тлі невизначеності, спричиненої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-oholosiv-pro-tarifi-25-dlja-vsikh-krajin-jaki-kupujut-naftu-ta-haz-u-venesueli.html діяльністю адміністрації Дональда Трампа, пише https://www.ft.com/content/f8c70670-5f6b-4d58-af2c-1d9d1d5436dd Financial Times.

Видання зазначає, що приватні банкіри та групи з управління активами заявили, що спостерігають значне збільшення клієнтів, які бажають відкрити швейцарські банківські та інвестиційні рахунки, особливо ті, які відповідають податковим правилам США.
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25.03.2025 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Make America great again
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25.03.2025 15:15 Ответить
Команда трампа це збіговисько проплачених кремелем ********.
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25.03.2025 15:16 Ответить
3.14дараси - вони і в Америці в Африці 3.14дараси
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25.03.2025 15:17 Ответить
Поласував смаколиками з ху#лівського чемодану? Ковтав мабуть не пережовуючи
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25.03.2025 15:27 Ответить
Значіт, что-то пошло нє так. Ми догадиваємся, что.
Ну, значіт, упрямому мулу - пріготовіться.
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25.03.2025 15:20 Ответить
ЗАМОЖНІ АМЕРИКАНЦІ ГОТУЮТЬСЯ ВИВОДИТИ ГРОШІ В ШВЕЙЦАРІЮ ЧЕРЕЗ НЕСТАБІЛЬНУ ПОЛІТИКУ ТРАМПА - FT

Швейцарські банки фіксують сплеск запитів.

Заможні американці як у США, так і за кордоном, розробляють плани на випадок непередбачених обставин щодо переміщення активів до Швейцарії на тлі невизначеності, спричиненої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-oholosiv-pro-tarifi-25-dlja-vsikh-krajin-jaki-kupujut-naftu-ta-haz-u-venesueli.html діяльністю адміністрації Дональда Трампа, пише https://www.ft.com/content/f8c70670-5f6b-4d58-af2c-1d9d1d5436dd Financial Times.

Видання зазначає, що приватні банкіри та групи з управління активами заявили, що спостерігають значне збільшення клієнтів, які бажають відкрити швейцарські банківські та інвестиційні рахунки, особливо ті, які відповідають податковим правилам США.
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25.03.2025 15:22 Ответить
Нехай на мою картку кидають, буду стерегти як зеницю ока ...
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25.03.2025 16:21 Ответить
РОСІЯ І США ПРАГНУТЬ "ФІНЛЯНДИЗУВАТИ" СВІТ - "Фінляндизація" полягає в тому, що слабшим країнам доводиться поступатися суверенітетом, щоб заспокоїти сильніших загарбників, таких як Росія, а тепер і США.

Термін "фінляндизація" був винайдений західнонімецькими вченими під час холодної війни. Він стосувався досвіду Фінляндії, яка двічі відбивалася від Радянського Союзу, що вторгся на її територію, один раз у Зимовій війні 1939 року, а другий раз - як союзник нацистської Німеччини у 1941-1944 роках.
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25.03.2025 15:25 Ответить
"Уранці 25 червня червоноармійське командування завдало масштабного авіаудару по 18 аеродромах Фінляндії. 25 червня мала відбутися сесія фінського парламенту, на якій, прем'єр-міністр Рангель мав зробити заяву про нейтралітет Фінляндії у німецько-радянському конфлікті, однак радянські бомбардування змусили змінити рішення" - Фынляндія стала вимушеним союзником Німеччини.

У фінській історіографії для назви цих військових дій переважно використовується термін «Війна-продовження». Що, з одного боку, підкреслює той факт, що в ході цієї війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія знову зазнала агресії з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР та що намагалася відновити територіальні втрати, завдані внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Радянсько-фінської війни 1939-1940 років, а також є спробою обґрунтувати самостійний характер війни і таким чином дистанціюватися від нападу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини та її союзників на СРСР.
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25.03.2025 16:53 Ответить
те, шо вони про це хотя би вже говорять - це вже прєдатєльство!
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25.03.2025 15:27 Ответить
розмови про це - це легітимізація америкою окупації українських територій
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25.03.2025 15:28 Ответить
а шо сша вже міжнарод ?
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25.03.2025 15:33 Ответить
Сша це не весь "міжнарот", але головний "визнаватель". Якщо це зробить сша, то "міжнарот" підтягнеться.
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25.03.2025 15:43 Ответить
це тупий віткоф, коли приїхав з переговорів з путіним, то таке зморозив. що, на його думку, головна причина війни в цих 5 регіонах. ща там живе російськомовне населення, що ці регіони хочуть в росію, і що про це "ніхто ніколи не говорив".

тупий вітокоф не поняв, що це рандомно захоплені регіони. росії вдалось захопити саме їх. і тому навколо них вона тепер будує свою політику. і говорить, що війна через ці регіони.

якби росії вдалося захватити не ці регіони, а наприклад, харків, суми і чернігів, то росія б тоді там провела референдуми. і говорила б, що там живе російськомовне населення і що вони на референдумі захотіли до складу росії.

що росії рандомно вдалося захватити - на основі тих територій вона зараз і строїть політику!
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25.03.2025 15:36 Ответить
а це взагалі погано, що нашими посередниками, людьми, які будуть встановлювати мир, будуть люди, які зовсім не розуміються в ситуації!

що вони можуть навтсновлювати!

воно поїхало! воно щось там неправильно поняло! воно зробило для себе хибні висновки. і тепер на основі цих хибних висновків американці будуть встановлювати мир.
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25.03.2025 15:38 Ответить
тягає вас ***** за ніс як цуценят, от і все. Трамп в якійсь паралельній реальності існує, а визнати, що в нього нічого не виходить сциться.
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25.03.2025 15:40 Ответить
для того, щоб зрозуміти чи хочуть ці регіони в рашку достатньо подивитися як українці зустрічали свою армію у Херсоні, чи в містах та селах деокупованої Харківщини, Чернігівщини, Київщини . Одразу всі сумніви відпадають. Трамп і сам ідіот і команду таку ж саму зібрав. Взяти хоча б венса, сьогодні показали як його зустрічали американці в театрі на концерті симфонічної музики - свистів та ревів натовп.
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25.03.2025 15:48 Ответить
подивився інтерв'ю віткофа, як він вигоражував путіна "треба зрозуміти путіна! чому ми ніколи не слухали путіна? у нього ж є свої бажання! ніхто ніколи з ним не говорив!"

я представляю якби віткофф з'їздив на переговори з гітлером і розказував: "нам треба зрозуміти гітлера! у нього є свої бажання! він же просто хоче захватити австрію. нам потрібно його почути і зрозуміти! чому ніхто ніколи не слухав гітлера!"
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25.03.2025 15:47 Ответить
Англії ,потрібно оголосити англійськими , всі англомовні території, в тому числі США,а Португалія негайно має приєднати Бразилію і Макао. ПОЗА ЯК ТАМ ПОРТУГАЛЬСКО МОВНІ ЛЮДИ...
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25.03.2025 16:23 Ответить
Ви спекулюєте на суверенітеті України. Нічим добрим ані для України, ані для усьго світу не закінчиться. Миротворці пальцем роблені.
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25.03.2025 16:49 Ответить
нехай спробують і на наступний день біля кордонів китаю, америки, в європі, в азії, навіть в африці, раптом виникнуть багато нових ядерних держав (україна не виключення), і тоді дуже швидко декому розхочеться і розможеться ділити світ на трьох. трампісти цього зі своєю абсолютною тупістю не розуміють, а от китайозам воно на хєр не потрібно, тож, схоже, ще потанцюємо всі разом хороводом.
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25.03.2025 18:47 Ответить
 
 