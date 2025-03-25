Госдеп США ушел от ответа о признании ВОТ Украины российскими: Администрация Трампа не будет спекулировать

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс избежала прямого ответа на вопрос о возможном международном признании временно оккупированных территорий Украины, а именно Крыма и частей Луганской, Донецкой, Запорожской и левобережья Херсонской области как частью РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Брюс сказала во время брифинга.

На вопрос журналиста о признании ВОТ и Крыма российскими, Тэмми Брюс сообщила, что "администрация (президента США - ред.) не будет спекулировать" на вопросе дипломатических процессов.

"Мы понимаем, что перед нами есть одна вещь, которую все делают, а это обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах, которые - даже больше, чем в регионе, во всем мире. И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент...", - сказала Брюс.

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По словам пресс-секретаря, между дипломатическими контактами США, Украины и России произошли "значительные изменения", и поэтому необходимо сосредоточиться именно на них. Вопрос признания территорий "отвлекает", добавила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что сейчас Соединенные Штаты вместе с партнерами сосредоточены на достижении полного прекращения огня. По ее словам, только после этого можно будет обсуждать дальнейшие шаги, в частности относительно длительного мира.

"Итак, это то, с чем мы имеем дело в этом отношении, и я думаю, что это лишь напоминание, что пока не будет прекращения огня - полное прекращение огня, именно тогда - как отметил Президент и, конечно, Секретарь, что пока не будет прекращения огня, именно тогда мы сможем обсуждать различия в том, что происходит после этого, когда речь идет о прочном мире", - добавила Брюс.

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Заявления Уиткоффа о "референдумах"

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что самый большой вопрос в этой войне - это "так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

Впоследствии Уиткофф объяснил свое высказывание относительно оккупированных Россией территорий Украины и проведения там "референдумов".

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.