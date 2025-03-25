Госдеп США ушел от ответа о признании ВОТ Украины российскими: Администрация Трампа не будет спекулировать
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс избежала прямого ответа на вопрос о возможном международном признании временно оккупированных территорий Украины, а именно Крыма и частей Луганской, Донецкой, Запорожской и левобережья Херсонской области как частью РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Брюс сказала во время брифинга.
На вопрос журналиста о признании ВОТ и Крыма российскими, Тэмми Брюс сообщила, что "администрация (президента США - ред.) не будет спекулировать" на вопросе дипломатических процессов.
"Мы понимаем, что перед нами есть одна вещь, которую все делают, а это обеспечить мир в этом регионе, в этих двух странах, которые - даже больше, чем в регионе, во всем мире. И это уникальная вещь, над которой сейчас работают в Саудовской Аравии. Это единственное, на чем сосредоточился президент...", - сказала Брюс.
По словам пресс-секретаря, между дипломатическими контактами США, Украины и России произошли "значительные изменения", и поэтому необходимо сосредоточиться именно на них. Вопрос признания территорий "отвлекает", добавила пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что сейчас Соединенные Штаты вместе с партнерами сосредоточены на достижении полного прекращения огня. По ее словам, только после этого можно будет обсуждать дальнейшие шаги, в частности относительно длительного мира.
"Итак, это то, с чем мы имеем дело в этом отношении, и я думаю, что это лишь напоминание, что пока не будет прекращения огня - полное прекращение огня, именно тогда - как отметил Президент и, конечно, Секретарь, что пока не будет прекращения огня, именно тогда мы сможем обсуждать различия в том, что происходит после этого, когда речь идет о прочном мире", - добавила Брюс.
Заявления Уиткоффа о "референдумах"
Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что самый большой вопрос в этой войне - это "так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".
Впоследствии Уиткофф объяснил свое высказывание относительно оккупированных Россией территорий Украины и проведения там "референдумов".
Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии требовала взятия под свой контроль всей территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
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в Америців Африці 3.14дараси
Ну, значіт, упрямому мулу - пріготовіться.
Швейцарські банки фіксують сплеск запитів.
Заможні американці як у США, так і за кордоном, розробляють плани на випадок непередбачених обставин щодо переміщення активів до Швейцарії на тлі невизначеності, спричиненої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-oholosiv-pro-tarifi-25-dlja-vsikh-krajin-jaki-kupujut-naftu-ta-haz-u-venesueli.html діяльністю адміністрації Дональда Трампа, пише https://www.ft.com/content/f8c70670-5f6b-4d58-af2c-1d9d1d5436dd Financial Times.
Видання зазначає, що приватні банкіри та групи з управління активами заявили, що спостерігають значне збільшення клієнтів, які бажають відкрити швейцарські банківські та інвестиційні рахунки, особливо ті, які відповідають податковим правилам США.
Термін "фінляндизація" був винайдений західнонімецькими вченими під час холодної війни. Він стосувався досвіду Фінляндії, яка двічі відбивалася від Радянського Союзу, що вторгся на її територію, один раз у Зимовій війні 1939 року, а другий раз - як союзник нацистської Німеччини у 1941-1944 роках.
У фінській історіографії для назви цих військових дій переважно використовується термін «Війна-продовження». Що, з одного боку, підкреслює той факт, що в ході цієї війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндія знову зазнала агресії з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР та що намагалася відновити територіальні втрати, завдані внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) Радянсько-фінської війни 1939-1940 років, а також є спробою обґрунтувати самостійний характер війни і таким чином дистанціюватися від нападу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини та її союзників на СРСР.
тупий вітокоф не поняв, що це рандомно захоплені регіони. росії вдалось захопити саме їх. і тому навколо них вона тепер будує свою політику. і говорить, що війна через ці регіони.
якби росії вдалося захватити не ці регіони, а наприклад, харків, суми і чернігів, то росія б тоді там провела референдуми. і говорила б, що там живе російськомовне населення і що вони на референдумі захотіли до складу росії.
що росії рандомно вдалося захватити - на основі тих територій вона зараз і строїть політику!
що вони можуть навтсновлювати!
воно поїхало! воно щось там неправильно поняло! воно зробило для себе хибні висновки. і тепер на основі цих хибних висновків американці будуть встановлювати мир.
я представляю якби віткофф з'їздив на переговори з гітлером і розказував: "нам треба зрозуміти гітлера! у нього є свої бажання! він же просто хоче захватити австрію. нам потрібно його почути і зрозуміти! чому ніхто ніколи не слухав гітлера!"