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Новости Бои на правобережье Оскола
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За рекой Оскол на Купянщине до сих пор остается более 700 человек. Эвакуация идет тяжело, - ОВА

оккупанты не оставляют попыток перебраться через Оскол

На сегодня в населенных пунктах за рекой Оскол на Купянщине до сих пор находится более 780 человек, которых надо эвакуировать.

Об этом 25 марта в эфире нацмарафона "Єдині новини" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне Харків".

По словам Синегубова, Купянское направление для армии РФ сейчас является самым активным - украинские военные отражают атаки россиян, которые пытаются продвинуться вглубь Харьковщины.

В то же время темпы эвакуации остаются низкими, отметил начальник ОВА.

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За рекой Оскол еще находится 783 человека, которых мы должны вывезти, однако эвакуация идет достаточно низкими темпами. Люди неохотно выезжают. Фактически остались те, которых нужно уговаривать, применять меры, чтобы доказать, что их жизнь и жизнь близких должна быть на первом месте", - отметил он.

По данным Синегубова, продолжается эвакуация и из населенных пунктов Боровской громады на Изюмщине. Там еще остаются более 1700 человек.

Автор: 

эвакуация (2064) Харьковская область (685) Купянский район (141) Оскол река (21)


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Може б ти не. чіпляв ярлики а запросив пару родин до себе на безкоштовне проживання.. Нехай люди побачать шо є ше на світі добрі альтруїсти...чи ти тільки пистіти???
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25.03.2025 15:31 Ответить
я сам переселенець - живу в умовах, які не дозволяють людям там жити....
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25.03.2025 15:34 Ответить
 
 