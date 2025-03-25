Более 80% Купянска повреждено из-за российских обстрелов, - ГВА

Сейчас более 80% Купянска Харьковской области повреждено или разрушено из-за постоянных вражеских атак.

Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Харків.

По его словам, в минувшие выходные фиксировались постоянные атаки со стороны российской армии. Обстрелы велись из артиллерии, реактивных систем залпового огня, управляемых авиабомб и беспилотников. 22 и 23 марта российские войска повредили более 15 частных домов, а также объекты критической инфраструктуры.

19 марта РФ сбросила 31 управляемую авиабомбу на Купянск. Тогда погибли два человека, еще трое - получили ранения. Обстрелы повредили электроподстанции, трансформаторы, газовые сети, больницу и жилые дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 КАБов попали по центру Купянска: Трое раненых, погиб человек

"Это - очень тяжелый террористический акт. Ужасные последствия, прямые попадания, повреждены трансформаторная подстанция и элеткроподстанция. 24/7 энергетики и наши коммунальщики работают над восстановлением.

"На момент атаки обесточенными были 12 населенных пунктов, в том числе и город Купянск полностью. На сегодня электроэнергию вернули в шесть из них, где живут более 900 человек. Еще шесть населенных пунктов, в том числе Купянск - частично без света", - отметил Беседин.