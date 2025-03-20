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Новости Обстрелы Купянска
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Более 30 КАБов попали по центру Купянска: Трое раненых, погиб человек

РФ массированно бьет КАБами по Купянску. Есть пострадавшие и жертва

В Купянске Харьковской области фиксируют ухудшение ситуации с безопасностью. Оккупанты бьют по гражданским и инфраструктурным объектам города.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30 КАБов попали по центральной части города. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной, добавил глава области.

Также читайте: За последние несколько часов россияне сбросили на Купянск не менее 20 КАБов, - ОВА

Автор: 

обстрел (27036) КАБ (353) Харьковская область (744) Купянский район (153) Купянск (623)


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Це вже мирний план трампа чи ще двіжуха від пуйла ?
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20.03.2025 08:51 Ответить
Ні , це результат того що Зеленський і його шайка зрадників з МО виплатили по контрактах 52 млрд .гривень !!!! і нічого зі зброї не отримали ,в тому числі ППО , фактично вкрали ці гроші .Горіть в пеклі криваві виродки !
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20.03.2025 09:02 Ответить
Ні! Це результат нападу Засрашки на Україну!
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20.03.2025 11:38 Ответить
Зеленський - перестань врешті стріляти! Не бачиш що путєн і трамп потужно пропонують перемирья????
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20.03.2025 09:04 Ответить
Нема чим воювати проти КАБів, просто біда... На передку дуже, дуже тяжко.
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20.03.2025 09:04 Ответить
А де українські Каби? Скільки ще терпіти оп?
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20.03.2025 10:09 Ответить
Тобто,повна перевага москалів в повітрі((А де ППО чи ф16?(
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20.03.2025 10:18 Ответить
Асвабаждают Купянськ...так як Бахмут , Часів Яр та інші міста..
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20.03.2025 10:41 Ответить
 
 