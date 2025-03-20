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Более 30 КАБов попали по центру Купянска: Трое раненых, погиб человек
В Купянске Харьковской области фиксируют ухудшение ситуации с безопасностью. Оккупанты бьют по гражданским и инфраструктурным объектам города.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Более 30 КАБов попали по центральной части города. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
Профильные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов. Ситуация в Купянске остается напряженной, добавил глава области.
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