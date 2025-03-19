За последние несколько часов россияне сбросили на Купянск не менее 20 КАБов, - ОВА

Вечером 19 марта россияне массированно атакуют Купянск управляемыми авиационными бомбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации, только за последние несколько часов ударил не менее 20 КАБами", - заявил он.

По его словам, есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах.

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Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб.

Информация о наличии пострадавших уточняется.

Напомним вечером 19 марта российские войска сбросили КАБ на Купянск, погиб человек.

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