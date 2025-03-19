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За последние несколько часов россияне сбросили на Купянск не менее 20 КАБов, - ОВА
Вечером 19 марта россияне массированно атакуют Купянск управляемыми авиационными бомбами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации, только за последние несколько часов ударил не менее 20 КАБами", - заявил он.
По его словам, есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах.
Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб.
Информация о наличии пострадавших уточняется.
Напомним вечером 19 марта российские войска сбросили КАБ на Купянск, погиб человек.
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кажи, що готовий підписати, все що скажуть.
готовий перемир'я прямо з півночі.
бо, треба плєшивого задобрити очком.