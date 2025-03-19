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Новости Обстрелы Купянска
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За последние несколько часов россияне сбросили на Купянск не менее 20 КАБов, - ОВА

каб

Вечером 19 марта россияне массированно атакуют Купянск управляемыми авиационными бомбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг массированно наносит удары по Купянску из авиации, только за последние несколько часов ударил не менее 20 КАБами", - заявил он.

По его словам, есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах.

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Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб.

Информация о наличии пострадавших уточняется.

Напомним вечером 19 марта российские войска сбросили КАБ на Купянск, погиб человек.

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Автор: 

обстрел (27036) КАБ (353) Харьковская область (744) Купянский район (153) Купянск (623) война в Украине (3679)


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зе!шмаркля, терміново дзвони в оральний кабінет.
кажи, що готовий підписати, все що скажуть.
готовий перемир'я прямо з півночі.
бо, треба плєшивого задобрити очком.
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19.03.2025 22:46 Ответить
Ця скотина не ляже спати поки не вб'є українську людину, тварюка насичується кров'ю перед сном...
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19.03.2025 22:51 Ответить
це може означати, що ***** змінив задачі своїм оркам, замість Покровська вимагає Куп'янськ
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19.03.2025 22:53 Ответить
нет они наоборот теряет сейчас там территории
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19.03.2025 23:03 Ответить
20 кабів на Куп'янськ це жах ...((
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19.03.2025 23:25 Ответить
Жодної протидії нема
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19.03.2025 23:47 Ответить
Акуєнний мир. Знову сотня мопедів, десятки кабів та іншої хні, а Україна не має права на єдине що хоч трохи притрушувала кацапів - бити по нпз. Оце бл заглянув в очко пуйла.
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20.03.2025 00:12 Ответить
А де ж протидія, про яку брехали вже місяця два? На Сумщині все приграниччя закидують кабами кожен день.
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20.03.2025 07:00 Ответить
 
 