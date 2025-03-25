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Новости Вызов министров в Раду
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Сибига в пятницу отчитается в Раде

Сибига придет в Раду

В пятницу, 28 марта 2025 года, глава МИД Украины Андрей Сибига придет в Раду отчитываться.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр МИД Сибига придет в Раду отчитываться в пятницу. Очень хорошо. Ждем", - подчеркнул он.

Никаких подробностей относительно отчета Сибиги перед Радой на эту минуту неизвестно.

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Автор: 

ВР (29228) Гончаренко (535) Сибига Андрей (368)


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Будет сниматься передача, В гостях у сказки...
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25.03.2025 15:34 Ответить
Чнкаємо на потужне булькання газів в калюжу
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25.03.2025 15:35 Ответить
А умєров коли? Після здачі...?
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25.03.2025 15:36 Ответить
Про таких як Сибіга кажуть "Він може балакати дві години поспіль і нічого за цей час не сказати".
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25.03.2025 15:48 Ответить
Про що він може звітувати, коли він вже не при справах, там ніби вже один Умєров рулить.
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25.03.2025 15:49 Ответить
Розкаже як він людину яка знищила МРІЮ відправив послом в Баку???
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25.03.2025 15:57 Ответить
 
 