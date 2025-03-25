Сибига в пятницу отчитается в Раде

В пятницу, 28 марта 2025 года, глава МИД Украины Андрей Сибига придет в Раду отчитываться.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр МИД Сибига придет в Раду отчитываться в пятницу. Очень хорошо. Ждем", - подчеркнул он.

Никаких подробностей относительно отчета Сибиги перед Радой на эту минуту неизвестно.

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