Сибига в пятницу отчитается в Раде
В пятницу, 28 марта 2025 года, глава МИД Украины Андрей Сибига придет в Раду отчитываться.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Министр МИД Сибига придет в Раду отчитываться в пятницу. Очень хорошо. Ждем", - подчеркнул он.
Никаких подробностей относительно отчета Сибиги перед Радой на эту минуту неизвестно.
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