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Новости путин подарил трампу еще один портрет
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Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут", - BBC

Трамп получил от Путина портрет в подарок

Кремлевский диктатор Владимир Путин передал личный подарок президенту США Дональду Трампу - портрет от "ведущего российского художника". Его из Москвы в Вашингтон привез спецпредставитель Стив Уиткофф.

Об этом информирует BBC, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что информацию о переданном портрете подтвердил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа назвал такой подарок "прекрасным" и отметил, что его создал "ведущий российский художник".

Кроме того, спецпредставитель Трампа считает, что президент США был "явно тронут" таким жестом от российского диктатора.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков назвал портрет "личным подарком", отметив, что дальнейшие подробности может раскрыть только сам Путин.

В данное время подаренный портрет публично не показывали.

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Также, по словам Уиткоффа, Путин сказал ему во время встречи, что молился за Трампа после покушения на него в прошлом году.

Отметим, что портреты - это главная часть бренда Трампа. В январе он попал в заголовки газет, обнародовав официальный портрет, который критики по-разному описывали как серьезный или зловещий.

В предвыборной кампании Трамп часто использовал свое самое культовое фото - после покушения на жизнь во время митинга в Пенсильвании. На нем Трамп с окровавленным ухом поднял кулак и призвал сторонников "бороться, бороться, бороться".

То, что Путин подарил Трампу новый портрет, свидетельствует о дипломатической оттепели между двумя странами после возвращения Трампа в Белый дом США, добавляет BBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не считаю Путина плохим человеком, - спецпосланник Трампа Уиткофф

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп возмутился тем, как его изобразили на портрете, размещенном в капитолии штата Колорадо и требует его убрать.

Автор: 

портрет (43) путин владимир (31214) Трамп Дональд (5089) Стив Уиткофф (57)


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Топ комментарии
+34
Кто похвалит меня лучше всех получит сладкую конфету. "
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25.03.2025 15:41
+24
А якщо трамбону подарувати дзеркальце і буси він взагалі буде щасливий.
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25.03.2025 15:40
+21
..канхвєта ******** Тузік вкусний..
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25.03.2025 15:44
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Вони великі друзі,воно навіть молилося,щоб вухо добре зажило.На що Україна розраховує від тепер вже двох ворогів?
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25.03.2025 16:42 Ответить
Штирлиц сел в машину и приказал шофёру - "Трогай!", шофёр потрогал - Штирлицу понравилось.
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25.03.2025 16:45 Ответить
В смысле - от таких подарков, трамп умом тронут.
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25.03.2025 16:46 Ответить
Трампон тебе на......ють , то колода карт . Гра така є "в очко"
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25.03.2025 16:48 Ответить
Больше унижения для сшa нa кaждодневной основе и зa следующие 46 месяцев ЕС поймут что Китaй не тaкой уж плохой и строить свою стрaтегию нa 21 век с Китaем кудa спокойнее.
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25.03.2025 16:53 Ответить
Чого вас в крайнощі кидає? Мало європейських нормальних сусідів? Китай нічим не кращий від рашки. Ті ж комуняки, тільки поки що спостерігають та нарощують військову міць.
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25.03.2025 17:40 Ответить
кто сейчaс не нaрощует вийському миць - тот лох.
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25.03.2025 19:13 Ответить
у ес соседи только Бритaния с которой можно что-то тaм нaрaщивaть и покрaщувaть - все остaльные дaлеко.
среди тех кто дaлеко - китaй по нaуке пхнет впереди плaнеты всей - гугли количество нaучных публикaций по стрaнaм.

рaно или поздно Китaй вырaстит своих Эйнштейнов и к этому моменту лучше с Китaем не быть "нa ножaх".
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25.03.2025 19:15 Ответить
І знову у вас крайнощі: як не в засосах, то на ножах. А просто існувати в нейтральних прагматичних відносинах, дбаючи про свої інтереси і свою безпеку по всіх напрямках.
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25.03.2025 20:27 Ответить
Я думаю, чтобы портрет был полным и реалистичным, нужно нарисовать два сморщенных маленьких члена и подписать - вот и встретились два одиночества, вован и трампон.
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25.03.2025 17:02 Ответить
То в чому проблема? Нехай і наші косплеять *****, даруючи донні портрети, таблички з цитатами, іменну зброю компліменти тощо
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25.03.2025 17:03 Ответить
Было ***** плешивое, добавилось еще рыжее. На пабедобесие ожидаем ***** узкоглазое.Если три *****вца вместе соберутся, то *****вский шухер устроят. Три *****вца, как говорил Оруэлл, это мир на троих, Остазия(Китай), Евразия(*********) и Океания(США). Мечта всех в мире за*****вцев.
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25.03.2025 17:11 Ответить
Та повенчались бы уже, шоли!?
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25.03.2025 17:22 Ответить
Три пера молодым! 👌
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25.03.2025 17:29 Ответить
а скляні кульки
з дупи кабаєвої не передавав???
трампон був би дуже зворушливий
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25.03.2025 17:30 Ответить
Як ви там, мериканці? Від гордощів вас ще не розперло? Як же, сам військовий злочинець, власною персоною зробив такий подарунок вашому ***********. Яка висока честь!
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25.03.2025 17:31 Ответить
попереду ще буси з уральського малахіта, набір стаканів для бурбона з портретами команди трампа виробництва Гусь-Хрустального, і розписні миски з Хохломи.
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25.03.2025 17:59 Ответить
Рыжий квадрат.😎
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25.03.2025 18:21 Ответить
Коли брачна ніч буде у двох старих пердунів?
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25.03.2025 18:26 Ответить
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25.03.2025 18:28 Ответить
Трамп може відкривати галерею "Портрети мене, подаровані Путіним".
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25.03.2025 18:42 Ответить
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