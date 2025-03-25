Зеленский о фронте: Украина в неплохом состоянии, армия - гарантия безопасности
Президент Владимир Зеленский считает, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас фронт в "неплохом состоянии". Украина получает снаряды, новые дроны и другое вооружение.
Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что мы сегодня находимся в нормальной форме у нас, несмотря на то, что очень трудно и сложно. Я считаю, что у нас фронт в неплохом состоянии на сегодня. Безусловно, есть вызовы, безусловно, есть дефициты и т.д., но в принципе где-то мы что-то наработали и по снарядам помощь где-то разблокировали. Неплохо какие-то контракты выполняются, новые дроны появляются, новые дистанции, испытания новые... Я считаю, что мы в неплохом состоянии находимся. Мы понимаем, что армия - это наша гарантия безопасности", - заявил он.
Президент также отметил, что Украина серьезно подошла к вопросу прекращения огня.
"Мы не играем с прекращением огня. И с самого начала это начали делать. Многие люди и многие страны открывают, искренне открывают широко глаза, особенно те, кто думал, что мы на это не пойдем, и считали, что это тупик и что россияне на это рассчитывали", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Україні сталось все навпаки. На початку 90-хх націоналістам не вдалося одержати владу та нав'язати тоді ще не зіпсованому охлократією українському слухняному совку києвоцентричну ідеологію "Україна понад усе". В результаті чого кучмісти розбудували в Україні політичну націю байстрюків Муравйова, залишивши за корінною нацією етнографічну роль та асимілювавши її в т.зв. ліберальну демократію московського походження.
А тому в 2022р. стався парадокс, зумовлений нападом на Україну російських фашистів, які перевершили Гітлера у своїй кровожерливості в Бучі та вибірковому антисемітизмі. Те, що мали б робити націоналісти в 1991р., коли Кравчук вкрав в них перемогу і здався росії в Біловежській Пущі, лягло на плечі малоросійського єврея, який випадково потрапив у визначене місце у визначений час та виявився дилетантом і профаном в умовах, коли сама Держава була розтрощена т.зв. ліберальними олігархами неукраїнського походження.
Але "Україна " це не стільки про державний апарат чи назву , це про права та свободи. Козаки боролися не за гетьманщину чи волость - вони воювали за права та свободи . Навідміну від московита - який воював за унітаз і царя-батюшку -уособлення державного авторитаризму .
ЗА ЦІННОСТІ - права і свободи українці будуть воювати ,як вони ВИЙШЛИ в 2022 , а бути рабом держави в 2025 примусять хіба державні сервісні служби .. І то чи надовго ...
в мене є крута штука - гугл називається, бачу що в тебе гугла нема. нічого, допоможу тобі, навчайся.
Тому ти й погодився на зняття санкцій з параші. У нас же все добре - хай і в них буде...
Закон 10311 читай
спам?
А тепер давайте пройдемося по фактах:
1.Тотальна корупція - влада відмовилася від реальних реформ і лише імітує боротьбу з корупцією. Високопосадовці продовжують розкрадати бюджет, а судова система залишається ручною.
2. Поліцейський свавілля - людей хапають на вулицях, як у часи найгірших диктатур, порушуючи всі юридичні норми. При цьому правоохоронці кришують наркоторгівлю, контрабанду та нелегальні бізнеси.
3. Знищення економіки - малий та середній бізнес задушений податками, війною та безглуздими регуляціями, тоді як олігархи продовжують збагачуватися на державних потоках.
4. Злив країни міжнародним кредиторам - влада набирає мільярдні борги під грабіжницькі відсотки, які виплачувати доведеться не їм, а простим українцям та майбутнім поколінням.
5. Маніпуляції та цензура - медіапростір зачищений, будь-яка критика влади переслідується, альтернативні думки знищуються або оголошуються "ворожими наративами".
6. Зрада на фронті - недофінансування армії, розкрадання військового бюджету, провал мобілізації, злив бойових позицій, а тепер ще й примусове виловлювання чоловіків, замість того щоб забезпечити ефективну систему мотивації та ротації військових.
7. Імітація реформ - усі обіцяні "зміни" так і залишилися на рівні розмов. Судова реформа провалена, боротьба з олігархами - фікція, державні підприємства розпродуються в інтересах "своїх людей".
8. Деградація соціальної сфери - медицина та освіта фінансуються за залишковим принципом, зарплати і пенсії фактично знецінюються через інфляцію, а народ залишається без підтримки.
І після всього цього знаходяться персонажі, які ще намагаються захищати цих покидьків? Це або відверті провокатори, або люди, які не можуть усвідомити реальність, у якій вони живуть.
Непогано на цих "контрактах" хтось і заробляє...
перемир'я в Чорному морі та енергетиці: «набуває чинності сьогодні»"
Ми могли бити по їх енергетиці і в Чорному морі,
а тепер не можемо?
А вони по цивільним будинкам і далі будуть бити ?
А в окопах і надалі війна і штурми?
Я відмовляюся то розуміти
https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
Тепер зарплати у них різко більше ніж базова зарплата військовослужбовця... (c)
а що було у 2019-му???
може хоч вибачишся колись, ушльопок неголений…
піздабол херов…
можуть керувати країною!
одного не розумію - чому тільки українцям і американцям прийшло в башку перевірити цю їбануту теорію?
НАРЕШТІ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗРОЗУМІВ ПРО СПРАВЖІ ГАРАНТІЇ НАШОЇ БЕЗПЕКИ !
( Замість чергових спроб команди Трампа підсунути нам всяку облуду типу "власності США" чи "ділових інтересів США", чи "20 тисяч іноземних миротворців". )