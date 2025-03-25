Зеленский о фронте: Украина в неплохом состоянии, армия - гарантия безопасности

Президент Владимир Зеленский считает, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас фронт в "неплохом состоянии". Украина получает снаряды, новые дроны и другое вооружение.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы сегодня находимся в нормальной форме у нас, несмотря на то, что очень трудно и сложно. Я считаю, что у нас фронт в неплохом состоянии на сегодня. Безусловно, есть вызовы, безусловно, есть дефициты и т.д., но в принципе где-то мы что-то наработали и по снарядам помощь где-то разблокировали. Неплохо какие-то контракты выполняются, новые дроны появляются, новые дистанции, испытания новые... Я считаю, что мы в неплохом состоянии находимся. Мы понимаем, что армия - это наша гарантия безопасности", - заявил он.

Президент также отметил, что Украина серьезно подошла к вопросу прекращения огня.

"Мы не играем с прекращением огня. И с самого начала это начали делать. Многие люди и многие страны открывают, искренне открывают широко глаза, особенно те, кто думал, что мы на это не пойдем, и считали, что это тупик и что россияне на это рассчитывали", - добавил Зеленский.

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