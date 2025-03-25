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Новости Зеленский о ситуации на фронте
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Зеленский о фронте: Украина в неплохом состоянии, армия - гарантия безопасности

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас фронт в "неплохом состоянии". Украина получает снаряды, новые дроны и другое вооружение.

Об этом он сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы сегодня находимся в нормальной форме у нас, несмотря на то, что очень трудно и сложно. Я считаю, что у нас фронт в неплохом состоянии на сегодня. Безусловно, есть вызовы, безусловно, есть дефициты и т.д., но в принципе где-то мы что-то наработали и по снарядам помощь где-то разблокировали. Неплохо какие-то контракты выполняются, новые дроны появляются, новые дистанции, испытания новые... Я считаю, что мы в неплохом состоянии находимся. Мы понимаем, что армия - это наша гарантия безопасности", - заявил он.

Президент также отметил, что Украина серьезно подошла к вопросу прекращения огня.

"Мы не играем с прекращением огня. И с самого начала это начали делать. Многие люди и многие страны открывают, искренне открывают широко глаза, особенно те, кто думал, что мы на это не пойдем, и считали, что это тупик и что россияне на это рассчитывали", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина передала США перечень энергообъектов, по которым не может быть ударов РФ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+26
І це не завдяки тобі, а всупереч..
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25.03.2025 20:01
+11
"Зеленський підтвердив:
перемир'я в Чорному морі та енергетиці: «набуває чинності сьогодні»"

Ми могли бити по їх енергетиці і в Чорному морі,
а тепер не можемо?
А вони по цивільним будинкам і далі будуть бити ?
А в окопах і надалі війна і штурми?

Я відмовляюся то розуміти
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25.03.2025 20:08
+9
«Я вважаю що ми сьогодні знаходимось в нормальній формі у нас, попри те, що дуже важко і складно. Я вважаю, що у нас фронт в непоганому стані на сьогодні.» - Угу, форма просто чудова, саме тому щоденно по вулицям їздять сотні бусіків незламності, які ловлять тих, кому не повезло..
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25.03.2025 20:10
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І це не завдяки тобі, а всупереч..
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25.03.2025 20:01 Ответить
В ідеологічних моносуспільствах примусу, державної економіки та пропаганди громадяни з дитинства виховуються рабами політичної верхівки та бояться бути білою вороною серед чорного позбавленого індивідуальних якостей колективу і є хорошим інструментом для досягнення не тільки маніакальних бажань вождя, але й часто для реалізації національних мрій та очікувань.

В Україні сталось все навпаки. На початку 90-хх націоналістам не вдалося одержати владу та нав'язати тоді ще не зіпсованому охлократією українському слухняному совку києвоцентричну ідеологію "Україна понад усе". В результаті чого кучмісти розбудували в Україні політичну націю байстрюків Муравйова, залишивши за корінною нацією етнографічну роль та асимілювавши її в т.зв. ліберальну демократію московського походження.

А тому в 2022р. стався парадокс, зумовлений нападом на Україну російських фашистів, які перевершили Гітлера у своїй кровожерливості в Бучі та вибірковому антисемітизмі. Те, що мали б робити націоналісти в 1991р., коли Кравчук вкрав в них перемогу і здався росії в Біловежській Пущі, лягло на плечі малоросійського єврея, який випадково потрапив у визначене місце у визначений час та виявився дилетантом і профаном в умовах, коли сама Держава була розтрощена т.зв. ліберальними олігархами неукраїнського походження.
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25.03.2025 20:03 Ответить
Та ні - зараз якраз і є "Україна понад усе " . Заради держави Україна -якою є по факту зараз спайка зелених-чиновників-силовиків - відмінили конституцію, розтоптали закони , відроджують тоталітарну систему ,брешуть та обманюють . І перетворили людей на ресурс ,який не шкода.
Але "Україна " це не стільки про державний апарат чи назву , це про права та свободи. Козаки боролися не за гетьманщину чи волость - вони воювали за права та свободи . Навідміну від московита - який воював за унітаз і царя-батюшку -уособлення державного авторитаризму .

ЗА ЦІННОСТІ - права і свободи українці будуть воювати ,як вони ВИЙШЛИ в 2022 , а бути рабом держави в 2025 примусять хіба державні сервісні служби .. І то чи надовго ...
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25.03.2025 20:16 Ответить
Справа в тому, що за "права і свободи" такі як ти "борці" можуть воювати тільки на оплачених мітингах в Києві в якості масовки, а повоювати в москві за втрачені козаками права і свободи та знищених гетьманів тобі в голові просто не вкладається внаслідок обмеженості твого світогляду. Революція робиться не в Києві, який потенційно може бути окупований, а в москві, де має бути знищене головне зло. Ти один із тих 73%, які тільки вміють анонімно на виборчих дільницях руйнувати власну державу, бо для тебе путін і рашка-понад усе.
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25.03.2025 20:27 Ответить
Революції робляться не в Києві чи в Москві,а в голові.
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25.03.2025 20:35 Ответить
Українською не криша, а ДАХ, не подобається "Україна-понад усе"?
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25.03.2025 20:28 Ответить
Покрі́вля, криша, діал. крівля - верхній конструктивний елемент покриття або даху, що безпосередньо ізолює будівлю від зовнішніх впливів

в мене є крута штука - гугл називається, бачу що в тебе гугла нема. нічого, допоможу тобі, навчайся.
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25.03.2025 20:31 Ответить
Навчився русифікованого Гугла. Крівля-це не діалект, а українське слово, яке означає верхній елемент даху, а крыша-це чисто російське слово.
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25.03.2025 20:45 Ответить
Ні звичайно . Над усе має бути - Бог. Потім Правда ,честь і совість . Потім - родина. А держава йде на четвертому місці. І то я не впевнений
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25.03.2025 20:37 Ответить
Ти кажеш про держави, в яких є еліта, в якої держава на першому місці, а громадян на останньому. В нас навпаки-еліта відсутня, а тому держава в громадян мусила стати на першому місці.
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25.03.2025 20:42 Ответить
А чи не були т.зв. націоналісти теж 'неукраїнського, а Цапського походження"???
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25.03.2025 23:29 Ответить
Угу.
Тому ти й погодився на зняття санкцій з параші. У нас же все добре - хай і в них буде...
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25.03.2025 20:04 Ответить
призвався би - на один штик було би більше.... Але не факт...
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25.03.2025 20:06 Ответить
Немає вже з цим проблем. В багатьох містах вже поліцейські зі співробітниками тцк з'ясовують стосунки за місце в черзі на проходження ВЛК. Всі зрозуміли, хто такі кацапи і масово долучаються до війська. Для підтримання порядку скоріш за все доведеться залучати нацгвардію.
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25.03.2025 20:18 Ответить
нацгвардія отримала дозвіл стріляти по демонстрантах без попередження - на них довіри немає
Закон 10311 читай
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25.03.2025 20:22 Ответить
ПІдтримання порядку при проходженні ВЛК. Після фактичного провалу мирних переговорів люди стали активно долучатися до війська, роблять це свідомо. Не потрібно ніяких груп оповіщення. Люди зрозуміли, що потрібно продовжувати боротьбу. Доходить до з'ясування стосунків в самих групах оповіщення між поліцейськими і співробітниками тцк за місце в черзі на ВЛК, щоб швидше пройти!
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25.03.2025 20:31 Ответить
спам?
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25.03.2025 20:34 Ответить
Чому спам? Ви не розумієте, що якщо прийдуть кацапи, життя нікому не буде?
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25.03.2025 20:38 Ответить
про які черги?
спам?
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25.03.2025 20:39 Ответить
Не спам, просто дибіл...
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25.03.2025 20:40 Ответить
Дебіл, це той, хто не розуміє, що потрібно захищати державу і продовжувати боротьбу
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25.03.2025 20:43 Ответить
Дебіл - це той, хто в поточних умовах злочинної диктатури, повного беззаконня та рекордного рівня корупції ще намагається заохотити інших захищати зелених бариг. Вони дали добро на вилов людей на вулицях як тварин, порушуючи Конституцію та права громадян.

А тепер давайте пройдемося по фактах:

1.Тотальна корупція - влада відмовилася від реальних реформ і лише імітує боротьбу з корупцією. Високопосадовці продовжують розкрадати бюджет, а судова система залишається ручною.

2. Поліцейський свавілля - людей хапають на вулицях, як у часи найгірших диктатур, порушуючи всі юридичні норми. При цьому правоохоронці кришують наркоторгівлю, контрабанду та нелегальні бізнеси.

3. Знищення економіки - малий та середній бізнес задушений податками, війною та безглуздими регуляціями, тоді як олігархи продовжують збагачуватися на державних потоках.

4. Злив країни міжнародним кредиторам - влада набирає мільярдні борги під грабіжницькі відсотки, які виплачувати доведеться не їм, а простим українцям та майбутнім поколінням.

5. Маніпуляції та цензура - медіапростір зачищений, будь-яка критика влади переслідується, альтернативні думки знищуються або оголошуються "ворожими наративами".

6. Зрада на фронті - недофінансування армії, розкрадання військового бюджету, провал мобілізації, злив бойових позицій, а тепер ще й примусове виловлювання чоловіків, замість того щоб забезпечити ефективну систему мотивації та ротації військових.

7. Імітація реформ - усі обіцяні "зміни" так і залишилися на рівні розмов. Судова реформа провалена, боротьба з олігархами - фікція, державні підприємства розпродуються в інтересах "своїх людей".

8. Деградація соціальної сфери - медицина та освіта фінансуються за залишковим принципом, зарплати і пенсії фактично знецінюються через інфляцію, а народ залишається без підтримки.

І після всього цього знаходяться персонажі, які ще намагаються захищати цих покидьків? Це або відверті провокатори, або люди, які не можуть усвідомити реальність, у якій вони живуть.
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25.03.2025 20:47 Ответить
у тебе машиністка тек т набирає чи домашня заготовка?
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25.03.2025 20:49 Ответить
Та скопіпастив з попереднього коментаря, в сусідній гілці. Вас зелених стільки розвелось, що вже ліньки писати щось персональне, все одно ж вам тупим не дійде.
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25.03.2025 20:50 Ответить
я тебе в ї "бан" для себе - копірувалдьника чужих думок....
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25.03.2025 20:51 Ответить
Навчити знаки пунктуації розставляти, і грамотно писати?
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25.03.2025 20:53 Ответить
в Києві уже знову зброю роздають - прямо із вантажівок? Де? Я підїду за калашом....
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25.03.2025 20:45 Ответить
Влада вже такої помилки не зробить... Рабам зброя не потрібна, а то раби можуть і відстрілюватись
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25.03.2025 20:49 Ответить
у рабів зброї вже вистачить навіть в Африці повоювати;;;;;
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25.03.2025 20:50 Ответить
Ну останнім часом тцкуни стають все нахабнішими, тому мусимо визнати - поки ми в статусі рабів, навіть якщо на руках щось і є...
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25.03.2025 20:51 Ответить
Непогано якісь контракти виконуються,

Непогано на цих "контрактах" хтось і заробляє...
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25.03.2025 20:06 Ответить
А потім, коли спалять, як комарницького, цей хтось собі спокійно виїде поповнити склад батальйону Монако. Цей хтось ж не звичайний кріпак Василь, обовʼязки захищати Україну його не стосуються.
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25.03.2025 20:13 Ответить
То ти на фронті зараз?
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25.03.2025 20:17 Ответить
"Зеленський підтвердив:
перемир'я в Чорному морі та енергетиці: «набуває чинності сьогодні»"

Ми могли бити по їх енергетиці і в Чорному морі,
а тепер не можемо?
А вони по цивільним будинкам і далі будуть бити ?
А в окопах і надалі війна і штурми?

Я відмовляюся то розуміти
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25.03.2025 20:08 Ответить
те ж саме тут.
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25.03.2025 20:10 Ответить
Це черговий дипломатичний про*об зелених дурників, яких розвели. І тепер у нас забрали єдині наші переваги, паралельно знявши із рашки санкції.
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25.03.2025 20:11 Ответить
це дуже страшне діло мати президентами клованів...
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25.03.2025 20:08 Ответить
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25.03.2025 20:10 Ответить
і Зенелох свою Скумбрію русні по 8 віддасть чи задарма?
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25.03.2025 20:12 Ответить
«Я вважаю що ми сьогодні знаходимось в нормальній формі у нас, попри те, що дуже важко і складно. Я вважаю, що у нас фронт в непоганому стані на сьогодні.» - Угу, форма просто чудова, саме тому щоденно по вулицям їздять сотні бусіків незламності, які ловлять тих, кому не повезло..
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25.03.2025 20:10 Ответить
Рашисти вже святкують перемогу, Тампон добавив собі рейтингів і впливу в Європі, а ти Лох коли погодився на цей договорняк. На жаль відхаркувати кров'ю цю чергову капітуляцію прийдеться всій Україні
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25.03.2025 20:10 Ответить
А на рахунок фронту так це діло найближчого часу коли він почне сипатись. Бо вже ніхто не буде ні на дрони донатити ні в ТЦК записуватись ні зброю Україні постачати. ***** з Тампоном обвели тебе Лоха навкруг пальця.
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25.03.2025 20:13 Ответить
Так а йому що, його евакуюють із пані скумбрією та квартальною свитою, а всі решта будуть розгрібати і вивозити на собі це все.
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25.03.2025 20:15 Ответить
Зенелох - мы с русскімі адін на рот и хатім гаваріть на адном язіке

https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
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25.03.2025 20:11 Ответить
До давай дотягнемо до критичного стану, щоб вже ніяких перемовних позицій не було, так?
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25.03.2025 20:11 Ответить
невже я цю ніч буду спати спокійно
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25.03.2025 20:17 Ответить
Все вірно , армія - гарантія безпеки ... комусь , щось , не подобається ?
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25.03.2025 20:18 Ответить
більше Довгих Довгих Нептунів
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25.03.2025 20:19 Ответить
Яка це біда коли під час війни країною керує той хто її зневажав і вись- міював на догоду ворога.
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25.03.2025 20:18 Ответить
ясно, значить на фронті повна жо…
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25.03.2025 20:18 Ответить
в російській Кондратівці лаптей схватила кондрашка
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25.03.2025 20:22 Ответить
Шольца та його уряд офіційно звільнили в Німеччині
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25.03.2025 20:20 Ответить
"Ліверна ковбаса" остаточно зіпсувалась ...
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25.03.2025 20:21 Ответить
Тьфу, биляд, ЗЕдротина.
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25.03.2025 20:23 Ответить
А давайте розшифруємо слова Віслюка. "... армія - це наша гарантія безпеки." Гарно сказав ? Крутий пацан ? А чого цей "крутий" весь 2024 літав по світу з папірцями й дякував тим, хто поставить підпис. І папірці називались - гарантії безпеки ! Ну не СВОЛОЧЬ (вибачте за кацапський діалект). Лизати сраку він буде всім. І кацапам, і Трампу, і Си. Та будь-кому, щоб нам, українцям, повісити ЛОКШИНУ на вуха. По простому. Бреше й не червоніє. Лиже сраку й не стидається.
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25.03.2025 20:24 Ответить
Щойно 254 депутати- на екрані ви бачите з яких фракцій- проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерств. ( Законопроект 9478)
Тепер зарплати у них різко більше ніж базова зарплата військовослужбовця... (c)

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25.03.2025 20:27 Ответить
в Мінкульті і так зп середня була 130тис грн
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25.03.2025 20:37 Ответить
а куди ще більше ?!!!!!

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25.03.2025 20:41 Ответить
Давно такудумку маєш???
а що було у 2019-му???
може хоч вибачишся колись, ушльопок неголений…
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25.03.2025 20:32 Ответить
Не хватает только Квартала в окопах..
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25.03.2025 20:35 Ответить
@ Російські війська, що залишаються в Торецьку, практично оточені.

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25.03.2025 20:43 Ответить
"в непоганому стані".....просто ****
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25.03.2025 20:51 Ответить
"Ми не граємось з припиненням вогню. і з самого початку це почали робити. Багато людей і багато країн відкривають, щиро відкривають широко очі, особливо ті, хто думав, що ми на це не підемо і вважали що це глухий кут і що рускіє на це розраховували", ...що він меле
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25.03.2025 20:54 Ответить
Лоха все згодовують фейковими звітами про його суперуспішне керування, і зашкальну народну любов.
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25.03.2025 21:08 Ответить
Звідки йому знати про стан, він постійно кудись літає.
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25.03.2025 21:16 Ответить
Де виплати бойових хлопцям???
піздабол херов…
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25.03.2025 21:20 Ответить
Пациент приходит в себя?
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25.03.2025 22:18 Ответить
все по леніну - кожен клован, тамада, і фотограф, і ногтіска, і бровіска
можуть керувати країною!
одного не розумію - чому тільки українцям і американцям прийшло в башку перевірити цю їбануту теорію?
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25.03.2025 23:47 Ответить
Цитата: "Ми розуміємо, що армія - це наша гарантія безпеки"- Джерело: https://censor.net/ua/n3543220

НАРЕШТІ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЗРОЗУМІВ ПРО СПРАВЖІ ГАРАНТІЇ НАШОЇ БЕЗПЕКИ !

( Замість чергових спроб команди Трампа підсунути нам всяку облуду типу "власності США" чи "ділових інтересів США", чи "20 тисяч іноземних миротворців". )
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26.03.2025 02:05 Ответить
Якшо таке буратінка триндить, значить точно у цьому році вибори призначить.
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26.03.2025 06:30 Ответить
 
 