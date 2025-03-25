Украина передала США перечень энергообъектов, по которым не может быть ударов РФ, - Зеленский

Украинская сторона передала Соединенным Штатам перечень энергетических объектов, которые подпадают под инициативу Вашингтона по воздержанию от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России на время перемирия.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, предложение США об отказе от ударов по энергообъектам предполагает, что "мы не поражаем их энергетику - они не поражают нашу энергетику".

"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. - Ред.) все наши объекты (энергетики. - Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", - уточнил Зеленский, добавив, что Киев был "очень готов" к встрече.

Президент также отметил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на поражение портов.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

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