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Новости Удары по энергетике Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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Украина передала США перечень энергообъектов, по которым не может быть ударов РФ, - Зеленский

енергетика

Украинская сторона передала Соединенным Штатам перечень энергетических объектов, которые подпадают под инициативу Вашингтона по воздержанию от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России на время перемирия.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, предложение США об отказе от ударов по энергообъектам предполагает, что "мы не поражаем их энергетику - они не поражают нашу энергетику".

"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. - Ред.) все наши объекты (энергетики. - Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", - уточнил Зеленский, добавив, что Киев был "очень готов" к встрече.

Президент также отметил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на поражение портов.

Читайте также: Россиянам веры нет, но Украина будет конструктивной, - Зеленский о договоренностях с США в Эр-Рияде

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.

Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.

Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.

Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Читайте также: Прекращение огня на море должно означать прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины, - Плетенчук

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) США (26409) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+29
Який чудовий подарунок *****.
І в Чорне море зброї насуне і виб'є все що треба в Україні.
Лише зрадник міг вказати об'єкти ворогу по яких не варто бити
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25.03.2025 18:59
+18
Засудять Україну, що жива і цим вже провокує
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25.03.2025 18:58
+15
Чекаймо на ударів саме по цих об'єктах
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25.03.2025 18:57
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Правила форума Совет форумчан
Запоріжську АЕС включили?
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25.03.2025 18:53 Ответить
А включили Каховську ГЕС, ДніпроГЕС 1 і ДніпроГЕС 2?
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25.03.2025 19:16 Ответить
Каховську напевно включили. Точно бити по ній не стануть.
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25.03.2025 19:18 Ответить
Особливо останній абзац - це що?
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25.03.2025 18:53 Ответить
А це метод батога і пряника від Трампа. Українцям батогом, кацапам пряники.
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25.03.2025 18:55 Ответить
А кацапи заявляють що отримали право оглядати всі судна, котрі йдуть в українські порти.
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25.03.2025 18:54 Ответить
😨😨😨
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25.03.2025 18:55 Ответить
Калька з ДАП?
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25.03.2025 18:57 Ответить
Це було вже.
Було і загуло, коли з'явились "малюки".
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25.03.2025 18:59 Ответить
Якщо рашка вдарить по енергооб'єктам - санкції проти россельхозбанку автоматично повертаються, чи усі будуть робити вигляд, що неясно хто по чому вдарив. Коротше все ясно.
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25.03.2025 18:55 Ответить
Засудять Україну, що жива і цим вже провокує
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25.03.2025 18:58 Ответить
а накуй рашці бити по енергообєктах,вони будуть по школах ******* і по садочках.цього в договорняку немає!Як взагалі з тими уродами можна про щось домовлятись.Зеля наівний баран!!!
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25.03.2025 19:00 Ответить
Угода між росією та США.
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25.03.2025 19:04 Ответить
Так, це угода про те, що росія не буде бити по енергооб'єктах сша, а Україна - по енергооб'єктах росії.
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25.03.2025 20:33 Ответить
його трамп змусив. До чого тут сам зеля??
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26.03.2025 00:43 Ответить
Чекаймо на ударів саме по цих об'єктах
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25.03.2025 18:57 Ответить
Який чудовий подарунок *****.
І в Чорне море зброї насуне і виб'є все що треба в Україні.
Лише зрадник міг вказати об'єкти ворогу по яких не варто бити
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25.03.2025 18:59 Ответить
Вони знають не все. Останній россійський супутник фоторозвідки впав в 2008 р. Китай дає нацистам россії супутникові фотки, але не всіх районів.
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25.03.2025 19:14 Ответить
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25.03.2025 20:40 Ответить
Він справді не розуміє що рашисти будуть наносити удари ,як по енергетичних обєктах ,так і по цивільній інфраструктурі і все це контролює один виродок путін ,Трамп лише сприяє відбілювати путіна і хоче зняти санкції до речі сьогоднішня так звана угода це один з кроків .
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25.03.2025 18:59 Ответить
Банкова, 11, м. Київ
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25.03.2025 19:00 Ответить
Потужний енергооб'єкт.
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25.03.2025 19:02 Ответить
Дурооб'єкт...
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25.03.2025 19:12 Ответить
🚫
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25.03.2025 19:02 Ответить
Туди ніззя.
Такого Блазня - малороса путлєру більш не знайти. Який під керівництвом дЄрьмака мав здати країну рашистам в березні 2022 року.
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25.03.2025 19:08 Ответить
Тепер чекай ударів саме по об'єктах, що в списку.
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25.03.2025 19:02 Ответить
Сначала Байден ценные американские объекты списком Хйлу передал. Теперь - Зеленский. Трамп тоже дуреет. Заразное, наверное.
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25.03.2025 19:02 Ответить
А що є енергетичні об'єкти по яким ви допускаєте удари Кацапстана? Від праці кожного енергетичного об'єкта залежить добробут людей, чи є якись винятки, дбли ..дь.
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25.03.2025 19:02 Ответить
ЗЄля ідіот чи кретин ?
є серед нас фахівці у цій сфері ?

.
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25.03.2025 19:03 Ответить
два в одному
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25.03.2025 19:06 Ответить
Нєту. Только клованы...
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25.03.2025 19:14 Ответить
заявити список це показати пальцем кацапам куди бити.
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25.03.2025 19:04 Ответить
піаніст сказав шо він поскаржиться саши
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25.03.2025 19:07 Ответить
а трамп скаже, що знову пошутив
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25.03.2025 19:21 Ответить
Свинособачій падалі може вірити тільки такий довбойоб,як пес трапм.
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25.03.2025 19:06 Ответить
Шапіто...
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25.03.2025 19:09 Ответить
Незламний бункер в першу чергу
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25.03.2025 19:10 Ответить
а у штатів не було ні списків, ні координат енергетичних об'єктів? 🤣
як же так вчергове обісратися привсесвітньо?!!!! 👀
у )(уйла все було, а у трамполоїдів, претендентів на всесвітнє панування, не було? 🤓

іншими словами - The Show Must Go On.

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25.03.2025 19:12 Ответить
Москва виступила із заявою за підсумками експертних консультацій з Вашингтоном, які відбулися напередодні в Ер-Ріяді. Текст цитує пресслужба Кремля.

У заяві йдеться, що відповідно до домовленості між президентами Росії та США російська та американська сторони домовилися забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, незастосування сили та запобігання використанню комерційних суден у військових цілях з організацією відповідних контрольних заходів шляхом інспекції таких суден.

Також США сприятимуть відновленню доступу на світовий ринок для російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив, здешевлення страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для таких транзакцій.

Але у заяві Кремля йдеться, що ці домовленості набудуть чинності після того, як з Росії буде знято низку обмежень:

Зняття санкцій з Росагробанку та інших фінансових установ, причетних до забезпечення міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибною продукцією) та добривами, підключення їх до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

Зняття обмежень на здійснення операцій з торгового фінансування;

Зняття санкційних обмежень з компаній, що виробляють та експортують харчові продукти (у тому числі рибні продукти) та добрива, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з харчовими продуктами (у тому числі рибною продукцією) та добривами;

Зняття обмежень на обслуговування суден у портах та санкцій щодо суден під російським прапором, які займаються торгівлею продовольством (у тому числі рибною продукцією) та добривами;

Зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, що беруть участь у виробництві продуктів харчування (у тому числі рибної продукції) та добрив.

За даними пресслужби Кремля, Росія та США також домовилися розробити заходи з реалізації домовленостей президентів двох країн щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах Росії та України терміном на 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження та виходу з угоди у разі недотримання однією зі сторін.

Москва і Вашингтон вітають добрі послуги третіх країн, спрямовані на підтримку виконання домовленостей в енергетичній і морській сферах.

Росія і Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над досягненням міцного і тривалого миру.
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25.03.2025 19:13 Ответить
Разом з координатами надав? А об'єкт на Банковій є в списку?
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25.03.2025 19:13 Ответить
Росія заявила про терміни заборони бити по енергетиці, чого в американській заяві немає. У російській версії документу йдеться термін на 30 діб, починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження або виходу з домовленості у разі її порушення однією зі сторін.
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25.03.2025 19:13 Ответить
Cпільну заяву США і Росія не погодили через позицію України.
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25.03.2025 19:15 Ответить
Квартал-95 передав США перелік українських енергооб'єктів з точними координатами...
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25.03.2025 19:16 Ответить
Україна передала США перелік енергооб'єктів, по яких можуть бути удари РФ?
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25.03.2025 19:16 Ответить
Все логічно. Є перелік по яких не можна наносити удари.
І по яких можна.
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25.03.2025 19:19 Ответить
Короче чекаємо завтрашнього ранку і побачимо по чому Зеленський і Тампон дозволили бити рашистам.
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25.03.2025 19:52 Ответить
а по іншим, що не у списку, можна?
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25.03.2025 19:20 Ответить
погодите, что-то зеленые недоговaривaют.

тaк все или все тaки перелик?
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25.03.2025 19:25 Ответить
А координати теж передали, бо якщо ху...лостан 30 днів і витримати зможе, то потім однаково трампа за список поблогодарит, а з координатами так ще и чемодан подарувати може
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25.03.2025 19:28 Ответить
З уточненими даними по геолокації. Як і Гетьманцев до 24.02.22. Всі нафтобази з геолокацією. За один день з балансу впали. Ура! Перемога! Тільки питання часу, коли Кацапія вдарить по цим даним. з заявою, що Україна порушила домовленості. Куди в сторону Зельоних не плюнь, в крота ФСБ-шного попадеш. Не промахнешся.
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25.03.2025 19:29 Ответить
До жопи всі списки - кацапи скажуть «то нє ми» і трумп їм повірить…
і санкції вже завтра почне знімати…
а з цих «домовленостей» виходить, що діяти вони почали ще 18-го березня, питання лише виникає - з якого *** 21-го пів Одеси без електрики сиділи і таїровський цвінтар вибухав та палали СТО та торгові центри???
от ***** вибрали президентів - що американці, що українці…
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25.03.2025 19:38 Ответить
Ага. Давай покажи Тампону а воно покаже рашистам де ще у нас щось працює і наші слабкі місця. Також хотілося б зрівняти цей список зі списком рашистів. Впевнений що відносно нашого з кількох слів їхній список буде як книга війна і мир куда нам заборонять бити. Хоча тепер після перемир'я в чорному морі ми вже не зможемо бити по рашистах в глибойкий тил. Бо на відміну від моря на суходолі у рашистів багато ешелонована протиповітряна оборона яку важко пройти.
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25.03.2025 19:50 Ответить
не треба тупити і нагнітати там де не треба. Цей перелік для швидких рекламацій щодо порушення "перемир'я".
і спроба додатково захистити ці об'єкти
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25.03.2025 22:01 Ответить
Куйло теж передав аналогічний список але в кілька разів довший,де в тому числу вказано "Кримський міст"
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25.03.2025 20:02 Ответить
Тобто, я так розумію, що у русні тепер є перелік всіх стратегічно важливих енергетичних обьєктів з координатами? Я в шоці! Невже не зрозуміло чим все це закінчиться? При першій же нагоді, а вона https://www.google.com/search?newwindow=1&sca_esv=****************&sxsrf=AHTn8zqyUJmj8kTcN1gW0_5BHOYHD8p8RA:1742918962038&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjP2uqMz6WMAxVgGxAIHbMZAN4QBSgAegQIChAB обов'язково виникне, ці енергетині обьєкти буде знищено в першу чергу!
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25.03.2025 20:07 Ответить
неправильно розумієте. все у них є. це для щвидкої і грунтовної реакції на порушення перемир'я
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25.03.2025 22:03 Ответить
А що серед них є й такі ,що бийте скільки хочете?
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25.03.2025 20:16 Ответить
Я правильно зрозумів, що московитами можна бити по дитсадочка, лікарням і школам ну і якже без багатоповерхових будинків? Оце так потужно "домовилися"
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25.03.2025 20:29 Ответить
В мене немає варіантів в якому дурдомі були зачаті персонажі, які всерйоз обговорють на перемовинах - ось сюди ніззя пулять, тут важлива ТП чи ТЕС , а ось туди можна, там немає критичної інфраструктури - лише школа, дитячий садочок, невелика лікарня і кілька багатоповерхівок.
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25.03.2025 20:40 Ответить
 
 