Украина передала США перечень энергообъектов, по которым не может быть ударов РФ, - Зеленский
Украинская сторона передала Соединенным Штатам перечень энергетических объектов, которые подпадают под инициативу Вашингтона по воздержанию от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России на время перемирия.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, предложение США об отказе от ударов по энергообъектам предполагает, что "мы не поражаем их энергетику - они не поражают нашу энергетику".
"Мы отдельно, на всякий случай, передали (во время встречи в Эр-Рияде. - Ред.) все наши объекты (энергетики. - Ред.). Мы передали, по каким объектам, мы считаем, не могут быть нанесены удары", - уточнил Зеленский, добавив, что Киев был "очень готов" к встрече.
Президент также отметил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на поражение портов.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, что 24 марта в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с российской делегацией в Саудовской Аравии американская делегация повторно встретится с украинской командой.
Также напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.
24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Они продолжались 12 часов.
Отметим, что среди пунктов договоренностей между Украиной и США: режим тишины в Черном море и свободное судоходство; эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре; мониторинг с участием США и третьих сторон; обязательства двигаться к безусловному прекращению огня; США будут помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.
Заявление США по итогам переговоров с Россией вместо пункта о возвращении украинцев с территории России содержит другой пункт - содействие восстановлению доступа к мировому рынку для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
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Було і загуло, коли з'явились "малюки".
І в Чорне море зброї насуне і виб'є все що треба в Україні.
Лише зрадник міг вказати об'єкти ворогу по яких не варто бити
Такого Блазня - малороса путлєру більш не знайти. Який під керівництвом дЄрьмака мав здати країну рашистам в березні 2022 року.
є серед нас фахівці у цій сфері ?
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як же так вчергове обісратися привсесвітньо?!!!! 👀
у )(уйла все було, а у трамполоїдів, претендентів на всесвітнє панування, не було? 🤓
іншими словами - The Show Must Go On.
У заяві йдеться, що відповідно до домовленості між президентами Росії та США російська та американська сторони домовилися забезпечити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, незастосування сили та запобігання використанню комерційних суден у військових цілях з організацією відповідних контрольних заходів шляхом інспекції таких суден.
Також США сприятимуть відновленню доступу на світовий ринок для російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив, здешевлення страхування морських перевезень, а також розширенню доступу до портів та платіжних систем для таких транзакцій.
Але у заяві Кремля йдеться, що ці домовленості набудуть чинності після того, як з Росії буде знято низку обмежень:
Зняття санкцій з Росагробанку та інших фінансових установ, причетних до забезпечення міжнародної торгівлі продовольством (у тому числі рибною продукцією) та добривами, підключення їх до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків;
Зняття обмежень на здійснення операцій з торгового фінансування;
Зняття санкційних обмежень з компаній, що виробляють та експортують харчові продукти (у тому числі рибні продукти) та добрива, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з харчовими продуктами (у тому числі рибною продукцією) та добривами;
Зняття обмежень на обслуговування суден у портах та санкцій щодо суден під російським прапором, які займаються торгівлею продовольством (у тому числі рибною продукцією) та добривами;
Зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, що беруть участь у виробництві продуктів харчування (у тому числі рибної продукції) та добрив.
За даними пресслужби Кремля, Росія та США також домовилися розробити заходи з реалізації домовленостей президентів двох країн щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах Росії та України терміном на 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження та виходу з угоди у разі недотримання однією зі сторін.
Москва і Вашингтон вітають добрі послуги третіх країн, спрямовані на підтримку виконання домовленостей в енергетичній і морській сферах.
Росія і Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над досягненням міцного і тривалого миру.
І по яких можна.
тaк все или все тaки перелик?
і санкції вже завтра почне знімати…
а з цих «домовленостей» виходить, що діяти вони почали ще 18-го березня, питання лише виникає - з якого *** 21-го пів Одеси без електрики сиділи і таїровський цвінтар вибухав та палали СТО та торгові центри???
от ***** вибрали президентів - що американці, що українці…
і спроба додатково захистити ці об'єкти