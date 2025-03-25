Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 25 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА:

Сумская, Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА.

Обновление по движению БпЛА

БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

БпЛА на Харьковщине курсом на запад.

Несколько групп БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины.

Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Обновление по состоянию на 22:10

Несколько групп БПЛА из Херсона и Николаевщины на Днепропетровщину (Криворожский район).

Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область.

БпЛА из Черкасской области в Кировоградской области.

БПЛА из Полтавщины в юго-западном направлении.

Несколько групп БПЛА на Харьковщине постоянно меняют курс.

Кривой Рог - БпЛА с юга в направлении города!

Обновление по состоянию на 23:29

Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград.

БпЛА из Херсона на Николаевщину.

БпЛА в Черкасской области курсом на запад.

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