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Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 25 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА:
- Сумская, Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
- БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины.
- Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.
Обновление по состоянию на 22:10
- Несколько групп БПЛА из Херсона и Николаевщины на Днепропетровщину (Криворожский район).
- Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область.
- БпЛА из Черкасской области в Кировоградской области.
- БПЛА из Полтавщины в юго-западном направлении.
- Несколько групп БПЛА на Харьковщине постоянно меняют курс.
- Кривой Рог - БпЛА с юга в направлении города!
Обновление по состоянию на 23:29
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
- БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград.
- БпЛА из Херсона на Николаевщину.
- БпЛА в Черкасской области курсом на запад.
Топ комментарии
+31 три - пятнадцать
показать весь комментарий25.03.2025 20:26
+20 Nika Niko #602132
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+12 Володимир Омельянов
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це були потужні, важливі і прекрасні перемовини
Зокрема, монітори кажуть про пуски з Криму, Приморсько-Ахтарська та Міллєрово.
А так?
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOwqMjKssgzYPQSuNivcGHvhQ0KF_Zc2Hex4eI0AMrsDwk&q=%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96&oq=%D1%8F+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgEEC4YQxiABBiKBTIICAAQRRgnGDsyCAgBEEUYJxg7MgYIAhBFGDsyBggDEEUYOTIMCAQQLhhDGIAEGIoFMgwIBRAuGEMYgAQYigUyBwgGEAAYgAQyBwgHEC4YgAQyDAgIEC4YQxiABBiKBTIHCAkQLhiABNIBCjExOTQxajBqMTWoAgiwAgHxBRX_8OQYGi4A&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:7cd76b25,vid:Xe8rEwtW2e4,st:0
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Зеленський.
Ми трохи поспішили?
Навіщо воно мені, те море з ординськими коритами? Про що я домовився?
це було зелене кодло яке вибрано... - ну не будемо споминати ким
і наш рудий слоняра, теж не будемо поминати ким вибраний
Короче , над Грайвороном вони тупо круги намотують , там вже 12+- штук , я такого хоровода ще не бачив
Хоча таке було перед атакою на Одесу..
Результат. Русские терроризируют гражданское население Украины, убивают женщин, детей семьи воюющих. А русские гражданские в шоколаде и ждут в безопастности ,"хороших" вестей с фронта со снятыми санкциями.
Спрашивается, что курит украинская делегация и Зеленский? В чем смысл такой договоренности?
Плюс, Украина сбивает большую часть ракет и дроном. Поэтому куда они летели не будет известно. Для этого русским надо будет позволить попасть. Отсюда, опять. Это дебилизм. ИМХО.
шантажомпроханням адміністрації Байдена залишити у спокої російську електрогенерацію..
З 22:26 вже штук 15.
крок за кроком зелені здадуть Україну - доня похлопає,
***** намалює 4 партрет доні, тей розчюлиться...!