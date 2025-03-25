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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 25 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА:

  • Сумская, Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
  • Несколько групп БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины.
  • Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Одесщину.

Обновление по состоянию на 22:10

  • Несколько групп БПЛА из Херсона и Николаевщины на Днепропетровщину (Криворожский район).
  • Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область.
  • БпЛА из Черкасской области в Кировоградской области.
  • БПЛА из Полтавщины в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА на Харьковщине постоянно меняют курс.
  • Кривой Рог - БпЛА с юга в направлении города!

Обновление по состоянию на 23:29

  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
  • БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград.
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину.
  • БпЛА в Черкасской области курсом на запад.

Читайте: Атака "Шахедов" на Киевщину: горели склады в двух районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Воздушные силы (2251) воздушная тревога (776) Шахед (943) война в Украине (3486)


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Топ комментарии
+31
всі летять в житлову інфраструктуру?
це були потужні, важливі і прекрасні перемовини
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25.03.2025 20:26
+20
Хорошая новость - они не будут атаковать объекты инфраструктуры, а просто убивать людей.
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25.03.2025 20:25
+12
Сьогодні барани Ер ріяді погодили рашиський план перемиря в Чорному морі та безпека енергетики там були наші козері ,на жаль нікчемна влада все робить що невідповідає національним інтересам України,зате рашистам не заборонено бити по нашим будинкам ,школах ,лікарнях ,навіщо такі переговори ?
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25.03.2025 20:35
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Правила форума Совет форумчан
ні ні ,цього не може бути , перемир'я вступило в с.......ку
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25.03.2025 20:25 Ответить
Так розумію що шахіди, які з моря заходять на Одесу, тепер збивать не можна - перемир'я...
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25.03.2025 20:39 Ответить
Нужно и обязано..сбивать усе что летит к нам автоматом посылать им на паритетной основе наши "гостинцы" .пускать нельзя никому..Вова Зеленский дал пару суток они твари и пару часов не выдержали..бесы диявол требует с них--- убивать убивать и убивать...но Ху..Лу пох на все на переговоры собственные обещания на обещать и так далее ....тварь Ху...ловская никак не сдохнет...
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25.03.2025 21:17 Ответить
Хто вам таку маячню сказав?
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25.03.2025 21:09 Ответить
Хорошая новость - они не будут атаковать объекты инфраструктуры, а просто убивать людей.
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25.03.2025 20:25 Ответить
Теж так подумала.
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25.03.2025 20:27 Ответить
всі летять в житлову інфраструктуру?
це були потужні, важливі і прекрасні перемовини
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25.03.2025 20:26 Ответить
❗️Ще не встигли вщухнути заяви про перемирʼя в Чорному морі, як русня вже пустила три групи «шахедів» атакувати Україну

Зокрема, монітори кажуть про пуски з Криму, Приморсько-Ахтарська та Міллєрово.
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25.03.2025 20:26 Ответить
Я так думаю,три пуски хаймарсів,і всі ці«райони запуску»можна разом з обслугою з емлею змішати...бажання і воля потрібні...
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25.03.2025 20:36 Ответить
Платформа запуску "Шахедів" - це звичайна тентована "фура". Дрони запустили і її вже немає
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25.03.2025 21:15 Ответить
зараз навіть не з фур запускають (економлять вагу на реактивних прискорювачах для більшення б\ч), а розганять по одному на пікапах по дорозі.
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26.03.2025 01:12 Ответить
M30/31 туди не долетять. А атакамсами рудий чуб не дозволить.
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26.03.2025 00:21 Ответить
до району базування/запуску і атакамси не долетять.
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26.03.2025 01:08 Ответить
Від Херсона до чауди десь 310-320 км. Можливо якось з натяжкою і змогли б, але ж мобільну платформу шахедів усе одно не вирахувати.
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26.03.2025 08:45 Ответить
вони з миса тільки запускають, а самі балалайки можуть зберігати десь в іншому місці. А атакамсів у нас вже давно нема, бо нам їх дали всього пів-сотні, а трамбон не дасть взагалі нічого.
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26.03.2025 10:09 Ответить
Тупі-тупі?
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26.03.2025 06:54 Ответить
І чому ми не на морі....? Там - МИР
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25.03.2025 20:26 Ответить
Не підказуйте. Вони й без вас мріють всіх українців десь втопити, починаючи з дітей.
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25.03.2025 20:30 Ответить
я нечаянно....
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25.03.2025 20:30 Ответить
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOwqMjKssgzYPTSu7D3wlaFix0Xmy_surDhwk6FC3subAWLXdh4YZ_CxX4FIGcDSHTfxYaL0wDWDCMr&q=%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BE+%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96&oq=%D0%BD%D0%95+%D0%A9%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%99+%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBEC4YDRiABDIGCAAQRRg5MgkIARAuGA0YgAQyCQgCEAAYDRiABDIJCAMQABgNGIAEMgkIBBAAGA0YgAQyCQgFEAAYDRiABDIJCAYQABgNGIAEMgkIBxAAGA0YgAQyCQgIEAAYDRiABNIBCjEzNzA0ajBqMTWoAgiwAgHxBVtEEdzz6b6R8QVbRBHc8-m-kQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:709e10ab,vid:ybs_QUN6s2w,st:0 Тиць )))
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25.03.2025 20:54 Ответить
не тицяється - зависає....
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25.03.2025 20:56 Ответить
Х.З.
А так?
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOwqMjKssgzYPQSuNivcGHvhQ0KF_Zc2Hex4eI0AMrsDwk&q=%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96&oq=%D1%8F+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDAgEEC4YQxiABBiKBTIICAAQRRgnGDsyCAgBEEUYJxg7MgYIAhBFGDsyBggDEEUYOTIMCAQQLhhDGIAEGIoFMgwIBRAuGEMYgAQYigUyBwgGEAAYgAQyBwgHEC4YgAQyDAgIEC4YQxiABBiKBTIHCAkQLhiABNIBCjExOTQxajBqMTWoAgiwAgHxBRX_8OQYGi4A&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:7cd76b25,vid:Xe8rEwtW2e4,st:0
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25.03.2025 21:10 Ответить
Респект!
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25.03.2025 21:12 Ответить
Заголовок з помилкою:
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Зеленський.
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25.03.2025 20:29 Ответить
тут тобі не класна кімната
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25.03.2025 20:32 Ответить
нема там помилки
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25.03.2025 20:33 Ответить
Щєля це що не помилка, природи?
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25.03.2025 21:03 Ответить
А чому тоді там замість Зеленський, якісь Повітряні Сили?
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25.03.2025 22:09 Ответить
З Криму теж запустили… Таке ***** зє-перемирря…
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25.03.2025 20:30 Ответить
Ні, це кацапомир'я.
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25.03.2025 20:36 Ответить
Это уже перемирие или как?
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25.03.2025 20:33 Ответить
Так як Україна не бомбить мирні міста, а по єнергетиці ж нізя, і по морю нізя, бо там російські кораблі повиходили , згідно домовленості з рашкою, що само по собі неможливо. Виходить , що Україні нема куди стріляти, а рашкі повна свобода дій.
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25.03.2025 23:58 Ответить
Ну кого благодарить за это? Кагал что власть у вас захватил. Раньше они тихо молча сидели воровали и пакостили. Сейчас обнаглели до того, что уже всему миру диктуют свои условия.
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26.03.2025 01:48 Ответить
Сьогодні барани Ер ріяді погодили рашиський план перемиря в Чорному морі та безпека енергетики там були наші козері ,на жаль нікчемна влада все робить що невідповідає національним інтересам України,зате рашистам не заборонено бити по нашим будинкам ,школах ,лікарнях ,навіщо такі переговори ?
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25.03.2025 20:35 Ответить
У вас неправильна інформація. Кацапня сказала, що перемир'я почне діяти після зняття санкцій.
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25.03.2025 20:38 Ответить
Тобто зараз Україна ще може бити по рашистських НПЗ, кораблях і енергетиці? Ну завтра зранку побачу скільки НПЗ і електростанцій на Сосії горить
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25.03.2025 22:39 Ответить
Та не буде ніякого перемир'я,ні в Чорному ні в Білому,ні навіть у Зеленому морях,заспокойтеся вже.
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25.03.2025 20:40 Ответить
Так це американці домовились з ордою вибити українців,а потім разом з кацапами ділити прибутки від експлуатації енергооб'єктів? Інакше цей нічний терор пояснити нічим. Ось виходить навіщо рудому до@бу українська енергетика , а наші "перемовники" по "наївності "подумали ,це щоб в зимку не замерзнути.
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25.03.2025 20:40 Ответить
Ось і все.. Перемирилися.
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25.03.2025 20:41 Ответить
Це вже не злобні БПЛА. Відсьогодні вони називаються голуби миру.
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25.03.2025 20:42 Ответить
Може, будуть розкидати дитячі іграшки над спальними районами міст? А потім святковий салют фейерверками?
Ми трохи поспішили?
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25.03.2025 20:44 Ответить
Можливо. Будуть після бомбардувань казати що то іграшки були. Як в Фінляндії вони казали що хліб голодним фінам розкидали. Правда після цього хліба руїни та трупи.
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25.03.2025 20:46 Ответить
Цікаві домовленості. Чорне море, ординські військові кораблі вільно собі плавають, там перемиря.
Навіщо воно мені, те море з ординськими коритами? Про що я домовився?
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25.03.2025 20:42 Ответить
одна втіха - це не були ви.
це було зелене кодло яке вибрано... - ну не будемо споминати ким
і наш рудий слоняра, теж не будемо поминати ким вибраний
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25.03.2025 20:54 Ответить
Вроде речь была о гражданских. про военные корабли речи не было
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25.03.2025 21:13 Ответить
А ми що, топили їхні цивільні кораблі? Може я щось пропустив?
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25.03.2025 21:16 Ответить
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Короче , над Грайвороном вони тупо круги намотують , там вже 12+- штук , я такого хоровода ще не бачив

Хоча таке було перед атакою на Одесу..
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25.03.2025 20:57 Ответить
Збирають в рій пробити ППО.
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25.03.2025 21:10 Ответить
ні, так працює спуфінг.
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26.03.2025 01:18 Ответить
Странная договоренность. Украина не бьет по жилым кварталам русских. Но бьет по энергетике. Русня бьет и по жилым кварталам и по энергетике. Теперь Русня и Украина перестают бить по энергетике, а Русня продолжить бить по жилым кварталам, по которым Украина и так не бьет в Русне.
Результат. Русские терроризируют гражданское население Украины, убивают женщин, детей семьи воюющих. А русские гражданские в шоколаде и ждут в безопастности ,"хороших" вестей с фронта со снятыми санкциями.
Спрашивается, что курит украинская делегация и Зеленский? В чем смысл такой договоренности?
Плюс, Украина сбивает большую часть ракет и дроном. Поэтому куда они летели не будет известно. Для этого русским надо будет позволить попасть. Отсюда, опять. Это дебилизм. ИМХО.
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25.03.2025 21:01 Ответить
Картавий генералісімус Зюзя,без костюму,знову всіх переграв!!
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26.03.2025 00:06 Ответить
ви не зовсім точно формулюєте, бо ми не б'ємо по електрогенерації, а в останній рік-півроку не уражали і розподільчі потужності рф. Дві спроби ураження дронами (досить вдалі) у квітні та вересні минулого року Новочеркаської та Конаковської ДРЕС закінчились непублічним шантажомпроханням адміністрації Байдена залишити у спокої російську електрогенерацію..
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26.03.2025 01:26 Ответить
Ну вот и перемирие, дождались
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25.03.2025 21:11 Ответить
А буде так: орда кожну ніч бомбитиме своїми теГеранями мирних ,засмість цього Україна, що погодилась ("дякуючи" ОПі) на утримання від ударів по руснявій енергетиці ,буде мовчки це терпіти щоб не злити рудого довбограя.
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25.03.2025 21:17 Ответить
Перемовини в дії!!! трамп, ти і твій друг карлик монголоидний, довбойоби!!! Це тобі щоб не забував що з монголоїдами нема про розмовляти, їх треба знищити так щоб світ видохнув, нарешті!!!!
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25.03.2025 21:19 Ответить
Кацапи як били так і битимуть, а тепер ще й санкції знімуть. А Україну звинуватять в порушенні домовленостей, невже за ці роки так і не навчило, що москаль завжди на.бе, навіть коли про щось проситиме.
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25.03.2025 22:05 Ответить
Птицы мира уже летят!
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25.03.2025 22:16 Ответить
Кривий Ріг.
З 22:26 вже штук 15.
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25.03.2025 22:40 Ответить
20
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25.03.2025 22:53 Ответить
Перемир'я летить. За це віддали Чорне море рашистам і зняли санкції? Ви ж не вздумайте їх збивати а то це буде означати що Україна сама винувата що збила над станціями мирно пролітаючі з теплих країв безпілотники і ракети
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25.03.2025 22:35 Ответить
Я запутався, як взнати чи ці БПЛА летять по наших електростанціях чи просто вбивати мирних людей? Нам потрібно їх не чіпати і пропустити щоб вони долетіли до точки призначення щоб потім показати Тампону що ***** порушив договорняк? Бо якщо ми почнемо збивати то рашисти скажуть що це все наше ПВО винувате. А якщо нам все одно потрібно збивати все що в нас летить то на якого біса нам ці договорняки і перемир'я?
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25.03.2025 22:46 Ответить
Нормально! Це нормально,хай тепер кацапоБПЛА падають на наші житлові будинки,лікарні,вулиці....головне що не битимуть вже по розбитих ТЕС.АЕС,НПЗ....І ми не битимемо по їх енергетиці,значить уламки не падатимуть і по рядових кацапах....Про чергову перемогу Величного нам завтра розжують Мосейчук,Портніков,Гордон,Жданов,Іванов та інша пиз*****та....
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26.03.2025 00:10 Ответить
Які "розбиті АЕС" ? Якщо б АЕС були розбиті, ви б вже роки зо два живилися б тільки від бензогенератора
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26.03.2025 00:32 Ответить
тільки одне знаю - щє рік і Україна не витримає ціх зеленів клованів.
крок за кроком зелені здадуть Україну - доня похлопає,
***** намалює 4 партрет доні, тей розчюлиться...!
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26.03.2025 00:29 Ответить
Бумеранг...
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26.03.2025 05:54 Ответить
Це Крим часів "легітимного" Януковича.
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26.03.2025 06:26 Ответить
ось яке воно перемир'я ,а я й не знав
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26.03.2025 06:16 Ответить
 
 