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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Более 75% ранений рашисты получают вследствие ударов украинских БПЛА, - исследование медиков РФ

Что чаще всего ранит российских оккупантов

Российские военные медики обнародовали статистику, согласно которой более 75% ранений российских солдат, которые те получили во время войны против Украины, вызваны атаками украинских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории".

Для исследования врачи опросили около 6 тыс. раненых оккупантов.

Еще 20% опрошенных военных РФ получили ранения вследствие артиллерийского обстрела, 4% - от стрелкового оружия.

Смотрите также: Прямое попадание боеприпаса в голову оккупанта на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Беспилотники повлияли и на срок эвакуации раненых для оказания хирургической помощи. Он вырос втрое - до 14,5 часа, говорится в исследовании.

Отмечается, что в июле 2024 года эта группа медиков публиковала похожее исследование о ранениях. Тогда они не выделяли ранения от БПЛА в отдельную группу. Но, по их данным, во время активных боев абсолютное большинство ранений, 94,4% - осколочные и взрывные.

Смотрите: Прямое попадание боеприпаса в голову оккупанта на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19057) россия (95365) дроны (3845) fvp-дрон (99)


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Топ комментарии
+8
Донатьте на дрони.
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26.03.2025 09:01
+7
Як каже мій знайомий, такий ******* і бєспрєдєл робиться в світі що нерви заспокоює тільки донат на дрони і відео де цими дронами рашистів знищують
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26.03.2025 09:18
+5
БПЛА - це ж очі - вони бачуть кому в цьому світі затісно
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26.03.2025 08:58
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БПЛА - це ж очі - вони бачуть кому в цьому світі затісно
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26.03.2025 08:58 Ответить
Очі та Жало. Нічний доктор- хробачий жах.
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26.03.2025 10:51 Ответить
Донатьте на дрони.
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26.03.2025 09:01 Ответить
А тим часом мо умерова та зеленского буде збільшувати заборгованість від десятки міліардів до сотень.
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26.03.2025 13:10 Ответить
Як каже мій знайомий, такий ******* і бєспрєдєл робиться в світі що нерви заспокоює тільки донат на дрони і відео де цими дронами рашистів знищують
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26.03.2025 09:18 Ответить
Нормально. И не стоит добивать этих раненых тварей, пусть они впоследствии станут большой обузой для страны-агрессора и их родственников, чтобы они мучались каждый день и всю оставшуюся жизнь, и поделом, фашистам - фашистово..
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26.03.2025 09:43 Ответить
Поранені, але живі кацапи, тільки романтизують справу. Це дає іншим вишкребкам надію повернутися і хоч з однією рукою - але продовжувати дрочити на *****, пропиваючи компенсацію за поранення. А це - і є одна з найрозповсюдженіших мрій в засрашинців - ніхєра не робити та пиячити. І похєру, що з кінцівок в залишку - хєр, рука і голова.

Тож - моя думка - аби вони всі здохли. І швидше.
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26.03.2025 10:05 Ответить
Ну, не совсем так, никакой романтики здесь нет, все-же многие там знают какая это война, но молчат, и на этих калек они смотрят негативно, мол, "заслужил", получил своё. А подавляющее меньшенство, которые в доску зомбированы пропагандой и везде проявляют свою суперактивность - романтизируют этих уродцев, но таких мало. Так что 300-й для расеи - очень неудобный, на него надо будет тратить в несколько раз больше чем если бы его родственники получили за него единократное пособие в виде белой машинки (в белых тапочках)..
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26.03.2025 10:44 Ответить
Ваша думка збігається з думкою русні. Саме тому з'явились останнім часом такі нововведення, як штурми без зброї на милицях, і штурми на ношах.
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26.03.2025 13:16 Ответить
В чому саме? Командування русні хоче захопити більше території і їхній особовий склад лише інструмент в цьому. Русня в цілому дохнути не хоче. Я хочу, аби вони всі здохли.

В чому збіг-то?
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26.03.2025 14:08 Ответить
В тому, що і ви, і вони прагнуть смерті поранених.
З вами зрозуміло, а от з росією, в принципі, теж. Anders вище написав.
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26.03.2025 14:11 Ответить
Ви це вигадали. Де я написав конкретно, що хочу смерті пораненим?!?

Я написав: моя думка - аби вони всі (кацапи) здохли.

Якби був вибір "видавати воякам ЗСУ зброю, яка може тільки вбити або ту, яка може вбити чи поранити" - я б був за першу опцію. Що тут не зрозуміло?

Але такого вибору немає. І час евакуації - 14.5 годин, що означає "більшість поранених кацапів здихають на полі бою, бо кацапи не хочуть створити працюючу систему евакуації з поля бою". Причому мабуть "не хочуть" варто замінити "медики не можуть створити працюючу систему евакуації, бо командири частин всю наявну техніку використовують виключно для доставки м'яса під українські дрони, а не для організації в т.ч. і евакуації".

Нескладно побачити, що поранених вбиває небажання командирів створювати систему евакуації, а не українські дрони.
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26.03.2025 14:52 Ответить
Поранені, але живі кацапи, тільки романтизують справу.
Тож - моя думка - аби вони всі здохли. І швидше.
Русня схвалює і втілює цю думку у життя.
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26.03.2025 14:59 Ответить
Добре, що ви хоч не створили коллаж з окремих букв моїх постів, де я ще якісь "думки" з вашої голови виклав. А що я мав на увазі - я пояснив.
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26.03.2025 15:03 Ответить
Мені більше подобається пояснення Андерса. І русня з ним теж згодна.
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26.03.2025 15:05 Ответить
І тому потрібно закупляти автозаки та сльозогінний газ!
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26.03.2025 09:50 Ответить
1- вірити російським , навіть медикам - себе не поважати ...
2- ранені - 200-ті добре , але 300-ті - ліпше
3- "Дроны также эффективны в уничтожении военной техники, в том числе тяжелой" - там же - https://istories.media/news/2025/03/25/tri-chetverti-ranenii-rossiiskikh-********-v-pozitsionnoi-voine-ot-bpla/ пише видання "Важные истории".
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26.03.2025 10:00 Ответить
Щодо 300х - прочитай мій комент трішки вище. Якщо коротко: поранений кацап тільки романтизує інтервенцію і взагалі є мрією цих вишкребків - ніхєра не робити та пиячити. І похєру, що з кінцівок в залишку - хєр, рука і голова.
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26.03.2025 10:08 Ответить
це могло працювати на початку війни. Зараз це скоріше дратує, коли над головою на верхньому поверсі тобі весь час по полу милицями гепають "герої сво", ще й хизуються тим, що вони "герої сво". Коли п'яні/обдовбані "герої сво" після чисельних контузій та психічних травм вдираються до магазинів чи вбивають прямо на зупинках росіян.. У цьому полягає "романтизЬм"? Навряд чи. Лаптям також осточортіло все це, і ставлення до "героїв сво" в цілому негативне.
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26.03.2025 10:58 Ответить
У вашій реальності "герої сво" гупають вам милицями на верхньому поверху? Оригінально.

В моїй реальності достеменно відомо, що в засрашці всі особи чоловічої статі старші за 7 років просто мріють пиячити, купатись в тельниках в фонтанах, бити об макитру пляшки, воювати чурок тощо. І ніякі приклади "героїв сво на милицях" їх від цих мрій не відвертають.

І осточортіло те гупання та гульки не "лаптям", а лаптіхам в основному, а також класово не рівним "інтілігєнтішкам". Яких "нужно к ногтю, кончєньіх лібєралов".
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26.03.2025 13:05 Ответить
До чого тут моя реальність? Є купа відео де росіяни обурюються такими речами, пошкоджують автівки з символами Z, і їх записую не я а росіяни самі і викладають у соцмережі, звідки вони потрапляють до наших випусків Громадської оборони, чи Антизомбі, чи до випусків Курбанова лайф, чи безлічі інших українським програм в якості свідчення настроїв кацапів. Якщо ви їх не дивитесь, то я вам не лікар.
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26.03.2025 13:11 Ответить
Те, що ви пишете називається "систематична помилка виживання". Тобто ви просто виокремили декілька фактів щодо "пошкоджують автівки" і узагальнили це до всього засрашинського "суспільства".

Але статистика проти вас, шановний. І вона каже, що на десяток відосиків з "обуреннями" та "пошкодженнями" є 500'000+ добровільчих підписантів контрактів в штурмовики. Причому, як ви самі кажете - "вони все знають, все бачать". Але не обурюються, а вважають "робочим варіантом, коли щось не так". І до "героїв сво" відносяться так же - "ну, пиячать, зате свої, і якщо що, завтра і я піду борги погашати так же, житєйська справа".

Хоча насправді - це кінчений психіатричний виверт свідомості, насаджений кінченою пропагандую колишніх кгб-істів.
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26.03.2025 15:00 Ответить
звідки в вас статистика по рашці? Ви дотичні до правдивих даних (яких взагалі то не існує, від слова зовсім, а в публічному просторі - тим паче)? Яким чином?? На рашці взагалі не існує правдивих даних, тим більше, що це І Є ЕЛЕМЕНТОМ ПРОПАГАНДИ, типу, подивіться яка кількість охочих за расєюшку воювати. А от відео свідчать про зовсім інший стан. Це я до того, що коли охочих воювати натовп, то на милицях у штурма не гонять, а беруть нових контрактників/мобілізованих/добровольців. Тож, "статистика", яку викладають самі ж росіяни у соцмережах суперечить вашій логіці.
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26.03.2025 15:07 Ответить
Цікаво, чому ви ігноруєте десятки тисяч відосів від кацапів, в яких вони розповідають, як вони "за родіну, за сраліна, на хахлов, голови різати"? Але берете до уваги одиничні відоси, де "розбили скло з Z-наліпкою"?

Тому що в українській пропаганді (або в вашій бульбашці інформаційній) перших не показують взагалі, а другі лізуть і лізуть?

Пошукайте цілеспрямовано відоси першої категорії і у вас, сподіваюсь, зміниться думка. Але не треба мені писати "та нащо мені шукати, я знаю". Ця фраза і означає - пропаганда вам в голову вклала готову відповідь. "Засрашинці ж насправді війни не хочуть". "Засрашинці ж насправді всі проти "гєроїв сво"". "засрашинці ж всі Z-наліпки на авто хейтять". Все це - рафіноване засрашинське ІПСО.

Вони пустоти в холодильнику не хочуть. А війни, вялічія, виплат бойових/сметрних, пиячити ветераном тощо - хочуть. І дуже.
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26.03.2025 16:15 Ответить
Це супер відривати кінцівки і відправляти в засрашку, щоб там коло нього ще кілька чоловік були зайняті.
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26.03.2025 10:47 Ответить
 
 