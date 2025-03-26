Более 75% ранений рашисты получают вследствие ударов украинских БПЛА, - исследование медиков РФ
Российские военные медики обнародовали статистику, согласно которой более 75% ранений российских солдат, которые те получили во время войны против Украины, вызваны атаками украинских БПЛА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории".
Для исследования врачи опросили около 6 тыс. раненых оккупантов.
Еще 20% опрошенных военных РФ получили ранения вследствие артиллерийского обстрела, 4% - от стрелкового оружия.
Беспилотники повлияли и на срок эвакуации раненых для оказания хирургической помощи. Он вырос втрое - до 14,5 часа, говорится в исследовании.
Отмечается, что в июле 2024 года эта группа медиков публиковала похожее исследование о ранениях. Тогда они не выделяли ранения от БПЛА в отдельную группу. Но, по их данным, во время активных боев абсолютное большинство ранений, 94,4% - осколочные и взрывные.
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Тож - моя думка - аби вони всі здохли. І швидше.
В чому збіг-то?
З вами зрозуміло, а от з росією, в принципі, теж. Anders вище написав.
Я написав: моя думка - аби вони всі (кацапи) здохли.
Якби був вибір "видавати воякам ЗСУ зброю, яка може тільки вбити або ту, яка може вбити чи поранити" - я б був за першу опцію. Що тут не зрозуміло?
Але такого вибору немає. І час евакуації - 14.5 годин, що означає "більшість поранених кацапів здихають на полі бою, бо кацапи не хочуть створити працюючу систему евакуації з поля бою". Причому мабуть "не хочуть" варто замінити "медики не можуть створити працюючу систему евакуації, бо командири частин всю наявну техніку використовують виключно для доставки м'яса під українські дрони, а не для організації в т.ч. і евакуації".
Нескладно побачити, що поранених вбиває небажання командирів створювати систему евакуації, а не українські дрони.
Тож - моя думка - аби вони всі здохли. І швидше.
Русня схвалює і втілює цю думку у життя.
2- ранені - 200-ті добре , але 300-ті - ліпше
3- "Дроны также эффективны в уничтожении военной техники, в том числе тяжелой" - там же - https://istories.media/news/2025/03/25/tri-chetverti-ranenii-rossiiskikh-********-v-pozitsionnoi-voine-ot-bpla/ пише видання "Важные истории".
В моїй реальності достеменно відомо, що в засрашці всі особи чоловічої статі старші за 7 років просто мріють пиячити, купатись в тельниках в фонтанах, бити об макитру пляшки, воювати чурок тощо. І ніякі приклади "героїв сво на милицях" їх від цих мрій не відвертають.
І осточортіло те гупання та гульки не "лаптям", а лаптіхам в основному, а також класово не рівним "інтілігєнтішкам". Яких "нужно к ногтю, кончєньіх лібєралов".
Але статистика проти вас, шановний. І вона каже, що на десяток відосиків з "обуреннями" та "пошкодженнями" є 500'000+ добровільчих підписантів контрактів в штурмовики. Причому, як ви самі кажете - "вони все знають, все бачать". Але не обурюються, а вважають "робочим варіантом, коли щось не так". І до "героїв сво" відносяться так же - "ну, пиячать, зате свої, і якщо що, завтра і я піду борги погашати так же, житєйська справа".
Хоча насправді - це кінчений психіатричний виверт свідомості, насаджений кінченою пропагандую колишніх кгб-істів.
Тому що в українській пропаганді (або в вашій бульбашці інформаційній) перших не показують взагалі, а другі лізуть і лізуть?
Пошукайте цілеспрямовано відоси першої категорії і у вас, сподіваюсь, зміниться думка. Але не треба мені писати "та нащо мені шукати, я знаю". Ця фраза і означає - пропаганда вам в голову вклала готову відповідь. "Засрашинці ж насправді війни не хочуть". "Засрашинці ж насправді всі проти "гєроїв сво"". "засрашинці ж всі Z-наліпки на авто хейтять". Все це - рафіноване засрашинське ІПСО.
Вони пустоти в холодильнику не хочуть. А війни, вялічія, виплат бойових/сметрних, пиячити ветераном тощо - хочуть. І дуже.