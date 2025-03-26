Более 75% ранений рашисты получают вследствие ударов украинских БПЛА, - исследование медиков РФ

Российские военные медики обнародовали статистику, согласно которой более 75% ранений российских солдат, которые те получили во время войны против Украины, вызваны атаками украинских БПЛА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Важные истории".

Для исследования врачи опросили около 6 тыс. раненых оккупантов.

Еще 20% опрошенных военных РФ получили ранения вследствие артиллерийского обстрела, 4% - от стрелкового оружия.

Смотрите также: Прямое попадание боеприпаса в голову оккупанта на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Беспилотники повлияли и на срок эвакуации раненых для оказания хирургической помощи. Он вырос втрое - до 14,5 часа, говорится в исследовании.

Отмечается, что в июле 2024 года эта группа медиков публиковала похожее исследование о ранениях. Тогда они не выделяли ранения от БПЛА в отдельную группу. Но, по их данным, во время активных боев абсолютное большинство ранений, 94,4% - осколочные и взрывные.

Смотрите: Прямое попадание боеприпаса в голову оккупанта на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+