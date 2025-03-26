РФ увеличила импорт китайских станков для своего ВПК в 2024 году, - ГУР

В прошлом году Россия увеличила импорт китайских станков для своей оборонной промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, были опубликованы данные о 37 единицах иностранного оборудования, которое использует ВПК России, в частности предприятие "Алмаз-Антей", производящее зенитное вооружение, и крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".

В перечне - китайские станки, приобретенные "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 годах.

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"Военная промышленность государства-агрессора остается зависимой от иностранного оборудования, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 2024 году, после усиления санкций, поставки западных станков стали сложнее, поэтому россияне увеличивают импорт оборудования из Китая.



Расчеты преимущественно проводятся через Банк ВТБ и его филиал в Шанхае, платежи осуществляются в китайских юанях.

Китайские станки оснащают немецкими и японскими системами числового программного управления - Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основная причина - московиты имеют опыт работы именно с западными системами, а большинство программ для проектирования деталей созданы под них. По имеющимся данным, в РФ активно продолжается подготовка новых специалистов по работе с системами Siemens, Heidenhain и Fanuc, следовательно переход на другие пока маловероятен", - говорится в сообщении ГУР.

"Уралвагонзавод" и "Алмаз-Антей" используют приобретенное до начала полномасштабного вторжения оборудование производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чешская Республика) и др.

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