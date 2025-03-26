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РФ увеличила импорт китайских станков для своего ВПК в 2024 году, - ГУР

Как Китай помогает России станками. Данные ГУР МО

В прошлом году Россия увеличила импорт китайских станков для своей оборонной промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, были опубликованы данные о 37 единицах иностранного оборудования, которое использует ВПК России, в частности предприятие "Алмаз-Антей", производящее зенитное вооружение, и крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".

В перечне - китайские станки, приобретенные "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 годах.

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"Военная промышленность государства-агрессора остается зависимой от иностранного оборудования, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 2024 году, после усиления санкций, поставки западных станков стали сложнее, поэтому россияне увеличивают импорт оборудования из Китая.

Расчеты преимущественно проводятся через Банк ВТБ и его филиал в Шанхае, платежи осуществляются в китайских юанях.
Китайские станки оснащают немецкими и японскими системами числового программного управления - Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основная причина - московиты имеют опыт работы именно с западными системами, а большинство программ для проектирования деталей созданы под них. По имеющимся данным, в РФ активно продолжается подготовка новых специалистов по работе с системами Siemens, Heidenhain и Fanuc, следовательно переход на другие пока маловероятен", - говорится в сообщении ГУР.

"Уралвагонзавод" и "Алмаз-Антей" используют приобретенное до начала полномасштабного вторжения оборудование производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чешская Республика) и др.

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Автор: 

Китай (2911) россия (95365) ГУР (415)


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А як же заяви від сонцесяйного, що рашка от-от обвалиться?
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26.03.2025 09:59 Ответить
А можна посилання?
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26.03.2025 10:15 Ответить
Та будь ласка, ось https://fakty.com.ua/ua/svit/20250325-ekonomika-rosiyi-skoro-bude-v-bidi-zelenskyj/
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26.03.2025 10:17 Ответить
Таа...економіка буде в біді...я думав він десь казав про припинення існування рф...
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26.03.2025 10:21 Ответить
Якщо економіка зазнає краху, держава фактично припиняє існування у звичному вигляді. Історія показує, що саме економічна неспроможність, а не військова поразка, ставала причиною розпаду імперій - від СРСР до царської росії. Без ресурсів і керованої фінансової системи жоден режим довго не протримається.
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26.03.2025 10:23 Ответить
а коли пророк муданов замовить вже верстат для кримської кави ?

чи ракет що закінчились у паРаши ще грудні 2022 року.
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26.03.2025 10:14 Ответить
 
 