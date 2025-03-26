РФ увеличила импорт китайских станков для своего ВПК в 2024 году, - ГУР
В прошлом году Россия увеличила импорт китайских станков для своей оборонной промышленности.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, были опубликованы данные о 37 единицах иностранного оборудования, которое использует ВПК России, в частности предприятие "Алмаз-Антей", производящее зенитное вооружение, и крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".
В перечне - китайские станки, приобретенные "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 годах.
"Военная промышленность государства-агрессора остается зависимой от иностранного оборудования, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 2024 году, после усиления санкций, поставки западных станков стали сложнее, поэтому россияне увеличивают импорт оборудования из Китая.
Расчеты преимущественно проводятся через Банк ВТБ и его филиал в Шанхае, платежи осуществляются в китайских юанях.
Китайские станки оснащают немецкими и японскими системами числового программного управления - Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основная причина - московиты имеют опыт работы именно с западными системами, а большинство программ для проектирования деталей созданы под них. По имеющимся данным, в РФ активно продолжается подготовка новых специалистов по работе с системами Siemens, Heidenhain и Fanuc, следовательно переход на другие пока маловероятен", - говорится в сообщении ГУР.
"Уралвагонзавод" и "Алмаз-Антей" используют приобретенное до начала полномасштабного вторжения оборудование производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чешская Республика) и др.
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чи ракет що закінчились у паРаши ще грудні 2022 року.