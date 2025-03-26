В ЕС рекомендуют гражданам сделать запасы еды на случай кризисных ситуаций, - Politico
Европейская комиссия рекомендует жителям ЕС сделать запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
В проекте "Стратегии Союза готовности" отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемии и стихийным бедствиям.
"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критичным", - говорится в документе, который рассматривает возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.
После пандемии COVID-19 и войны в Украине Европа должна оставаться в состоянии готовности.
В документе сообщается, что ни один из крупных кризисов в последние годы не был кратковременным или изолированным, поэтому Европе стоит не только реагировать на вызовы, но и предвидеть их.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату презентует стратегию в среду.
В документе предусматривается создание механизма управления угрозами. Среди основных шагов - рекомендации по хранению запасов, кризисному планированию, обеспечению доступа к укрытиям и критическим ресурсам.
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Цікаво чи багато зосталось живих маріупольців які слухали Арєстовича а не Портникова?
Я турбуюсь за Україну в якій 73% совкокугутів.
Це раз.
А от ті, що не 3%, що влаштовують шествія голяком без штанів по вулиця міст?
Ніхто не заперечує, що природа продукує таких людей, які мають потяг до одної статі.
Вони творюють подружні союзи, як чоловіки і жінки.
Але виникала колізія, кому приналежало майно у цих одностатевих сім'ях?
Наприклад у разі їх розлучення.
І в 20 -роках в різних країнах стали прийматися закони, де одностатеві пари по цих майнових, та всіх інших справах, визнавалися рівними з двостатевими.
ВСЕ. ТЕМА ОДНОСТАТЕВИХ ШЛЮБІВ ЗАКРИТА.
А, мова про інше.
Саме про ЛГБТ.
Щоб ви сказали про чоловіків з своїми жінками, які привселюдно напівголим натовпом будуть демонструвати те що вони роблять у своїх спальнях?
Те що демонструють на парадах ЛГБТ?
- Ну, не плач, доню. Розповім, як я готую для твого татуся. Береш гречану крупу, промиваєш, заливаєш водою, додаєш сіль, вариш на повільному вогні...
- То її що, варити потрібно?!?
Спецслужби Європи та США знали про плани пуйла за роки. Що вони зробили ?
Найняли, перевербувати, просунули в президенти популярного актора- лідера думок, кумира більшості люмпенів. Кумир на початку для стада проекціює хуже не будет, шашлик, велике будівництво...
Початок війни- лідер люмпенів закликає до боротьби. Що маєм? Невисокий ККД але це краще ніж бойко або Порошенко, чому? Бойко - понятно, а Порошенка люмпени б знесли в перші місяці війни, причина банальна і все та ж - пороху вигідна війна.
10 мільйонів під ракетними обстрілами тікали ріками авто які не давали змоги ЗСУ рухати танки на позициї, згадайте Київ 24.02.2025.
От саме для створення хаосу і втрати керування, такі заяви й робилися.
Кимось з дурості. А кимось й не з дурості.
на кожну цноту завжди є бажання, наполегливість і терпіння - це вже потім
- Василю, твій сніданок чекає на тебе - їж і бігом в машину!
- коханий, тобі кофе як завзжди?
- як завжди, любов моя, і твій поцілунок...
Але, наскільки я бачу, місцеві на це тільки ржуть в каментах.
таких новин щє буде, не переймайтеся.
p.s. а якщо без сарказму, це так європейці сполошились через можливу зупинку вогню в Україні?
Видихайте, для ЄС нічого не зміниться: не буде зупинки вогню, це нездійсненні фантазії лузера трампа.
- не бити по кацапських карабелях, які і так сиділи як миші під веніком - тепер вже можуть
- якесь примарне не бити по кацапській енерго, прости Боже, інфраструктурі
тихесенько кацапня і доня ламає Україну!
а маладець хто? - та буба ж же!