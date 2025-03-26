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Новости Безопасность Европы
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В ЕС рекомендуют гражданам сделать запасы еды на случай кризисных ситуаций, - Politico

Европейцам советуют сделать запасы еды на 72 часа

Европейская комиссия рекомендует жителям ЕС сделать запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте "Стратегии Союза готовности" отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемии и стихийным бедствиям.

"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критичным", - говорится в документе, который рассматривает возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.

После пандемии COVID-19 и войны в Украине Европа должна оставаться в состоянии готовности.

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В документе сообщается, что ни один из крупных кризисов в последние годы не был кратковременным или изолированным, поэтому Европе стоит не только реагировать на вызовы, но и предвидеть их.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату презентует стратегию в среду.

В документе предусматривается создание механизма управления угрозами. Среди основных шагов - рекомендации по хранению запасов, кризисному планированию, обеспечению доступа к укрытиям и критическим ресурсам.

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Автор: 

Европа (1835) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+9
Що вони творять? Є ж досвід найвеличнішого - треба запросити всіх на шашлики, розміновувати кордони і виділяти гроші на насадження мільярду дерев.
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26.03.2025 09:53
+8
Ти бач, а неаш Боневтік Брехливо_потужний брехав, що загрози немає, русскіє тоже люді і вони на нас не нападуть, кликав нак шашлики і продовжував останні бюджетні гроші заривати в асфальт.
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26.03.2025 09:57
+7
Єслі очєнь очєнь захотєть, то будєт так как я хочу.
Цікаво чи багато зосталось живих маріупольців які слухали Арєстовича а не Портникова?
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26.03.2025 10:04
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Правила форума Совет форумчан
І пральні машини повикидайте, бо в разі чого їх в іскандери перероблять
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26.03.2025 09:52 Ответить
... і ******* порохотяги теж!
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26.03.2025 09:53 Ответить
Таких вже мало, у половину менше ніж 25%.
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26.03.2025 10:12 Ответить
Порохотягів вистачить на 2-3 тижні, максимум 5
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26.03.2025 10:21 Ответить
Власники продуктових магазинів задоволено потирають руки.
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26.03.2025 09:52 Ответить
і власники моргів та крематоріїв
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26.03.2025 09:53 Ответить
Це навряд чи. Війна. все одно, не почнеться.
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26.03.2025 09:57 Ответить
Єслі очєнь очєнь захотєть, то будєт так как я хочу.
Цікаво чи багато зосталось живих маріупольців які слухали Арєстовича а не Портникова?
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26.03.2025 10:04 Ответить
а що портніков? він нещодавно слюні пузирями пускав як європа прокидається і про нове життя нато в локомотиві європи. Європа очікувано вср*лася разом із портніковим.
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27.03.2025 01:15 Ответить
Що вони творять? Є ж досвід найвеличнішого - треба запросити всіх на шашлики, розміновувати кордони і виділяти гроші на насадження мільярду дерев.
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26.03.2025 09:53 Ответить
Там вони вже давно приготувались. Замість парадів Бундесверу вже років з 30 паради ЛГБТ.
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26.03.2025 09:54 Ответить
Не турбуйтеся за їх паради ЛГБТ, це просто говорить про свободу в таких країнакх. По статиистиці в кожній країні до 10% є таких людей і з цим нічого не поробиш. На Цапії їх називають педіками, але вони є і будуть. В паради європейцям не потрібні, в них є сотні хаймерсів і різних ракет і новітні літаки. Кацапи навіть бояться думати про напад, скавчать по пропагандостських каналах і все.
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26.03.2025 10:13 Ответить
Я не турбуюсь за них.
Я турбуюсь за Україну в якій 73% совкокугутів.
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26.03.2025 10:20 Ответить
По стаитстиці таких природніх 3%.
Це раз.
А от ті, що не 3%, що влаштовують шествія голяком без штанів по вулиця міст?
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26.03.2025 10:24 Ответить
Ні пане,є багато різних досліджень і якщо враховувати чоловіків і жінок, які відчувають сексуальну тягу до свого полу, то таких буде в середньому 10%. Подібні дослідження вимагають величезної теоретичної підготовки, а їхні результати, як правило, не можна тлумачити однозначно, крім того, більшість з них, проведені у репресивних щодо гомосексуалів суспільствах, подають занижений відсоток. Звідси - великий розкид даних у різних дослідженнях статистичного відсотка гомо - та бісексуальних людей у різних суспільствах та у різних дослідженнях. Звернімося до результатів досліджень. В одному з американських оглядів представлено спектр даних, які коливаються у межах від 0,6 % до 10 % (посилання на декілька десятків досліджень). На англомовному варіанті вікіпедії у статті, присвяченій гомосексуальності, наведені дані останніх досліджень відсотку гомосексуалів. Зазначається, що західні дослідники подають відсоток від 2 % до 13 % населення (наведено посилання на 16 джерел). Одне з досліджень, проведене у 2006 р., показало, що 20 % респондентів анонімно повідомили про деякі власні гомосексуальні почуття, хоча і відносно невелика кількість учасників дослідження визнали себе гомосексуалами. Ігор Кон наводить результати різних досліджень, переважно європейських, у найдостовірніших з яких цифри оцінки осіб гомосексуальної орієнтації коливаються між 1 % та 6 %, а гомосексуальні потяги та поведінку бодай раз пережили до 20,8 % дорослих респондентів (серед чоловіків) та до 18,6 % жінок. Причому цифри різняться за країнами. В іншій книзі він наводить дані звітів Кінзі про США, які показали, що близько 48 % чоловіків та 19 % жінок визнали у своєму сексуальному досвіді хоча б один гомосексуальний контакт. А на Засрашці це поширено на зоні, флоті і армії. Їх там правда називають "голубими" і "розовими", вони не мають статистики, але їх більші ніж в Європі.
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26.03.2025 11:09 Ответить
Ви чи умисне, за звичкою перевели тему в бік.
Ніхто не заперечує, що природа продукує таких людей, які мають потяг до одної статі.
Вони творюють подружні союзи, як чоловіки і жінки.
Але виникала колізія, кому приналежало майно у цих одностатевих сім'ях?
Наприклад у разі їх розлучення.
І в 20 -роках в різних країнах стали прийматися закони, де одностатеві пари по цих майнових, та всіх інших справах, визнавалися рівними з двостатевими.
ВСЕ. ТЕМА ОДНОСТАТЕВИХ ШЛЮБІВ ЗАКРИТА.
А, мова про інше.
Саме про ЛГБТ.
Щоб ви сказали про чоловіків з своїми жінками, які привселюдно напівголим натовпом будуть демонструвати те що вони роблять у своїх спальнях?
Те що демонструють на парадах ЛГБТ?
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26.03.2025 11:39 Ответить
У кацапів заборонені паради ЛГБТ, але вони просто нація під...расів.
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26.03.2025 12:07 Ответить
головне, щоб він не дізнався, що на землі приблизно 3 040 000 000 000 дерев...
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26.03.2025 11:36 Ответить
і шо вони з тією їжею тривалого зберігання будуть будуть робити в кризовій ситуації ? сьогодні основна маса готувати з таких продуктів не вміє!!! )))
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26.03.2025 09:53 Ответить
- Мамо, чоловік не хоче гречку їсти! 😭 Може даси пораду?
- Ну, не плач, доню. Розповім, як я готую для твого татуся. Береш гречану крупу, промиваєш, заливаєш водою, додаєш сіль, вариш на повільному вогні...
- То її що, варити потрібно?!?
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26.03.2025 10:11 Ответить
не вміють зварити рис чи макарони?
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26.03.2025 10:21 Ответить
рис, без пакєтіка - це точно!!! ) а якшо в пакєтіку, або макарони і зможуть зварить, то шо, вони їх просто одварені будуть їсти? ))))))
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26.03.2025 12:33 Ответить
Сухарі і копчене сало...У нас вчіться.Сіль,сірники і цукор.
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26.03.2025 09:54 Ответить
Цукор, сіль, борошно та сірники. Найнеобхідніше, що має бути нам кухні.
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26.03.2025 09:55 Ответить
Після влучання граду, це все дуже важко знайти на кухні...
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26.03.2025 10:01 Ответить
Чому про запаси води забули?)
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26.03.2025 10:12 Ответить
Заёрзали..
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26.03.2025 09:55 Ответить
Запасайтеся, в разі поганого (для нас) сценарію розвитку подій будемо брати компенсацію за вашу нерішучість, любі друзі)
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26.03.2025 09:56 Ответить
Ти бач, а неаш Боневтік Брехливо_потужний брехав, що загрози немає, русскіє тоже люді і вони на нас не нападуть, кликав нак шашлики і продовжував останні бюджетні гроші заривати в асфальт.
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26.03.2025 09:57 Ответить
А зараз чуємо що то Байден брехав, казав ніякого нападу не буде.
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26.03.2025 10:06 Ответить
А як утримати 73% стада від різких рухів?
Спецслужби Європи та США знали про плани пуйла за роки. Що вони зробили ?
Найняли, перевербувати, просунули в президенти популярного актора- лідера думок, кумира більшості люмпенів. Кумир на початку для стада проекціює хуже не будет, шашлик, велике будівництво...
Початок війни- лідер люмпенів закликає до боротьби. Що маєм? Невисокий ККД але це краще ніж бойко або Порошенко, чому? Бойко - понятно, а Порошенка люмпени б знесли в перші місяці війни, причина банальна і все та ж - пороху вигідна війна.
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26.03.2025 10:26 Ответить
Утримали?
10 мільйонів під ракетними обстрілами тікали ріками авто які не давали змоги ЗСУ рухати танки на позициї, згадайте Київ 24.02.2025.
От саме для створення хаосу і втрати керування, такі заяви й робилися.
Кимось з дурості. А кимось й не з дурості.
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26.03.2025 11:53 Ответить
Повинен зауважити що, для прикладу, у США є нормою мати наявність запасів продуктів, води, палива на випадки якогось лиха, природнього чи ні, і багато мешканців Штатів взагалі мають сховища із запасами що вони своєчасно оновлюють навіть на роки! Тож не бачу у цій новині щось "незвичайне", швидше це призведення до норми європейців котрі за багато років безпечного життя стали почуватись надто нерозважливо!!!
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26.03.2025 10:02 Ответить
розуміють...
на кожну цноту завжди є бажання, наполегливість і терпіння - це вже потім
- Василю, твій сніданок чекає на тебе - їж і бігом в машину!
- коханий, тобі кофе як завзжди?
- як завжди, любов моя, і твій поцілунок...
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26.03.2025 10:05 Ответить
Так, НЛ видали список шо треба мати і повідомили шо кожен має бути готовим пережити 72 години в камʼяному віці.
Але, наскільки я бачу, місцеві на це тільки ржуть в каментах.
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26.03.2025 10:06 Ответить
у нас до 24.02.22 з мене всі також ржали, коли я метався куди бігти і що робити. А після 24.02.22 з мене зробили пророка "як ти все передбачив". А я дивуюся, як можна було бути такими тупими дебілами. Так що хай ржуть, якщо їм ржеться.
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27.03.2025 01:19 Ответить
Якась новина "запіздала" ! Бо останні десь років п'ятнадцять рекомендують усім домогосподарствам Німеччини мати триденний запас їжи, питної води, аптечку, аналогове радіо, ліхтарик, набір батарейок. І чомусь на травневий шашлик не запрошували !?
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26.03.2025 10:07 Ответить
це зелені намагаються зрівняти провал перемовин...
таких новин щє буде, не переймайтеся.
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26.03.2025 10:11 Ответить
Саме так, важко європійцам буде перший певний часи, місяця 3 - 4. Поки не втечуть всі рожеві поні. Потім звикнуть.
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26.03.2025 10:16 Ответить
Чого вони накручуються? в квітні - буде Пасха, в травні - сонце, вихідні, шашлики

p.s. а якщо без сарказму, це так європейці сполошились через можливу зупинку вогню в Україні?
Видихайте, для ЄС нічого не зміниться: не буде зупинки вогню, це нездійсненні фантазії лузера трампа.
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26.03.2025 10:16 Ответить
"союз готовності" тільки після "коаліції охочих". По "рішучим" назвам все відразу ясно
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26.03.2025 10:20 Ответить
а ще бензин в каністрах
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26.03.2025 10:22 Ответить
що здобула УкраЇна після перемовин?
- не бити по кацапських карабелях, які і так сиділи як миші під веніком - тепер вже можуть
- якесь примарне не бити по кацапській енерго, прости Боже, інфраструктурі
тихесенько кацапня і доня ламає Україну!
а маладець хто? - та буба ж же!
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26.03.2025 10:22 Ответить
Чё за бред!опять троли паРашские вкидываю фигню!100%!
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26.03.2025 10:39 Ответить
краще хай ЄС таке кажуть , ніж війни не буде , мишебратья , тамжелюді і.т.і...
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26.03.2025 10:44 Ответить
Схоже комусь закортіло ввести населення Європи в передпанічний стан, посіяти серед людей непевність. Ідіоти.
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26.03.2025 11:04 Ответить
 
 