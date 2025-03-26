В ЕС рекомендуют гражданам сделать запасы еды на случай кризисных ситуаций, - Politico

Европейская комиссия рекомендует жителям ЕС сделать запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте "Стратегии Союза готовности" отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемии и стихийным бедствиям.

"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критичным", - говорится в документе, который рассматривает возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.

После пандемии COVID-19 и войны в Украине Европа должна оставаться в состоянии готовности.

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В документе сообщается, что ни один из крупных кризисов в последние годы не был кратковременным или изолированным, поэтому Европе стоит не только реагировать на вызовы, но и предвидеть их.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату презентует стратегию в среду.

В документе предусматривается создание механизма управления угрозами. Среди основных шагов - рекомендации по хранению запасов, кризисному планированию, обеспечению доступа к укрытиям и критическим ресурсам.

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