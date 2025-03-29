Хегсет подписал меморандум о сокращении работников Пентагона, - Bloomberg

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, который предусматривает сокращение гражданского персонала Пентагона.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что в феврале Министерство обороны объявило о планах уменьшить количество своего гражданского персонала на 5-8%, а Хегсет подтвердил намерение поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

Сейчас в оборонном ведомстве США работают около 950 тысяч гражданских, и эти изменения могут затронуть около 76 тысяч человек.

В меморандуме не указан точный процент сокращений. Однако Хегсет призывает к внедрению программы отложенного выхода на пенсию, а также предлагает гражданским работникам, имеющим право, добровольно уйти на пенсию раньше.

Кроме этого, как пишет Bloomberg, шеф Пентагона требует от руководителей Министерства обороны представить ему предложенные организационные схемы для будущих изменений до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассматривают возможность значительного сокращения руководящего состава вооруженных сил США, поскольку администрация Белого дома хочет уменьшить федеральное правительство.

Читайте также: В Пентагоне планируют сокращение армейского командования, - CNN