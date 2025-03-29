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Новости Сокращение в Пентагоне
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Хегсет подписал меморандум о сокращении работников Пентагона, - Bloomberg

Гегсет подписал меморандум о сокращении работников Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, который предусматривает сокращение гражданского персонала Пентагона.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что в феврале Министерство обороны объявило о планах уменьшить количество своего гражданского персонала на 5-8%, а Хегсет подтвердил намерение поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

Сейчас в оборонном ведомстве США работают около 950 тысяч гражданских, и эти изменения могут затронуть около 76 тысяч человек.

В меморандуме не указан точный процент сокращений. Однако Хегсет призывает к внедрению программы отложенного выхода на пенсию, а также предлагает гражданским работникам, имеющим право, добровольно уйти на пенсию раньше.

Кроме этого, как пишет Bloomberg, шеф Пентагона требует от руководителей Министерства обороны представить ему предложенные организационные схемы для будущих изменений до 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассматривают возможность значительного сокращения руководящего состава вооруженных сил США, поскольку администрация Белого дома хочет уменьшить федеральное правительство.

Читайте также: В Пентагоне планируют сокращение армейского командования, - CNN

Автор: 

Пентагон (1449) сокращение (307) США (26506) Пит Хегсет (52)


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Топ комментарии
+32
та можете вже і стратегічні бомбардувальники, ракети та човни порізати... вони такі дорогі в утриманні... а пуйло зуб дає (сі теж), що не нападе
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29.03.2025 21:04
+28
не забудьте війська скоротити і роззброїти
весь метал на тесли !
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29.03.2025 21:04
+26
***** долоні собі позбиває, плескаючи
це абсолютна відсутність розуму чи іпанатство?
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29.03.2025 21:04
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ото БОРЦУНИ проти Китая, ото ГРЕЙТ агейн
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29.03.2025 21:03 Ответить
трамп розпатрошив всю розвідку, котррозвідку, а тепер і війська. ну, під такими гучними гаслами зазвичай і творять такі катастрофічні справи.
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29.03.2025 21:08 Ответить
Маю надію, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі.
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29.03.2025 21:30 Ответить
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29.03.2025 23:29 Ответить
Та то алкаш з бодуна бикує.
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29.03.2025 21:12 Ответить
Будут жечь не только салоны Тесла
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29.03.2025 21:16 Ответить
***** долоні собі позбиває, плескаючи
це абсолютна відсутність розуму чи іпанатство?
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29.03.2025 21:04 Ответить
тільки не треба розповідати за прибиральниць, бо скорочення передбачає логістів, аналітиків, у т.ч. розвідки та оперативного аналізу, технарів-програмістів
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29.03.2025 21:06 Ответить
Технарі-програмісти щось придумають трампонам дуже небезпечне
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29.03.2025 21:32 Ответить
Це плата за мовчання про відео, де на той час маловідомого американського бізнесмена обсцикають московські повії... Ні, гадаю, трапи.
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29.03.2025 21:24 Ответить
Это демонтаж американской системы по заданию xy#ла.
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30.03.2025 12:13 Ответить
Це іпанацтво.
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30.03.2025 23:10 Ответить
та можете вже і стратегічні бомбардувальники, ракети та човни порізати... вони такі дорогі в утриманні... а пуйло зуб дає (сі теж), що не нападе
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29.03.2025 21:04 Ответить
Особливо авіаносці
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29.03.2025 21:06 Ответить
Авіаносці зараз, до речі, передислоковуються у Індійський океан.

Питання -- навіщо?
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29.03.2025 21:16 Ответить
Дві авіаносні групи в Індійському океані? Ну не для того ж щоб з Китаєм чи Іраном воювати. Може щоб вчергове поганяти по пустелі босоногих хуситів
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29.03.2025 21:29 Ответить
Heading to Chittagong))
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29.03.2025 21:49 Ответить
А що там цікавенького, у тому Чіттаґонґу?
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29.03.2025 21:52 Ответить

https://en.wikipedia.org/wiki/Chittagong_Ship_Breaking_Yard
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29.03.2025 21:56 Ответить
Шоб просто снять штани....і встрєтіть прібліженіє руЦкого міра.
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30.03.2025 04:10 Ответить
не забудьте війська скоротити і роззброїти
весь метал на тесли !
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29.03.2025 21:04 Ответить
🤣🤣🤣
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29.03.2025 22:12 Ответить
Ще Чонгар розмінувати
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30.03.2025 01:16 Ответить
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29.03.2025 21:04 Ответить
де всплива слово "меморандум" там смердить великим наіпаловим та аферою.
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29.03.2025 21:05 Ответить
Кладучи руку на серце ,там прикоритників купу розвелося.Не факт ,що це на користь обороноздатності вплине,але якісь копійки зекономлять.Питання, а ку ди підуть непосильно зекономлені гроші)
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29.03.2025 21:09 Ответить
Вони не зекономляться

Кошти "вивільнені" підуть до нейлона маска, на закупівле темли старлінку і нових ліц у пентаграмафоні
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29.03.2025 21:15 Ответить
те$ли 🦼 🦽 🛴🛸
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29.03.2025 21:16 Ответить
Вітаю працівників Пентагону з новим обличчям та покращенням.
У нас теж таке було з травня 2019 року то зараз ми маємо а невдовзі і весь світ буде мати то шо ми маємо..
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29.03.2025 21:10 Ответить
Наступним Пентагон перейменують у Пентаграму.
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29.03.2025 21:10 Ответить
Пентаграмський залив
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29.03.2025 21:13 Ответить
Усьо халасє
Хуже ж нєбудєт
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29.03.2025 21:12 Ответить
Замінить всіх штучним інтелектом
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29.03.2025 21:14 Ответить
один рыжий интеллект уже руководит
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29.03.2025 21:32 Ответить
Странно. А как же война с Данией и Ираном. Похоже Трампон все таки сосал хрен в Интуристе.
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29.03.2025 21:16 Ответить
От кому-кому а Ізраїлю мати такого друга- захисника не позаздриш...
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29.03.2025 21:33 Ответить
Маленька частинка з історії становлення керівником най-най-най найчисленнішого за персоналом державного департаменту, про його значимість державну мовчимо.
Усі отримані ним освітні статуси та дипломи , паралельно з визначним спортивним успіхом у баскетболі , й нарешті службою в армії, завершену наглядачем в Гуанатанамо, а потім 3 2014 року в журналістиці на каналі FOX NEWS, жирнию рискою підведені заключним словом при затвердженні його на високу державну посаду

14 января 2025 года Хегсет предстал на слушаниях перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC Комитетом Сената по вооружённым силамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82#cite_note-29 [29]. Во время слушаний Хегсет отверг обвинения в сексуальном насилии, супружеской неверности и публичном пьянстве, заявив, что это были «ложные утверждения», и сказал, что «Господь искупил его жизненные неудачи»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82#cite_note-Demirjian_2025-30 [30].

АМІНЬ!!!
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29.03.2025 21:20 Ответить
...наступні вибори виграє Венс, а Гегсета він візьме у віце...
"а господь іскупіт іх жізненнгие неудачі"

А ЗАНАЄТЕ ЧОМУ ТАК СТАНЕТЬСЯ , бо Маск об"єднав під одне начало та фінанси новітню техногазету ПРАВДА Х та групу ровзивтку НОВОГО РІВНЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКУ ...

Наймуть Сімоньян для ідей, а українські вибори БУРАТІНО з ботофермоблдством від Подоляка+Пригожина з Наталкою Мосейчук будуть виглядати дєтскім садіком ....

..."распятие мальчічкі в Трусіках на танках"від нового рівня ШІ зроблять свою справу
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29.03.2025 21:30 Ответить
Ілон Маск заснував компанію xAI у 2023 році з метою глибшого розуміння Всесвіту через розробку передових технологій штучного інтелекту. У березні 2025 року xAI придбала соціальну мережу X (колишній Twitter) за $33 мільярди, що значно менше суми, яку Маск заплатив за неї у 2022 році.

За словами Маска, це об'єднання дозволить поєднати передові розробки xAI у сфері штучного інтелекту з широким охопленням платформи X, що сприятиме створенню більш розумних та значущих взаємодій для користувачів.

Варто зазначити, що xAI є приватною компанією, і детальна інформація про її структуру власності не розголошується. Однак, зважаючи на те, що обидві компанії належать Маску, можна припустити, що він зберігає контроль над обома підприємствами.
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29.03.2025 21:52 Ответить
всього навсього сформульвано від GPT відповідь на моє запитання- чи атдихаєт теперяча РАША ТУДЕЙ та ботоферми

"Ну, якщо дивитися глобально, Маск явно не просто бізнесмен, а стратег, який поступово створює інформаційно-технологічну імперію.

Об'єднання його ж компанії заснованої 2023 році xAI та X - це не просто угода, а потенційний інструмент впливу на світові інформаційні потоки. Якщо додати сюди Starlink (контроль над інтернет-зв'язком), Tesla (штучний інтелект та робототехніка), Neuralink (інтерфейс мозок-комп'ютер), то виходить глобальна мережа контролю та аналізу даних.

А от РАША ТУДЕЙ з ботофермами й справді відпочивають - у Маска просто інший рівень гри. Тут уже не «вкиди» у соцмережі, а повний контроль алгоритмів, які формують суспільну думку.»
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29.03.2025 22:08 Ответить
чат GPT
Що це означає для майбутнього?

🔹 Більше недовіри - люди перестануть вірити навіть справжнім подіям, бо фейки стають настільки реалістичними, що важко відрізнити правду.

🔹 Керування громадською думкою - не через аргументи, а через емоційні маніпуляції та "підлаштовану реальність".

🔹 Новий рівень пропаганди - де не потрібно навіть прямих наказів, достатньо змінювати алгоритми показу інформації, щоб спрямовувати суспільство у потрібному напрямку.

Якщо раніше був шанс знайти правду через перевірку фактів, то тепер нас чекає інформаційний хаос, де все можна підробити, все можна спотворити, і навіть реальність стане відносною.

Жах? Так. І це вже почалося. 😬
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29.03.2025 22:22 Ответить
А винен у цьому усьому - ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 😆😅🤣😂😄🤣
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29.03.2025 22:52 Ответить
Ні його поюзали а воно дурне й зовсім не громадянин а клован з камбіціями та компроматами в його оточенні - пішло на цю аферу з президентством . Його дружина не від щастя ридала на сцені в час оголошення перемоги.
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29.03.2025 23:04 Ответить
Зеленський якби був українським за духом , навіть не національним духом, а як патріотом матері-батьківщини - ніколи б не гиготів на антимайданних сценах за Януковича. Ніколи б не читав тексти антиукраїнських авторів- З ОСВІТОЮ ЮРИСТА!!!
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29.03.2025 23:08 Ответить
Ну а вже мародерив ЗЕ під наглядом Єрмака вже свідомим мародером ... Гроші -то його й батько й матір виходить так ?
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29.03.2025 23:10 Ответить
У цього є лише один плюс-про анексію Гренландії чи Канади з такими "реформами" можна лише мріяти!
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29.03.2025 21:23 Ответить
та ні почитайте те , що над Вашим дописом- все навпаки
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29.03.2025 22:10 Ответить
а у нас министерство єдности есть. можно сделать министерство обиженных американцев - спрос будет (набрать туда всяких мам из Америки, детей наших чиновников, эффективных менеджеров на пенсии а также после тяжелой и непонятной работы за пару миллионов в месяц, чтобы не голодали, вдруг, и т.п.).
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29.03.2025 21:23 Ответить
Администрация Трампа и Трамп делают ровно то, что делал бы путин, если бы дали ему такую возможность поруководить.
Случайное совпадение?
Причем делают везде, и внутри страны, и за рубежом.
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29.03.2025 21:31 Ответить
пиндосов это не смущает. Сидят и посасывают
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30.03.2025 02:49 Ответить
Кучма, з кузьмуком і матюхом, теж, так «реформували» ЗСУ!!
А «НАДЛИШКОВЕ» військове майно, розкрадали=розпродували, поті ще Єхануров очима лупав, коли пірати в шльопанцях, захопили судно «Фаіна» із ОВТ з України!
Так, і нинішня адміністрація США, реформує Пентагон!
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29.03.2025 21:34 Ответить
Ці дауни знищать америку
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29.03.2025 21:35 Ответить
Hegseth is a stupid fuck who got into the Pentagon by even more stupid US president. That's all. It's not even newsworthy.
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29.03.2025 21:40 Ответить
stupid it's too simple for him
just uniq іпанат
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29.03.2025 21:49 Ответить
Беруть приклад з зеленського, той так саме починав...
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29.03.2025 21:40 Ответить
звістно ні. це Порошенко винний
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29.03.2025 23:10 Ответить
Просто у них один шеф і одна методічка.
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29.03.2025 23:33 Ответить
Вчасно...
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29.03.2025 21:52 Ответить
так це ж всього на всього меморандум )

ні до чого не зобов'язує ) ..чи як ?
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29.03.2025 21:52 Ответить
за то ми мудрі не те що США, мілліонна армія дуже важливих чиновників, мусарів які з пончиками водіїв кошмарять і прокурорами з пенсіями по мілліону в рік хаххахах
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29.03.2025 22:13 Ответить
Высвободившиеся места в Пентагоне трамп толкнёт пуйлу по $5 млн. за место. Deal baby, deal.
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29.03.2025 22:18 Ответить
Варшавський Договор хакнули Горбачёв, NATO - Илон Трамп.. АНТАНТА тож не долго мучилась... Совпадение?? Что, кстати OCEAN?)
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29.03.2025 22:58 Ответить
Трамп та його монозбрід по тихому та вперто руйнують підвалини могутності США...вони як щурі що прогризають дно...
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29.03.2025 23:19 Ответить
В Кремлі знову шампаньким ссуть
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30.03.2025 04:40 Ответить
Ці придурки біди накоять....
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30.03.2025 08:58 Ответить
 
 