Хегсет подписал меморандум о сокращении работников Пентагона, - Bloomberg
Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, который предусматривает сокращение гражданского персонала Пентагона.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что в феврале Министерство обороны объявило о планах уменьшить количество своего гражданского персонала на 5-8%, а Хегсет подтвердил намерение поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.
Сейчас в оборонном ведомстве США работают около 950 тысяч гражданских, и эти изменения могут затронуть около 76 тысяч человек.
В меморандуме не указан точный процент сокращений. Однако Хегсет призывает к внедрению программы отложенного выхода на пенсию, а также предлагает гражданским работникам, имеющим право, добровольно уйти на пенсию раньше.
Кроме этого, как пишет Bloomberg, шеф Пентагона требует от руководителей Министерства обороны представить ему предложенные организационные схемы для будущих изменений до 11 апреля.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне рассматривают возможность значительного сокращения руководящего состава вооруженных сил США, поскольку администрация Белого дома хочет уменьшить федеральное правительство.
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це абсолютна відсутність розуму чи іпанатство?
Питання -- навіщо?
https://en.wikipedia.org/wiki/Chittagong_Ship_Breaking_Yard
весь метал на тесли !
Кошти "вивільнені" підуть до нейлона маска, на закупівле темли старлінку і нових ліц у пентаграмафоні
У нас теж таке було з травня 2019 року то зараз ми маємо а невдовзі і весь світ буде мати то шо ми маємо..
Хуже ж нєбудєт
Усі отримані ним освітні статуси та дипломи , паралельно з визначним спортивним успіхом у баскетболі , й нарешті службою в армії, завершену наглядачем в Гуанатанамо, а потім 3 2014 року в журналістиці на каналі FOX NEWS, жирнию рискою підведені заключним словом при затвердженні його на високу державну посаду
14 января 2025 года Хегсет предстал на слушаниях перед https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC Комитетом Сената по вооружённым силамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82#cite_note-29 [29]. Во время слушаний Хегсет отверг обвинения в сексуальном насилии, супружеской неверности и публичном пьянстве, заявив, что это были «ложные утверждения», и сказал, что «Господь искупил его жизненные неудачи»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%9F%D0%B8%D1%82#cite_note-Demirjian_2025-30 [30].
АМІНЬ!!!
"а господь іскупіт іх жізненнгие неудачі"
А ЗАНАЄТЕ ЧОМУ ТАК СТАНЕТЬСЯ , бо Маск об"єднав під одне начало та фінанси новітню техногазету ПРАВДА Х та групу ровзивтку НОВОГО РІВНЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКУ ...
Наймуть Сімоньян для ідей, а українські вибори БУРАТІНО з ботофермоблдством від Подоляка+Пригожина з Наталкою Мосейчук будуть виглядати дєтскім садіком ....
..."распятие мальчічкі в Трусіках на танках"від нового рівня ШІ зроблять свою справу
За словами Маска, це об'єднання дозволить поєднати передові розробки xAI у сфері штучного інтелекту з широким охопленням платформи X, що сприятиме створенню більш розумних та значущих взаємодій для користувачів.
Варто зазначити, що xAI є приватною компанією, і детальна інформація про її структуру власності не розголошується. Однак, зважаючи на те, що обидві компанії належать Маску, можна припустити, що він зберігає контроль над обома підприємствами.
"Ну, якщо дивитися глобально, Маск явно не просто бізнесмен, а стратег, який поступово створює інформаційно-технологічну імперію.
Об'єднання його ж компанії заснованої 2023 році xAI та X - це не просто угода, а потенційний інструмент впливу на світові інформаційні потоки. Якщо додати сюди Starlink (контроль над інтернет-зв'язком), Tesla (штучний інтелект та робототехніка), Neuralink (інтерфейс мозок-комп'ютер), то виходить глобальна мережа контролю та аналізу даних.
А от РАША ТУДЕЙ з ботофермами й справді відпочивають - у Маска просто інший рівень гри. Тут уже не «вкиди» у соцмережі, а повний контроль алгоритмів, які формують суспільну думку.»
Що це означає для майбутнього?
🔹 Більше недовіри - люди перестануть вірити навіть справжнім подіям, бо фейки стають настільки реалістичними, що важко відрізнити правду.
🔹 Керування громадською думкою - не через аргументи, а через емоційні маніпуляції та "підлаштовану реальність".
🔹 Новий рівень пропаганди - де не потрібно навіть прямих наказів, достатньо змінювати алгоритми показу інформації, щоб спрямовувати суспільство у потрібному напрямку.
Якщо раніше був шанс знайти правду через перевірку фактів, то тепер нас чекає інформаційний хаос, де все можна підробити, все можна спотворити, і навіть реальність стане відносною.
Жах? Так. І це вже почалося. 😬
Случайное совпадение?
Причем делают везде, и внутри страны, и за рубежом.
А «НАДЛИШКОВЕ» військове майно, розкрадали=розпродували, поті ще Єхануров очима лупав, коли пірати в шльопанцях, захопили судно «Фаіна» із ОВТ з України!
Так, і нинішня адміністрація США, реформує Пентагон!
just uniq іпанат
ні до чого не зобов'язує ) ..чи як ?