РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8397 посетителей онлайн
Новости Сокращения в США Сокращение в Пентагоне
3 427 33

В Пентагоне планируют сокращение армейского командования, - CNN

Пентагон

В Пентагоне рассматривают возможность значительного сокращения руководящего состава вооруженных сил США, поскольку администрация Белого дома хочет уменьшить федеральное правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В распоряжении телеканала CNN оказался документ, где описываются планы, которые Пентагон обсуждает в рамках усилий по сокращению оборонного бюджета. Среди предложенных изменений - объединение боевых командований, возможная ликвидация директората, который занимается развитием, подготовкой и образованием совместных сил, а также прекращение расширения военных сил США в Японии.

Также в планах сказано о слиянии Европейского и Африканского командований в единое командование, которое будет базироваться в немецком Штутгарте, и объединение Северного и Южного командований США в единое командование AMERICOM.

CNN пишет, что документ подготовили в марте чиновники Министерства обороны США для высшего руководства, в то время как Департамент эффективности правительства, возглавляемый Илоном Маском, настаивал на масштабных сокращениях в Пентагоне и других федеральных агентствах для экономии средств.

Читайте также: Минобороны США планирует сократить 60 тыс. гражданских работников, - The Independent

По данным журналистов, в последнее время Пентагон сосредотачивался на сокращении большого количества гражданских служащих, имея целью уменьшить гражданский персонал ведомства на 5-8%, сообщили чиновники.

В документе отмечается, что объединение командований может создать риски, в частности "увеличение объема контроля и операций для командующего", а также "политические риски", связанные с ликвидацией отдельных штабов. Ожидается, что такое объединение позволит Пентагону сэкономить около 330 миллионов долларов в течение пяти лет.

Читайте также: Бывшие главы Пентагона осудили увольнения в Пентагоне и обвинили Трампа в превращении армии в инструмент партийной политики

Автор: 

Пентагон (1449) сокращение (308) США (26528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
- наближається пожежа, пане!
добре, викиньте на*уй всі вогнегасники!
показать весь комментарий
19.03.2025 23:21
+14
Давайте не зупиняйтесь на пів дорозі. Авіаносці продайте Китаю, літаки ядерні ракети північній кореї... А на виручені кошти набудувати ракет на яких американці полетять на Марс. Так сказать повний оптимізець прийде в сша. Щоб сказать що я в **** це нічого не сказать що ця рижа мерзота зробила зі сша всього за місяць. Що воно наробить за 4 роки даже не хочеться думати
показать весь комментарий
19.03.2025 23:30
+11
Ай малацца! Правильно! З чьоткими хлопаками сі, ином, ****** - чудові стосунки, а Європа демократична, вони не нападуть, отже, захищатися нема від кого.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- наближається пожежа, пане!
добре, викиньте на*уй всі вогнегасники!
показать весь комментарий
19.03.2025 23:21 Ответить
Ай малацца! Правильно! З чьоткими хлопаками сі, ином, ****** - чудові стосунки, а Європа демократична, вони не нападуть, отже, захищатися нема від кого.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:21 Ответить
А мерзенну Канаду і Гренландію ми облагородім через анексію! Америку Б-г ТРУМП зробив великою і нііпьот Південна її частина.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:29 Ответить
Та нах ті генерали! - 5 - 6 менеджерів і кури в мішку
показать весь комментарий
19.03.2025 23:23 Ответить
Пропоную ДТЕКівських. Ідеальні.
показать весь комментарий
20.03.2025 06:56 Ответить
Ну все вірно - раз Америка не воює - значить армія їй не потрібна
А древнє гасло "sī vīs pācem, parā bellum" - для лахів.
І Китайська книжка "Мистецтво Війни" - для лахів.
Ну а в разі війни - буде війна...
показать весь комментарий
19.03.2025 23:26 Ответить
Правильно сказав учитель історії з Білої Церкви, що веде в "Чатрулетці" просвітницький блог "Вокс Верітатіс": "Прогрес в історії людства - тільки в області розвитку науки і техніки... В іншому людина залишається незмінною..." А я додам - "А буває, і деградує...". Бо ще древні розуміли: якщо ти збираєшся володіть новими територіями, ти повинен збільшувать свою армію - щоб контролювать та оборонять завойоване... З розширенням імперії римляни збільшували кількість своїх легіонів. А цей "рудий клоун" зменшує видатки на армію та її саму скорочує... А чим він збирається контролювать та оборонять половину арктичної області Землі, на яку він претендує? Тобто, канадське та гренландське узбережжя? Своїми грізно насупленими "брєжнєвськими" бровами і пихато відкопиленою губою Муссоліні?
показать весь комментарий
20.03.2025 00:22 Ответить
Прогрес в області розвитку науки і техніки - це наслідок передових технологій для армії.
Люба технологія бере початок в зброярні.
рудий кидає виклик не цілому світу а ВСІЙ ІСТОРІЇ людства
показать весь комментарий
20.03.2025 00:26 Ответить
Та я не про "залізо" мову веду... Я про людські мізки та вміння МИСЛИТИ!...
показать весь комментарий
20.03.2025 00:33 Ответить
тРамп з маском розвалює США!!! Це якийсь пісець!!! Сьогодні лоток яіц 25 баксів, трамп рулить!!!
показать весь комментарий
19.03.2025 23:27 Ответить
Зате можна орендувати курку!
показать весь комментарий
19.03.2025 23:34 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 00:05 Ответить
В тому-то й справа, що кури ПЕРЕДОХЛИ...
показать весь комментарий
20.03.2025 00:23 Ответить
... а протестів в США немає. Що це значить?
Американці горда нація - підуть на дно з трампом але не признають що він балбєс.
Власне, як і росіянці сдохнуть разом з путіним із-за принципа: "піть буду, но куріть не брошу"
Слава Всевишньому у Європі ще залишилися притомні люди...
показать весь комментарий
19.03.2025 23:44 Ответить
кажуть вони 100 днів чекають))
показать весь комментарий
20.03.2025 00:09 Ответить
Как на эти планы трампусика отреагируют "люди с ружжом, которые корчат из себя первую армию в мире"? Все эти S.E.A.L.,зеленые береты, спецназы всех мастей, понтов и оттенков?
p.s. Есть слабая надежда, что один наводчик Tomahawk, подменит координаты удара,... и станет Национальным Героем США...
показать весь комментарий
19.03.2025 23:27 Ответить
Пральна! На*уа? Там єдиний камандір - Трамп і 5-6 ефективних менеджерів на чолі з Єрмаком Маском. Інші камандіри - то зайві роти, які не дають трампістам Америці багатіти. І вщагалі, все озброєння дешевше замінити макетами, а салдат - манекенами, яким не треба платити зарплатню.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:28 Ответить
На фоні новин про Тайвань .Треба встигнути до 2027 привести американську армію в небоєздатний стан ? (чорний гумор ) .
показать весь комментарий
19.03.2025 23:28 Ответить
Давайте не зупиняйтесь на пів дорозі. Авіаносці продайте Китаю, літаки ядерні ракети північній кореї... А на виручені кошти набудувати ракет на яких американці полетять на Марс. Так сказать повний оптимізець прийде в сша. Щоб сказать що я в **** це нічого не сказать що ця рижа мерзота зробила зі сша всього за місяць. Що воно наробить за 4 роки даже не хочеться думати
показать весь комментарий
19.03.2025 23:30 Ответить
Маск дуже довго тусувався з пуйлом. Не в економії справа. - чого б так раптом? Кацапи розкидають гроші на воєнку та безпеку, а ці розформовують все. Два аутисти находяться під впливом кремля і втілюють якийсь спільний план.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:40 Ответить
А їм чого перейматися? На марс з'їбуцця і пох, що там ні їжї ні води. ***** сказав їм "С милым рай и в шалаше", вони й повірили.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:47 Ответить
Якщо хтось хоче поселити в своїй квартирі мавпу, спершу добряче подумайте, панове.
показать весь комментарий
19.03.2025 23:42 Ответить
Ну прямо кіно "Не дивися у гору", ну прямо одид в один, президент ідіот, сраколиз заступник та мутний мільярдер який всім керує! Нас зітре з лиця землі астероід, робіть шось пока не пізно, та пох хай падає!
показать весь комментарий
19.03.2025 23:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83#:~:text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2 комета містить рідкісноземельні метали вартістю трильйони доларів

показать весь комментарий
20.03.2025 13:08 Ответить
то це ж вже було(с)! на початку 90-х в одній країні також кричали на кожному кутку, шо нах нам та армія, харош бєздєльнікав карміть(с), ніхто на нас не нападе, навколо друзі. пройшло чуть більше ніж 20 років і вже не в змозі було зібрати навіть 6000 людей на всю країну, в війскових частинах добре якщо батальон могли зібрати з мушкетами та гарматами Івана Сірка, і тіж самі люди почали волати(теж на кожному кутку) що нас наї*бали, де наша ЯЗ, де техніка та таке інше. нема нічого нового під цим небом. як кажуть - всі совпадєнія випадкові, а збіги не відповідають дійсності, може воно і так. але ні, - випадково тільки мишки ї*буться, тому вони маленькі та сіренькі
показать весь комментарий
19.03.2025 23:54 Ответить
Рудий прагматично порахував - раз у ***** армія розтрощена, то навіщо штатам своя армія. Ну геть як Бубон в 2020 році.
показать весь комментарий
20.03.2025 00:19 Ответить
Ну якщо у трампа казали що наша армія менша за російську і тому шансів немає,то тепер в КНР оплодують стоячи ,американська армія менше китайської..
показать весь комментарий
20.03.2025 00:42 Ответить
Саме зараз на часі.
Таке враження що Зеленській ділится досвідом скорочення Армії з Трампом. Тем більш шо Зеля скорочував ЗСУ під час війни та має у цьому великій досвід.
показать весь комментарий
20.03.2025 02:46 Ответить
Що ти робиш після того, як кричав у сенаті що "Ми на порозі третьої світової"?
Правильно, - ріжеш оборонний бюджет і скорочуєш офіцерів...
Л - логіка...
показать весь комментарий
20.03.2025 06:52 Ответить
В 2017. році Україна мала 450 генералів. В США - 40.🤣🤣🤣🤣

В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі 2025 році в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США - лише 38.

Схожа ситуація з кількістю співробітників СБУ, чисельність яких становить 31 тисячу.
показать весь комментарий
20.03.2025 08:03 Ответить
Правильно! Так тримати!
Від ваших дій -путін, сі, кім та аятолла злились в екстазі, до устячки радості.
Вони про таке і не мріяли.
показать весь комментарий
01.04.2025 20:56 Ответить
 
 