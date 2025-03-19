В Пентагоне планируют сокращение армейского командования, - CNN
В Пентагоне рассматривают возможность значительного сокращения руководящего состава вооруженных сил США, поскольку администрация Белого дома хочет уменьшить федеральное правительство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
В распоряжении телеканала CNN оказался документ, где описываются планы, которые Пентагон обсуждает в рамках усилий по сокращению оборонного бюджета. Среди предложенных изменений - объединение боевых командований, возможная ликвидация директората, который занимается развитием, подготовкой и образованием совместных сил, а также прекращение расширения военных сил США в Японии.
Также в планах сказано о слиянии Европейского и Африканского командований в единое командование, которое будет базироваться в немецком Штутгарте, и объединение Северного и Южного командований США в единое командование AMERICOM.
CNN пишет, что документ подготовили в марте чиновники Министерства обороны США для высшего руководства, в то время как Департамент эффективности правительства, возглавляемый Илоном Маском, настаивал на масштабных сокращениях в Пентагоне и других федеральных агентствах для экономии средств.
По данным журналистов, в последнее время Пентагон сосредотачивался на сокращении большого количества гражданских служащих, имея целью уменьшить гражданский персонал ведомства на 5-8%, сообщили чиновники.
В документе отмечается, что объединение командований может создать риски, в частности "увеличение объема контроля и операций для командующего", а также "политические риски", связанные с ликвидацией отдельных штабов. Ожидается, что такое объединение позволит Пентагону сэкономить около 330 миллионов долларов в течение пяти лет.
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добре, викиньте на*уй всі вогнегасники!
А древнє гасло "sī vīs pācem, parā bellum" - для лахів.
І Китайська книжка "Мистецтво Війни" - для лахів.
Ну а в разі війни - буде війна...
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p.s. Есть слабая надежда, что один наводчик Tomahawk, подменит координаты удара,... и станет Национальным Героем США...
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Л - логіка...
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