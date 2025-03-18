Минобороны США планирует сократить 60 тыс. гражданских работников, - The Independent

В Министерстве обороны США планируют сократить от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест.

Об этом пишет The Independent, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам источника, менее 21 тысячи работников, которые ушли по собственному желанию, оставят свои должности в ближайшие месяцы. Чтобы сократить количество гражданских работников на 5-8% от общего количества - 900 тыс. человек, Пентагон планирует ежемесячно увольнять около 6 000 человек, не занимая освобожденные должности.

Отмечается, что военных работников министерства могут перевести на вакантные гражданские должности, что может повлиять на готовность американской армии. В то же время чиновник заверил, что министр обороны Пит Хегсет хочет, чтобы "эти сокращения не повредили обороноспособности".

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Увольнения в Пентагоне состоятся в рамках выполнения плана Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, по сокращению персонала и ограничению набора новых сотрудников.