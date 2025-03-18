РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости
3 278 60

Минобороны США планирует сократить 60 тыс. гражданских работников, - The Independent

пентагон

В Министерстве обороны США планируют сократить от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест.

Об этом пишет The Independent, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам источника, менее 21 тысячи работников, которые ушли по собственному желанию, оставят свои должности в ближайшие месяцы. Чтобы сократить количество гражданских работников на 5-8% от общего количества - 900 тыс. человек, Пентагон планирует ежемесячно увольнять около 6 000 человек, не занимая освобожденные должности.

Отмечается, что военных работников министерства могут перевести на вакантные гражданские должности, что может повлиять на готовность американской армии. В то же время чиновник заверил, что министр обороны Пит Хегсет хочет, чтобы "эти сокращения не повредили обороноспособности".

Также читайте: Бывшие главы Пентагона осудили увольнения в Пентагоне и обвинили Трампа в превращении армии в инструмент партийной политики

Увольнения в Пентагоне состоятся в рамках выполнения плана Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, по сокращению персонала и ограничению набора новых сотрудников.

Автор: 

Пентагон (1449) сокращение (308) США (26528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
18.03.2025 23:31
+11
Чувак із синдромом Аспергера керує Америкою..я худію..

Мало нам дебіла зеленого - так ще соціопат на додачу..
показать весь комментарий
18.03.2025 23:34
+9
60 000 + їх родичі і знайомі = ще тисяч 300 рішучіх противників трампізму ... не погано
показать весь комментарий
18.03.2025 23:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2025 23:31 Ответить
60 000 + їх родичі і знайомі = ще тисяч 300 рішучіх противників трампізму ... не погано
показать весь комментарий
18.03.2025 23:33 Ответить
ага, примерно 0.1% населения. Это учитывая "знакомых", которым обычно такие дела как-то пихуй.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:48 Ответить
"ага, примерно 0.1% населения"
ну так изначально было 50%, плюс еще 0,1%, уже хорошо
показать весь комментарий
19.03.2025 00:46 Ответить
Імпічмент ...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:59 Ответить
Выборы в конгресс через 2.
показать весь комментарий
19.03.2025 08:35 Ответить
Чувак із синдромом Аспергера керує Америкою..я худію..

Мало нам дебіла зеленого - так ще соціопат на додачу..
показать весь комментарий
18.03.2025 23:34 Ответить
А оце дуууже добре.
Муск, мочи їх усіх, в сортірє, як твій фюрер заповідав.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:36 Ответить
З ефективністю нічого спільного не має. План зламати морально населення країни, залякати. Щоб інша частина принишкла і боялась протестувати та виходити на мітинги непокори. Старий кремлівський метод. Трумп маск будуєть диктатуру, переймаючи досвід у пуйла. Навіть таке свободомисляче населення, як в Америці швидко ляже під диктатора. Кредити, діти, сімʼї… Їсти хочеться всім.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:41 Ответить
Я так думаю - "цивільні працівники МО США", які голосували за Трампа - В ЗАХВАТІ!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 23:42 Ответить
Так і у нас, ті хто голосували: "Только нє Порошенко!" , і зараз під кацапським ракетами і бомбами ні на йоту не порозумнішали.
Бо що реднеки, що кугути одні одного вартують.
показать весь комментарий
18.03.2025 23:56 Ответить
це їхній варіант "хоч поржом".
показать весь комментарий
19.03.2025 00:52 Ответить
- Пане президенте! Ви обіцяли дать американцям роботу... А насправді, проводите політику масових звільнень - тільки в МО дали команду звільнить 60 тисяч цивільних працівників!
- А як ви думаєте - для чого я дав команду виловлювать нелегальних мігрантів та депортувать їх за межі США? Я звільняю їх робочі місця для цих, звільнених з військового відомства... Хай працюють у новій сфері - зміцнюють економіку США...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:27 Ответить
конгеніально!
показать весь комментарий
19.03.2025 02:33 Ответить
Я хвалився, що у мене, в папці "Анекдоти", з"явився новий файл? Називається "Трамп". У 2019-му з"явився файл "Блазень". Зараз в ньому - більше 100 сторінок анекдотів. У файлі "Трамп" - ще тільки одна неповна сторінка...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:40 Ответить
англомовних анекдотів вже зараз можно набрати на десяток сторінок. Але ж для цього треба бути американцем.
показать весь комментарий
19.03.2025 02:44 Ответить
Розумієш, у чому справа - у кожного народу - свій гумор і сарказм... Ми, часто, не розуміємо британських чи американських анекдотів (навіть у хорошому перекладі російською чи українською) І так само "англомовні" не розуміють наших...
показать весь комментарий
19.03.2025 03:02 Ответить
Так, я в курсі.
показать весь комментарий
19.03.2025 03:17 Ответить
Деякі науковці, що займаються "ідіоматикою", вважають анекдоти "різновидом ідіоматичних висловів" (або навпаки).
показать весь комментарий
19.03.2025 03:35 Ответить
як ви думаєте, нам потрібно трохи скоротити армію чиновників? будуть вони в захваті? а ви будете радіти, якщо поскорочують мін'єдів всяких?
показать весь комментарий
19.03.2025 08:35 Ответить
Що я "думаю" - то моя справа... Не горю бажанням щось тобі пояснювать, враховуючи рівень твого інтелекту... Я його ще вчора оцінив...
показать весь комментарий
19.03.2025 08:54 Ответить
тобто ви проти скорочення армії наших чиновників. вірно?
показать весь комментарий
19.03.2025 08:56 Ответить
Федю... Я "проти" обговорення з тобою, на форумі, питань політики (і не тільки)...
Знаєш, чим "хомо сапієнс" відрізняється від "хомо еректуса"? Перший здатний до "абстрактного мислення". Другий - лише до "конкретного"... Ти відносишся до других...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:14 Ответить
я й з першого разу зрозумів, що ти крім образ нічого путнього не можеш написати. ти на питання дай відповідь, якщо зможеш, звісно.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:34 Ответить
Я відповідь дать можу... Але не хочу... Саме тому, що у тебе мислення "конкретне"... Все одно не зрозумієш...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:42 Ответить
Це що презенти хйлу до наступного раунду перемовин, як нарцисофашисти роблять Америку великою?
показать весь комментарий
19.03.2025 00:25 Ответить
Правильно, на великий израиль нужно еще больше денег. А у кого их брать? У рядовых американцев, которые "по приколу" и "нас политика не интересует".
показать весь комментарий
19.03.2025 01:16 Ответить
Паша... Вибач - ти ********? Який стосунок має "Приватбанк" до статевого життя свого працівника чи клієнтів банку? "Статевий герпес" розповсюджується статевим шляхом. Вона що, надавала кредити чи інші послуги клієнтам, у "горизонтальному положенні"? Так це ж їх власні проблеми - а не банківські...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:34 Ответить
Розумієш, "Павлуша"... На місці керівництва банку і батьків цих дітей, я-б тебе "вичислив, і "відкрутив тобі яйця" у суді... І не тільки цивільному чи адміністративному, а й кримінальному ... А знаєш, чому? Бо це - розгололошенння конфіденційної інформації медичного характеру... А це вже "пахне" ст. 132 Кримінального кодексу України... А якщо ти БРЕШЕШ - то тебе банк "порве, як Тузік грілку", за наклеп - "підрив ділової репутації юридичної особи"...
Якщо тобі муляє Посікун - розбирайся з нею особисто, а не тринди якусь "муть" на "Цензорі"... Бо це - "засіб масової інформації" - а не "лавочка біля під"їзду."... Вкурить у твою писанину "адмін" "Цензора" - і через п"ять хвилин ти будеш деактивований... Бо ти використовуєш форум сайту для власних "розборок"... Я ж пам"ятаю, що ти про Посікун писав і, звинувачуючи її в наведенні російських КАБів на місто...
Я тебе попередив... Не "заткнешся" - твої проблеми...
показать весь комментарий
19.03.2025 02:56 Ответить
Тебе з "дурки" коли випустили? Чи це у тебе "сезонне загострення"? Весна ж прийшла...
показать весь комментарий
19.03.2025 03:37 Ответить
Санітарів куди направлять? Ти хоч на рідних не кидайся - вони нічим не винні, що у тебе "картуза зірвало"...
показать весь комментарий
19.03.2025 04:07 Ответить
Ще раз питаю: куди направлять санітарів?
показать весь комментарий
19.03.2025 05:02 Ответить
Потерпи трішки... Санітари вже в дорозі...
показать весь комментарий
19.03.2025 05:28 Ответить
І що? Де причинно-наслідковий зв"язок між його загибеллю і діяльністюПосікун? Докази приведи...
показать весь комментарий
19.03.2025 05:42 Ответить
Не тратьте, куме, сили, воно з ТОТ пише.
Одна з реінкарнацій навіть нахабно натякнула: з окупованого Маріуполя.
показать весь комментарий
19.03.2025 08:30 Ответить
Ну, треба ж було його красиво "розкласти", щоб "воно" "розвернулося у всій красі"... Я ще вночі "санітарів" викликав ...Приїхали вранці, "відправили в "дурку"...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:00 Ответить
Думаю, адміністрації слід приділити особливу увагу цьому питанню.
Бо воно ще не раз повернеться.
Мінімум чотири реінкарнації було. Мінімум. За крайні три дні.
показать весь комментарий
19.03.2025 09:02 Ответить
Що ж... "лікуватимемо"... "Хірургічним методом"... Тобто - "лоботомією"...
показать весь комментарий
19.03.2025 09:17 Ответить
1200000000000 $ США витрачали на обслуговування державного боргу за 12 місяців. це на 20% більше, ніж на оборону. Світ осліп?
показать весь комментарий
19.03.2025 04:45 Ответить
Пока коррупционеры по всему дикому миру набивают матрасы миллионами долларов Америке ничего не грозит. Я смотрел в ютьюб бои в какой-то непонятной азиатской стране по неведомому виду спорта. Там объявили бонус за бой вечера 50 тысяч долларов. Доллары это деньги мира. А своя туалетная бумага им нах не нужна.
показать весь комментарий
19.03.2025 06:37 Ответить
Так в том то и дело, что доллар, перестаёт быть ключевой валютой в глобальной экономике. Трамп вынужден в приказном порядке вводить торговые пошлины тем кто предпочитает использовать альтернативные средства расчётов даже между собой.
показать весь комментарий
19.03.2025 08:59 Ответить
А ти не хочеш порахувати скільки грошей США заробили використовуючи державний борг?
США найбільший боржник у сіті. Світ осліп?
показать весь комментарий
19.03.2025 07:13 Ответить
Якщо йдеться про внутрішній борг, деякі інвестиції, що фінансуються за рахунок цього боргу, призводять до зростання ВВП, тоді їх можна розглядати як заробіток від використання боргу. Однак це вже не ринкова економіка, а щось більше схоже на радянське державне регулювання з такими самими неефективними результатами. Звичайно ж, можна тривалий час за допомогою такого методу утримувати свою економіку на плаву. Підтримуючи купівельну спроможність громадян можна уникнути соціального вибуху, але біда в тому, що така рівновага можлива лише при постійному збільшенні цього боргу. Це як їзда на велосипедi, де зупинка або різке гальмування призводить до падіння особливо якщо попереду глухий кут.
показать весь комментарий
19.03.2025 08:50 Ответить
 
 