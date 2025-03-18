Минобороны США планирует сократить 60 тыс. гражданских работников, - The Independent
В Министерстве обороны США планируют сократить от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест.
Об этом пишет The Independent, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам источника, менее 21 тысячи работников, которые ушли по собственному желанию, оставят свои должности в ближайшие месяцы. Чтобы сократить количество гражданских работников на 5-8% от общего количества - 900 тыс. человек, Пентагон планирует ежемесячно увольнять около 6 000 человек, не занимая освобожденные должности.
Отмечается, что военных работников министерства могут перевести на вакантные гражданские должности, что может повлиять на готовность американской армии. В то же время чиновник заверил, что министр обороны Пит Хегсет хочет, чтобы "эти сокращения не повредили обороноспособности".
Увольнения в Пентагоне состоятся в рамках выполнения плана Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, по сокращению персонала и ограничению набора новых сотрудников.
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ну так изначально было 50%, плюс еще 0,1%, уже хорошо
Мало нам дебіла зеленого - так ще соціопат на додачу..
Муск, мочи їх усіх, в сортірє, як твій фюрер заповідав.
Бо що реднеки, що кугути одні одного вартують.
- А як ви думаєте - для чого я дав команду виловлювать нелегальних мігрантів та депортувать їх за межі США? Я звільняю їх робочі місця для цих, звільнених з військового відомства... Хай працюють у новій сфері - зміцнюють економіку США...
Знаєш, чим "хомо сапієнс" відрізняється від "хомо еректуса"? Перший здатний до "абстрактного мислення". Другий - лише до "конкретного"... Ти відносишся до других...
Якщо тобі муляє Посікун - розбирайся з нею особисто, а не тринди якусь "муть" на "Цензорі"... Бо це - "засіб масової інформації" - а не "лавочка біля під"їзду."... Вкурить у твою писанину "адмін" "Цензора" - і через п"ять хвилин ти будеш деактивований... Бо ти використовуєш форум сайту для власних "розборок"... Я ж пам"ятаю, що ти про Посікун писав і, звинувачуючи її в наведенні російських КАБів на місто...
Я тебе попередив... Не "заткнешся" - твої проблеми...
Одна з реінкарнацій навіть нахабно натякнула: з окупованого Маріуполя.
Бо воно ще не раз повернеться.
Мінімум чотири реінкарнації було. Мінімум. За крайні три дні.
США найбільший боржник у сіті. Світ осліп?