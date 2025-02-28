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Новости Увольнения в Пентагоне
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Бывшие главы Пентагона осудили увольнения в Пентагоне и обвинили Трампа в превращении армии в инструмент партийной политики

Увольнения в Пентагоне раскритиковали пять бывших министров обороны США

Пять бывших министров обороны США осудили "безрассудное" увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и других старших офицеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в открытом письме 27 февраля, которое подписали Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Гейгел, Ллойд Остин и Джеймс Мэттис.

Экс-министры обвинили президента в стремлении превратить аполитичную армию США в инструмент партийной политики и в использовании увольнений для "снятия правовых ограничений власти". Они считают, что такие действия президента подрывают полностью добровольческие силы и ослабляют национальную безопасность США.

"Увольнение Трампа поднимают тревожные вопросы о желании администрации политизировать армию. Мы, как и многие американцы - включая многих военных - вынуждены прийти к выводу, что эти лидеры увольняются исключительно по партийным причинам", - говорится в письме.

Бывшие министры обороны призвали Палату представителей и Сенат США провести слушания для "оценки последствий увольнений Трампа для национальной безопасности". Они также призвали Конгресс отказаться утверждать любые новые кандидатуры Министерства обороны, включая кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Дэна Кейна на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон и независимые аналитики опровергают заявление Трампа о 350 миллиардах помощи Украине, - "Голос Америки"

"Мы обращаемся к Конгрессу США с просьбой привлечь Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере осуществить свои конституционные надзорные функции", - написали главы Пентагона.

Напомним, 22 января Трамп объявил, что решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

Кроме того, министр обороны США Пит Гегсет объявил, что "запрашивает кандидатуры" на замену начальницы военно-морских операций Лизы Франчетти и вице-командующего ВВС генерала Джеймса Слайфа. Также Гегсет ищет новые кандидатуры на должности главных юристов служб - для армии, флота и авиации.

29 января Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.

Кроме того, Трамп планирует ликвидировать американскую военную базу в греческом городе Александруполис, которую создали для поставки вооружений и техники в Украину и страны НАТО в Восточной Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа планирует урезать бюджет Пентагона на треть за 5 лет, - The Washington Post

Автор: 

Пентагон (1446) Трамп Дональд (5075) Сенат США (498) Остин Ллойд (420) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+11
бачили очі, шо купували. не кажіть тепер, шо вас не попереджали.
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28.02.2025 10:56
+8
А призначення хронічного алкоголіка на посаду голови Пентагону не засудили?
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28.02.2025 10:43
+6
З през=цар - це ви країну попутали.
Якщо хочете перевірити, спробуйте в російській соцмережі написати щось подібне до того, що тут пишуть про зєлю або правові засади війни/мобілізації.
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28.02.2025 10:51
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А призначення хронічного алкоголіка на посаду голови Пентагону не засудили?
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28.02.2025 10:43 Ответить
Трампу треба лояльні ідіоти на керівних посадах у силовому блоці, щоб без питань розганяли протестуючих проти антинародної політики кремлівського агента. пуйло їм автозаків підкине і досвідом поділиться.
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28.02.2025 11:12 Ответить
Кремлівське чмурло може ще й кадиркіних прихвостнів прислати для "виховання" електората.
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28.02.2025 11:23 Ответить
Трампу ще потрібні більші ідіоти, ніж він сам, щоб на їхньому фоні виглядати трохи краще. Це правило «страшної подруги».
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28.02.2025 11:29 Ответить
трамп так взявся керувати як колись починав янелох!!!
але він забув що це в україні през=цар!!!
а в сша можна і на імпічмент нарватися, і то дуже швидко!!!
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28.02.2025 10:45 Ответить
З през=цар - це ви країну попутали.
Якщо хочете перевірити, спробуйте в російській соцмережі написати щось подібне до того, що тут пишуть про зєлю або правові засади війни/мобілізації.
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28.02.2025 10:51 Ответить
kvartal.us
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28.02.2025 11:00 Ответить
Вже наривався. То все до сраки, коли в тебе ручний Конгрес та Верховний Суд.
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28.02.2025 11:38 Ответить
ще раз нагадаю!!! сша це не Україна.
трамп сказав припинити якісь витрати на допомогу,
суд скасував його постанову... вже
а імпічмент проводять конгресмени, і не обов,язково мати більшість.
одно подання на імпічмент, це пісєц який удар по іміджу.
навіть якщо він залишається презом.
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28.02.2025 11:44 Ответить
США це не Україна, але набрижається. Суд скасував, але Трамп звернувся до Верховного Суду, і Верховний Суд вже зупинив дію рішення попереднього суду. В Трампа вже було два імпічменти, і американці його знову обрали. МАГА плювати хотіли на імідж Трампа, в них культ особистості. Цей придурок займається крипто-шахрайством на посаді президента, про що тут ще казати, навіть в нас такого не було.
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28.02.2025 11:54 Ответить
так роблять всі прези котрі хочуть правити одноосібно.
це люди з якостями диктатора,
ще їх називають самодурами.
не думаю що такий стиль правління "прокатіт" в сша
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28.02.2025 12:27 Ответить
курва ..."трамплін" ,таки вчиться у "зезедента" і бере на озброєння практику правління і призначень в державі з "зепоцріота"
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28.02.2025 10:51 Ответить
До відповідальності потрібно притягнути усю трійцю - куйла, тампакса і Невтікача ...
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28.02.2025 10:52 Ответить
Візит Зеленського у США в деталях і хронології

- зустріч з сенаторами;
- зустріч з Трампом, яка розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті;
- перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ;
- підписання так званої "угоди про надра" - Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови;
- на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція;
- візит Зеленського до Інституту Хадсона;
- ввечері зустріч з представниками української громади в Українському домі.
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28.02.2025 10:53 Ответить
бачили очі, шо купували. не кажіть тепер, шо вас не попереджали.
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28.02.2025 10:56 Ответить
тепер і в США з*явилась своя Меркель і Вітя тричі несудимий, які зруйнують Пентагон, за вказівками з кремля
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28.02.2025 11:05 Ответить
"Бачили очі шо купували - тепер з'їж, хай повилазять". Це про вибори президента США. Попередніх чотири роки президенства Трампа було недостатньо, щоб зрозуміти - хто він?
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28.02.2025 11:11 Ответить
На виборах він казав - шо було до мене - наплювати і забувати - тепер слухаите шо я буду говорити
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28.02.2025 11:13 Ответить
трамп так взявся керувати як колись починав сивий гетьман !!!
але він забув що це в україні през=цар!!!
а в сша можна і на імпічмент нарватися, і то дуже швидко!!!
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28.02.2025 11:42 Ответить
Хлопці х...чте тих моральних уродів трампа і маска маріонетка ді венса також візьміть до уваги вони можуть розв'язати 3 світову
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28.02.2025 11:54 Ответить
 
 