Бывшие главы Пентагона осудили увольнения в Пентагоне и обвинили Трампа в превращении армии в инструмент партийной политики

Пять бывших министров обороны США осудили "безрассудное" увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и других старших офицеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в открытом письме 27 февраля, которое подписали Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Гейгел, Ллойд Остин и Джеймс Мэттис.

Экс-министры обвинили президента в стремлении превратить аполитичную армию США в инструмент партийной политики и в использовании увольнений для "снятия правовых ограничений власти". Они считают, что такие действия президента подрывают полностью добровольческие силы и ослабляют национальную безопасность США.

"Увольнение Трампа поднимают тревожные вопросы о желании администрации политизировать армию. Мы, как и многие американцы - включая многих военных - вынуждены прийти к выводу, что эти лидеры увольняются исключительно по партийным причинам", - говорится в письме.

Бывшие министры обороны призвали Палату представителей и Сенат США провести слушания для "оценки последствий увольнений Трампа для национальной безопасности". Они также призвали Конгресс отказаться утверждать любые новые кандидатуры Министерства обороны, включая кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Дэна Кейна на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон и независимые аналитики опровергают заявление Трампа о 350 миллиардах помощи Украине, - "Голос Америки"

"Мы обращаемся к Конгрессу США с просьбой привлечь Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере осуществить свои конституционные надзорные функции", - написали главы Пентагона.

Напомним, 22 января Трамп объявил, что решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

Кроме того, министр обороны США Пит Гегсет объявил, что "запрашивает кандидатуры" на замену начальницы военно-морских операций Лизы Франчетти и вице-командующего ВВС генерала Джеймса Слайфа. Также Гегсет ищет новые кандидатуры на должности главных юристов служб - для армии, флота и авиации.

29 января Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.

Кроме того, Трамп планирует ликвидировать американскую военную базу в греческом городе Александруполис, которую создали для поставки вооружений и техники в Украину и страны НАТО в Восточной Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа планирует урезать бюджет Пентагона на треть за 5 лет, - The Washington Post