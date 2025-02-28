Бывшие главы Пентагона осудили увольнения в Пентагоне и обвинили Трампа в превращении армии в инструмент партийной политики
Пять бывших министров обороны США осудили "безрассудное" увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и других старших офицеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в открытом письме 27 февраля, которое подписали Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Гейгел, Ллойд Остин и Джеймс Мэттис.
Экс-министры обвинили президента в стремлении превратить аполитичную армию США в инструмент партийной политики и в использовании увольнений для "снятия правовых ограничений власти". Они считают, что такие действия президента подрывают полностью добровольческие силы и ослабляют национальную безопасность США.
"Увольнение Трампа поднимают тревожные вопросы о желании администрации политизировать армию. Мы, как и многие американцы - включая многих военных - вынуждены прийти к выводу, что эти лидеры увольняются исключительно по партийным причинам", - говорится в письме.
Бывшие министры обороны призвали Палату представителей и Сенат США провести слушания для "оценки последствий увольнений Трампа для национальной безопасности". Они также призвали Конгресс отказаться утверждать любые новые кандидатуры Министерства обороны, включая кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Дэна Кейна на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов.
"Мы обращаемся к Конгрессу США с просьбой привлечь Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере осуществить свои конституционные надзорные функции", - написали главы Пентагона.
Напомним, 22 января Трамп объявил, что решил уволить с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.
Кроме того, министр обороны США Пит Гегсет объявил, что "запрашивает кандидатуры" на замену начальницы военно-морских операций Лизы Франчетти и вице-командующего ВВС генерала Джеймса Слайфа. Также Гегсет ищет новые кандидатуры на должности главных юристов служб - для армии, флота и авиации.
29 января Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.
Кроме того, Трамп планирует ликвидировать американскую военную базу в греческом городе Александруполис, которую создали для поставки вооружений и техники в Украину и страны НАТО в Восточной Европе.
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але він забув що це в україні през=цар!!!
а в сша можна і на імпічмент нарватися, і то дуже швидко!!!
Якщо хочете перевірити, спробуйте в російській соцмережі написати щось подібне до того, що тут пишуть про зєлю або правові засади війни/мобілізації.
трамп сказав припинити якісь витрати на допомогу,
суд скасував його постанову... вже
а імпічмент проводять конгресмени, і не обов,язково мати більшість.
одно подання на імпічмент, це пісєц який удар по іміджу.
навіть якщо він залишається презом.
це люди з якостями диктатора,
ще їх називають самодурами.
не думаю що такий стиль правління "прокатіт" в сша
- зустріч з сенаторами;
- зустріч з Трампом, яка розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті;
- перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ;
- підписання так званої "угоди про надра" - Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови;
- на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція;
- візит Зеленського до Інституту Хадсона;
- ввечері зустріч з представниками української громади в Українському домі.
але він забув що це в україні през=цар!!!
а в сша можна і на імпічмент нарватися, і то дуже швидко!!!