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Новости Помощь Украине
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Пентагон и независимые аналитики опровергают заявление Трампа о 350 миллиардах помощи Украине, - "Голос Америки"

Пентагон о помощи Украине

Озвученные президентом США Дональдом Трампом данные по помощи США Украине значительно превышают реально потраченные суммы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Напоминается, что президент Трамп на этой неделе повторил заявление о том, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине.

Эта цифра значительно превышает сумму, зафиксированную Министерством обороны и межведомственной наблюдательной группой, которая отслеживает ассигнования США Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Стармер обсудят с Трампом поддержку Соединенными Штатами миротворческой миссии в Украине

Какие данные озвучивает Пентагон?

С момента незаконного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу.

Из них Пентагон подтвердил Голосу Америки, что США прислали Украине военной помощи 65,9 миллиарда долларов, и еще 3,9 миллиарда долларов, которые Конгресс санкционировал в виде военной помощи Киеву, остаются неизрасходованными.

Кроме того, отмечается, что около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине было потрачено в США.

Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.

Голос Америки обратился в Белый дом с просьбой объяснить комментарии Трампа, в частности, предоставить любую документацию по математическому несоответствию. Белый дом ответил, цитируя комментарии президента.

Читайте: Без поддержки США Украина сможет продержаться против России не дольше полугода, - Le Monde

Данные аналитиков

Кильский институт мировой экономики, немецкая некоммерческая организация, которая отслеживает военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, говорит, что европейские страны - в частности ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария - выделили около 140 миллиардов долларов на помощь Украине, тогда как Соединенные Штаты выделили около 120 миллиардов долларов на общую помощь.

Свой факт-чекинг об объемах помощи США и заявлениях Дональда Трампа обнародовало и издание Deutsche Welle.

Проверка фактов издания не подтвердила слов Трампа о 350 миллиардах долларов для Украины:

"Трамп не предоставил никаких источников этих сумм, и сумма сильно отличается от цифр, опубликованных в других местах".

По данным рабочей группы по надзору за Украиной при правительстве США, общий вклад США в помощь Украине составляет 203 миллиарда долларов, цитирует издание.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс выделил или иным образом предоставил почти 183 миллиарда долларов для операции Atlantic Resolve (OAR) и более широкого ответа Украине. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили 20 миллиардов долларов в виде займов в рамках инициативы стран Большой семерки по чрезвычайным займам по ускорению доходов", - говорится в информации от этой группы.

DW напоминает, что, сообщая о помощи Украине, СМИ часто ссылаются на данные, собранные с помощью проекта Ukraine Support Tracker (UST) немецкого аналитического центра Kiel Institute for the World Economy.

По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против России, по состоянию на 31 декабря 2024 года достигли $128 млрд.

Команда по проверке фактов издания Newsweek утверждает: "Нет никаких доказательств того, что США потратили или предоставили Украине 350 миллиардов долларов".

Специальный генеральный инспектор операции Atlantic Resolve (OAR), который осуществляет надзор США за этими расходами, утверждает, что Конгресс выделил или иным образом предоставил Украине и OAR почти 183 миллиарда долларов США, констатирует Newsweek.

Из них 130,1 миллиарда долларов было обещано и выплачено 86,7 доллара США, между 2022 и 2024 финансовыми годами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставили Украине $67 млрд военной помощи и $31,5 млрд прямой бюджетной поддержки, - Трамп

Это финансирование также включает помощь в безопасности для союзников по НАТО в странах-партнерах, поэтому не все они выделяются для использования именно в Украине.

В сентябре 2022 года Всемирный банк заявил, что восстановление Украины может стоить 350 миллиардов долларов, напоминает издание.

А эксперты говорят, что замороженные российские активы могут быть использованы для оплаты реконструкции после достижения мира.

Кроме того, анализ показал, что часть расходов на Украину возвращается в США.

Согласно сообщению The Washington Post, финансирование для вооружения Украины шло на замену или создание нового оружия для запасов США.

Как сообщал Голос Америки, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США одобрил для сдерживания России и помощи Украине около 183 миллиардов долларов.

Таковы данные межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу.

Автор: 

Пентагон (1472) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+37
Як сказав Портніков, трамп уже увійде у історію як аморальний мародер що б не відбувалось далі
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23.02.2025 11:43 Ответить
+31
Сидить старий дід з деменцією і генерує випадкові числа. А ці довбодятли спростовують його заяви замість того, щоб закрити його в психіатричній лікарні.
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23.02.2025 11:46 Ответить
+17
У трампа репутація брехуна.
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23.02.2025 11:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вам ще майже чотири роки спростовувать і спростовувать... Ну, якщо не закінчете цей цирк достроково.
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23.02.2025 11:42 Ответить
Та пофігу те спростування. Воно не цікаве ні протрампівським хом'ячкам виборцям, ні самому Трампу
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23.02.2025 12:08 Ответить
ну їм то похєр, але частині силової та розвідспільноти вже потроху стає не похєр.
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23.02.2025 12:15 Ответить
Колись єврея запитали:
- Чому ви ведете свій родовід саме по материнській лінії, а не по батьківській?
Єврей відповів: те, що ми народилися від власних матерів, практично, сумнівів не викликає... Те, що ми народилися від власних батьків - ще теба перевірять...
От і я думаю - чи не "підгуляла" мама нашого "блазня" з Трампом, ще в часи Союзу? Дуже вже поведінка, у обох, схожа... І вік, приблизно, співпадає...
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23.02.2025 13:39 Ответить
В тебе вже дах геть зірвало. Пиши фантастику.
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23.02.2025 15:59 Ответить
Мою "фантастику" читають люди з 2014-го (хакерська атака зруйнувала мій акаунт , тому обліковуюся з 2018-го). Відкрий мій профіль і порівняй з своєю "нефантастикою"...
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23.02.2025 16:17 Ответить
Пенсе, я тобі вже писав, що на дати дивляться тільки штатні провокатори-тролі-сексоти, до яких ти належиш. Так що мимо. Я тут раніше тебе був.
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23.02.2025 16:33 Ответить
Ти за себе впевнений, чий ти?
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23.02.2025 16:34 Ответить
.................................
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23.02.2025 16:36 Ответить
У трампа репутація брехуна.
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23.02.2025 11:43 Ответить
репутація *****. Та й замашки у нього **********( Гренландия,Канада,панамский канал)
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23.02.2025 11:51 Ответить
*****.....-не мішки тягати!
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23.02.2025 12:10 Ответить
трампон всіх звільнить - і Пентагон, і незалежних політиків

.
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23.02.2025 11:43 Ответить
А може бути і Трампгейт. Звучить цікаво
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23.02.2025 11:45 Ответить
Тоді чого ми маємо віддавати надра за незрозумілі суми ?
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23.02.2025 11:43 Ответить
Як сказав Портніков, трамп уже увійде у історію як аморальний мародер що б не відбувалось далі
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23.02.2025 11:43 Ответить
Краще б спростували адекватність Трамбона.
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23.02.2025 11:43 Ответить
Точно! Нехай здасть аналізи, бо веде себе дуже неадекватно.
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23.02.2025 14:03 Ответить
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23.02.2025 11:44 Ответить
Гіперболіст?
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23.02.2025 11:44 Ответить
піздаболіст.
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23.02.2025 13:16 Ответить
Трамп хочет получить от Украины явное соглашение на долю её ресурсов, признаваемое всем мировым сообществом, и, одновременно, получить от Путина тайные гарантии, что соглашение будет соблюдаться и после оккупации Украины Россией. После чего, прекратив военную помощь Киеву, просто позволить ему захватить приграничные области, где и находится львиная доля ресурсов - или всю Украину. В этом случае, при исчезнувшей или вдвое урезанной, Украине, вероятность возобновления боёв в этих областях окажется близкой к нулю и американский бизнес сможет начать спокойно разрабатывать украинские богатства, отдавая половину Путину.

При этом юридически всё будет более-менее тип-топ: никакого явного соглашения с оккупационными властями США не заключали, они заключили его с законными властями Украины, и кто же виноват, что всё так повернулось.

Поэтому не удивляйтесь если Трампакс потребует вернуть американское оружие. При чем очень скоро.
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23.02.2025 11:45 Ответить
после оккупации Украины Россией )) . Ну це ще - вилами по воді писано . А якщо її не буде . То навіщо американцям порожні угоди з ****** ?
Бачу - адепти секти святого взятія Кієва за трі дня , все ніяк не заспокояться . І далі продовжують переконувати українців в тому що окупація України неминуча .!!
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23.02.2025 12:03 Ответить
Я б может и решил что это нагнетание. Если б не поведение Трампона.
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23.02.2025 12:13 Ответить
Справа не в "окупації неминучої" - поки нема ресурсів щоб утримати територію хоча б лівобережної України.
Справа в тому що переділ світу вже стався - і треба запитати в "гарантів" та "столпів демократії" - якого толеранто-біса гинули наші люди !!??? Якщо знову реалізується те що прутін хотів в 2014 !!!
Треба весь мирняк евакуювати, якщо не в ЕС то принаймі на правобережну частину!! Гроші на це є - майже на 400 МЛРД баксів у різних активах, + багато українців тут ще працездатні, хто на фронті не був і в бусифікаторів.
Якщо слухи про ресурсну угоду виправдаються в найгіршому варіанті то й фронт може посипатися - кому воно треба калічитися та мерзнути в окопах за ресурси на блюді для трампа і пуйна, для світової олігархії-плутократії!!!
Тому й треба готуватися!! Зараз переселяти людей, евакуйовувати весь мирняк, а особливо інвалідів та літніх та немовлят - поближче до кордону, а то й одразу в ЕС!! Щоб не було знову мільонів зламаних доль, як в клятому лютому²⁰²² . Бо ясно одне - ЗЕ_завгосп займається протилежним , а не попередженням найгірших наслідків.
А силовиків, всіх ментів, всю ту пиzzдоту що присягу давала, але сидить у тилу - всіх під ружжо.
Є купа типу пенсіонерів в працездатному віці, бо "силовики"..
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23.02.2025 13:29 Ответить
Ресурси є .! Людей дійсно малувато , але ресурси є .
Кацапи вже добряче виснажені , і наразі вони навіть з Покровськом нічого не можуть зробити . Про яке там лівобережжя мова .?
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23.02.2025 13:54 Ответить
Сидить старий дід з деменцією і генерує випадкові числа. А ці довбодятли спростовують його заяви замість того, щоб закрити його в психіатричній лікарні.
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23.02.2025 11:46 Ответить
Если придурок Зеля есть, почему не взять 500 миллиардов долларов с Украины, хотя я не верю в этот бред, сейчас 21 век а не 19, и Украина а любом случае независимое государство с Конституцией, а не колония
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23.02.2025 11:51 Ответить
Це як подивитися... ООН не працює! Тобто на папірчиказ все може бути.
А по факту стався переділ світу!
А у нас - Державність зруйнована в 2019р! Нема кому заступитися за інтереси Держави, немає Дипломатії !!!
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23.02.2025 13:32 Ответить
Йому Маск підсунув якійсь неправильний калькулятор на числах Фібоначі мабуть
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23.02.2025 14:06 Ответить
Тупий бидлонарцис дорвався до влади, це не просто погано, це катастрофа. Єдиний вихід американський Майдан з вимогою нових виборів за підтримки всіх силовиків, щоб не було кому розганяти. Я не бачу іншого виходу.
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23.02.2025 11:49 Ответить
Ось такий він Трамп брехун ,негідник ,невіглас і просто жлоб ,можна собі уявити 1943 рік війна Рузвельт вимагає від ссср і Великобританії повернути гроші виділені на допомогу? ні ,то був державний діяч ,а це рудий барига.
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23.02.2025 11:50 Ответить
щоб воно не робило не йдуть справи ,видно в понеділок Інавгурація відбулась
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23.02.2025 11:52 Ответить
Трамп де яйця ?
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23.02.2025 11:54 Ответить
Держава це Я!
ось так в голові додіка вирують таргани. Це тільки початок великого божевілля і кризи для всьго світу.
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23.02.2025 11:54 Ответить
То есть непосредственно Украине США дали только 66млрд. А где ещё почти 300млрд озвученных рыжим дедом? 🤔
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23.02.2025 11:55 Ответить
Майже всі кошти пішли на американський впк!!!!
Зі складів списували озброєння ( для ВСУ та для ударів по нпз "невідомими дронами сбу") і тут же купляли таке ж приблизно новеньке - від американських заводів.
Тобто воно йшло не на гендерні проблеми Тумби-Юмби чи соцопроси афганських жінок - а кошти прямо йшли в американську економіку!
А трампон - це Хуцпа!!!
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23.02.2025 13:36 Ответить
Когда несёт чушь простой гражданин, это ещё можно понять и простить, но когда нагло врёт президент ядерной державы, это позор и нонсенс, это ужас для всего мира!
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23.02.2025 11:55 Ответить
Маск навчив його дурь курить
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23.02.2025 11:56 Ответить
Это ты про х-ла?
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23.02.2025 11:59 Ответить
Трамп брехун та шахрай.
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23.02.2025 11:56 Ответить
Нехай Пентагон порахує на яку суму США знищили нашу ядерну оборону та залишили саму велику країну в Європі з оголеною дупою поряд з найстрашнішим сусідом-неадекватом.
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23.02.2025 11:56 Ответить
І хай також порахують - скільки було знищенно військового потенціалу рашки ( буряти, танки, ракети, гармати, літаки, ракетні крейсери тощо) без жодних втрат американських солдат, а повномасштабний конфлікт їм би обійшовся багато тріольонів + сиерті і розруха
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23.02.2025 13:39 Ответить
Днями десь читав інформацію, запамйятовувати точну суму не став, але там трильйони.
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23.02.2025 13:59 Ответить
Это ему х-ло нарассказывало.
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23.02.2025 11:57 Ответить
Паскуда цей Трамп! Просто непорядна людина. Але цим не здивуєш, зараз у світі такого лайна багато, і не тільки в США...
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23.02.2025 12:05 Ответить
було 2 пакети допомоги україні.
а в тих пакетах була ще допомога ізраїлю, тайваню, африці.
вони тільки називались "пакети допомоги україні"
всього на україну було потрачено 100 млрд доларів.
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23.02.2025 12:07 Ответить
а причепився він саме до нас
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23.02.2025 20:52 Ответить
Рудому покидьку треба вимити його брудну ротяку хлоркою.
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23.02.2025 12:08 Ответить
Трамп:" Україна отримала 350 млрд. 💸
Пентагон: близько 183 млрд 💸 конгрес США виділив на підтримку України від 24.02.2022року.
65.9 млрд. 💸 отримала Україна.
3.9 млрд 💸 ще не витрачено.
58 млрд 💸 було витрачено в США.
Якось невдобно вийшло Доні
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23.02.2025 12:17 Ответить
Думаю що на ціх грошах добре нажилися всі. І американці і українці(можновладці). Інакше би з нашого боку були потужні і конкретні заяви з детальними обліками де скільки і коли пішло, а так нічого не зрозуміло, один туман, загальні звинувачення і ніякої конкретики. А то не можливо. Тож не кешом возилося.
Так що крутять мутять з обох боків.
Опа і демократи зараз як угрі на сковороді. Кожний грає за себе включаючи Трампа. Першім треба замилити і приховати, а Трампу отримати сатісфакшн за всі судові процеси.
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23.02.2025 12:25 Ответить
В останній угоді вказано що кошти від ресурсів ідуть в фонд під спільним управлінням і потім ці всі кошти витрачаються на інвестиції в Україну..... Не буде гарантій безпеки, та ці гарантії до перших виборів, потім новий президент може їх розірвати та і все, або поточний буде тягнути як Байден щоб не було ескалації... Найкращі гарантії то боротьба з корупцією в оборонці та накінець виробництво балістичних ракет щоб до Москви дістали чи крилатих з орієнтуванням по рельєфу місцевості..

От просто що ху...йового в цьому і правильно що завищив ціну допомоги, більше ресурсів піде в розвиток України а не на будинки в Франції... Судячи з угоди тепер ресурси будуть іти не олігархам в кишеню а на відбудову та інфраструктуру і під контролем американців... Просто олігархічні змі роздувають негодування, тому що ці кошти забираються з їх кишені, друге буде контроль за їх розподілом...
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23.02.2025 12:35 Ответить
Трамп використовує відомий прийом під час перемовин - зустрічний позов. Суть дуже проста вигадати якийсь борг і почати тиснути на іншу сторону цим неіснуючим боргом. Основна мета, щоб інша сторона почала виправдовуватись і послабила свої позиції. }{уйло теж користується такою практикою. Йому теж всі винні. В таких випадках треба без емоцій ігнорувати такі "атаки" і пропонувати іншій стороні зосередитись на суті питання, а саме, припинення війни, єдиний документ про гарантії безпеки для України і компенсації з боку України за рахунок копалин. Крапка. Для Зе це важко. Тож заберіть у нього тимчасово доступ до Інтернет. Хай поки що його прес-секретар заяви робить але після затвердження якимось досвідченим дипломатом. Бо Зе провокують, а він ведеться. Не можна так. Вирішується доля України!
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23.02.2025 12:39 Ответить
Як правильно сказати: Демократія ******** чи ******* демократії? Голова супердержави дозволяє собі нести всяку чепуху, в яку потім свято будуть вірити його прихильники. Це вже кінець світу чи тільки його початок? ****** бізнесмени при владі. Нічого особистого, просто бізнес.
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23.02.2025 12:50 Ответить
трамп це безбашенна тринділка техно-фашистів.
демократія там і поруч не лежала

.
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23.02.2025 13:09 Ответить
І те, і друге - вірно.
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23.02.2025 16:04 Ответить
У рудого чорта деменція Сьогодні каже одне, вчора шось пробило і назвав правильні цифри, завтра ще шось пиРдоне.
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23.02.2025 13:18 Ответить
Поки https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-22/ukraine-opposes-us-demand-for-500-billion-fund-in-minerals-deal?srnd=homepage-europe відмовились від фонду
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23.02.2025 13:23 Ответить
тромб бреше як вовОчко і як ***** невже світу байдуже на брехунів??
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23.02.2025 13:26 Ответить
Хоч дешевим звіздюком не назвали?
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23.02.2025 13:53 Ответить
Траполеон прикарманил себе разницу.
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23.02.2025 13:55 Ответить
Десь чула ,що він виходець з німців, тож мабуть Трампхаузен.
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23.02.2025 14:11 Ответить
ага.. "ложечки то нашлись, но осадочек остался..". Трамп брехлива руда *****.
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23.02.2025 14:21 Ответить
схоже на поведінку рашки, яка десятиріччами смерділа "Украина крадет у нас газ", а потім отримала в міжнародному суді вирок, який зобов'язав її виплатити 5 міліардів доларів штрафів за вкрадений нею в України газ.
Так буде і цього разу, тільки штрафевати вже будуть американських крадїїв. А трамп все слиною захлинається. Ця руда стара потвора просто ненавидить УКРАЇНУ, а не її якогось президента.
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23.02.2025 14:39 Ответить
 
 