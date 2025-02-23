Пентагон и независимые аналитики опровергают заявление Трампа о 350 миллиардах помощи Украине, - "Голос Америки"
Озвученные президентом США Дональдом Трампом данные по помощи США Украине значительно превышают реально потраченные суммы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Напоминается, что президент Трамп на этой неделе повторил заявление о том, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине.
Эта цифра значительно превышает сумму, зафиксированную Министерством обороны и межведомственной наблюдательной группой, которая отслеживает ассигнования США Украине.
Какие данные озвучивает Пентагон?
С момента незаконного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов, по данным межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу.
Из них Пентагон подтвердил Голосу Америки, что США прислали Украине военной помощи 65,9 миллиарда долларов, и еще 3,9 миллиарда долларов, которые Конгресс санкционировал в виде военной помощи Киеву, остаются неизрасходованными.
Кроме того, отмечается, что около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине было потрачено в США.
Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.
Голос Америки обратился в Белый дом с просьбой объяснить комментарии Трампа, в частности, предоставить любую документацию по математическому несоответствию. Белый дом ответил, цитируя комментарии президента.
Данные аналитиков
Кильский институт мировой экономики, немецкая некоммерческая организация, которая отслеживает военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, говорит, что европейские страны - в частности ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария - выделили около 140 миллиардов долларов на помощь Украине, тогда как Соединенные Штаты выделили около 120 миллиардов долларов на общую помощь.
Свой факт-чекинг об объемах помощи США и заявлениях Дональда Трампа обнародовало и издание Deutsche Welle.
Проверка фактов издания не подтвердила слов Трампа о 350 миллиардах долларов для Украины:
"Трамп не предоставил никаких источников этих сумм, и сумма сильно отличается от цифр, опубликованных в других местах".
По данным рабочей группы по надзору за Украиной при правительстве США, общий вклад США в помощь Украине составляет 203 миллиарда долларов, цитирует издание.
"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Конгресс выделил или иным образом предоставил почти 183 миллиарда долларов для операции Atlantic Resolve (OAR) и более широкого ответа Украине. Кроме того, Соединенные Штаты предоставили 20 миллиардов долларов в виде займов в рамках инициативы стран Большой семерки по чрезвычайным займам по ускорению доходов", - говорится в информации от этой группы.
DW напоминает, что, сообщая о помощи Украине, СМИ часто ссылаются на данные, собранные с помощью проекта Ukraine Support Tracker (UST) немецкого аналитического центра Kiel Institute for the World Economy.
По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против России, по состоянию на 31 декабря 2024 года достигли $128 млрд.
Команда по проверке фактов издания Newsweek утверждает: "Нет никаких доказательств того, что США потратили или предоставили Украине 350 миллиардов долларов".
Специальный генеральный инспектор операции Atlantic Resolve (OAR), который осуществляет надзор США за этими расходами, утверждает, что Конгресс выделил или иным образом предоставил Украине и OAR почти 183 миллиарда долларов США, констатирует Newsweek.
Из них 130,1 миллиарда долларов было обещано и выплачено 86,7 доллара США, между 2022 и 2024 финансовыми годами.
Это финансирование также включает помощь в безопасности для союзников по НАТО в странах-партнерах, поэтому не все они выделяются для использования именно в Украине.
В сентябре 2022 года Всемирный банк заявил, что восстановление Украины может стоить 350 миллиардов долларов, напоминает издание.
А эксперты говорят, что замороженные российские активы могут быть использованы для оплаты реконструкции после достижения мира.
Кроме того, анализ показал, что часть расходов на Украину возвращается в США.
Согласно сообщению The Washington Post, финансирование для вооружения Украины шло на замену или создание нового оружия для запасов США.
Как сообщал Голос Америки, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США одобрил для сдерживания России и помощи Украине около 183 миллиардов долларов.
Таковы данные межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хом'ячкамвиборцям, ні самому Трампу
- Чому ви ведете свій родовід саме по материнській лінії, а не по батьківській?
Єврей відповів: те, що ми народилися від власних матерів, практично, сумнівів не викликає... Те, що ми народилися від власних батьків - ще теба перевірять...
От і я думаю - чи не "підгуляла" мама нашого "блазня" з Трампом, ще в часи Союзу? Дуже вже поведінка, у обох, схожа... І вік, приблизно, співпадає...
.
При этом юридически всё будет более-менее тип-топ: никакого явного соглашения с оккупационными властями США не заключали, они заключили его с законными властями Украины, и кто же виноват, что всё так повернулось.
Поэтому не удивляйтесь если Трампакс потребует вернуть американское оружие. При чем очень скоро.
Бачу - адепти секти святого взятія Кієва за трі дня , все ніяк не заспокояться . І далі продовжують переконувати українців в тому що окупація України неминуча .!!
Справа в тому що переділ світу вже стався - і треба запитати в "гарантів" та "столпів демократії" - якого толеранто-біса гинули наші люди !!??? Якщо знову реалізується те що прутін хотів в 2014 !!!
Треба весь мирняк евакуювати, якщо не в ЕС то принаймі на правобережну частину!! Гроші на це є - майже на 400 МЛРД баксів у різних активах, + багато українців тут ще працездатні, хто на фронті не був і в бусифікаторів.
Якщо слухи про ресурсну угоду виправдаються в найгіршому варіанті то й фронт може посипатися - кому воно треба калічитися та мерзнути в окопах за ресурси на блюді для трампа і пуйна, для світової олігархії-плутократії!!!
Тому й треба готуватися!! Зараз переселяти людей, евакуйовувати весь мирняк, а особливо інвалідів та літніх та немовлят - поближче до кордону, а то й одразу в ЕС!! Щоб не було знову мільонів зламаних доль, як в клятому лютому²⁰²² . Бо ясно одне - ЗЕ_завгосп займається протилежним , а не попередженням найгірших наслідків.
А силовиків, всіх ментів, всю ту пиzzдоту що присягу давала, але сидить у тилу - всіх під ружжо.
Є купа типу пенсіонерів в працездатному віці, бо "силовики"..
Кацапи вже добряче виснажені , і наразі вони навіть з Покровськом нічого не можуть зробити . Про яке там лівобережжя мова .?
А по факту стався переділ світу!
А у нас - Державність зруйнована в 2019р! Нема кому заступитися за інтереси Держави, немає Дипломатії !!!
ось так в голові додіка вирують таргани. Це тільки початок великого божевілля і кризи для всьго світу.
Зі складів списували озброєння ( для ВСУ та для ударів по нпз "невідомими дронами сбу") і тут же купляли таке ж приблизно новеньке - від американських заводів.
Тобто воно йшло не на гендерні проблеми Тумби-Юмби чи соцопроси афганських жінок - а кошти прямо йшли в американську економіку!
А трампон - це Хуцпа!!!
а в тих пакетах була ще допомога ізраїлю, тайваню, африці.
вони тільки називались "пакети допомоги україні"
всього на україну було потрачено 100 млрд доларів.
Пентагон: близько 183 млрд 💸 конгрес США виділив на підтримку України від 24.02.2022року.
65.9 млрд. 💸 отримала Україна.
3.9 млрд 💸 ще не витрачено.
58 млрд 💸 було витрачено в США.
Якось невдобно вийшло Доні
Так що крутять мутять з обох боків.
Опа і демократи зараз як угрі на сковороді. Кожний грає за себе включаючи Трампа. Першім треба замилити і приховати, а Трампу отримати сатісфакшн за всі судові процеси.
От просто що ху...йового в цьому і правильно що завищив ціну допомоги, більше ресурсів піде в розвиток України а не на будинки в Франції... Судячи з угоди тепер ресурси будуть іти не олігархам в кишеню а на відбудову та інфраструктуру і під контролем американців... Просто олігархічні змі роздувають негодування, тому що ці кошти забираються з їх кишені, друге буде контроль за їх розподілом...
демократія там і поруч не лежала
.
Так буде і цього разу, тільки штрафевати вже будуть американських крадїїв. А трамп все слиною захлинається. Ця руда стара потвора просто ненавидить УКРАЇНУ, а не її якогось президента.