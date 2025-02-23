Макрон и Стармер обсудят с Трампом поддержку Соединенными Штатами миротворческой миссии в Украине

Великобритания и Франция имеют план по миротворческому контингенту в Украине, который предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск, однако без поддержки США европейский план столкнется с трудностями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Так, отмечается, что британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания. Они не будут развернуты вдоль линии фронта в Украине, а скорее будут иметь задачу защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

Начальная проверка готовности президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос об американских гарантиях безопасности для Украины состоится в ближайшие дни, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон должны провести переговоры с президентом в Белом доме.

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Источники издания говорят, что разрабатываемый европейский план не потребует от США развертывания собственных войск в Украине, что администрация Трампа исключила. Но он будет направлен на использование американских военных возможностей, которых не хватает европейским силам.

По словам европейских чиновников, например, США могли бы разместить системы противовоздушной обороны в соседних странах, которые прикрывали бы часть территории Украины, одновременно предоставляя другие системы противовоздушной обороны европейцам.

Американские военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины, могут быть приведены в готовность на случай, если европейские войска окажутся в опасности.

Как ожидается, Стармер обсудит этот проект с Трампом в четверг, но, по мнению европейских чиновников, вряд ли он обратится с конкретной просьбой об американской помощи.

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В свою очередь Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения в 2022 году, изложит более широкие взгляды союзников на войну и на то, как можно заверить Украину.

Чиновники считают, что без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев столкнется с трудностями.

Впрочем, главным вызовом для европейцев может стать стремление Трампа укрепить связи с Россией и нежелание позиционировать американских военных как потенциального противника сил российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Британские официальные лица считают, что американское участие имеет решающее значение для сдерживания российских атак, поощрения других европейских стран также посылать войска и обеспечения многонациональных сил ключевыми возможностями, которых не хватает европейским вооруженным силам.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.