Хегсет поручил Пентагону начать проверку в отношении генерала Милли, критиковавшего Трампа
Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.
Об этом пишет Reuters и Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Хегсет поручил генеральному инспектору Пентагона провести проверку относительно поведения Милли, когда тот был высшим офицером страны, чтобы определить, оправдано ли его звание.
В заявлении не уточняется, какое поведение, по мнению Хегсета, потребовало бы пересмотра звания Милли.
Представитель Пентагона Джон Уллиот рассказал, что проверка будет включать "расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, чтобы министр мог определить, целесообразно ли повторно инициировать решение о проверке его воинского звания".
По данным СМИ, всего через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа представители новой администрации убрали портрет Милли - бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов - в Пентагоне. Хотя в министерстве продолжал висеть второй портрет Милли.
Напомним, Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа.
Отношения с Трампом быстро ухудшились в течение последних месяцев работы первой администрации республиканца, поскольку Милли пытался давать советы и сдерживать президента США по многим вопросам.
Милли активно критикует Трампа и даже называл его "фашистом". Трамп обвинял Милли в государственной измене и говорил, что генерал "должен предстать перед военным судом".
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в Україні влада ЗЄклона переслідує Генералів починаючи з 2019 р. - Генерали Марченко та Павловський..... і до цього часу
СоветамКлоунам !!
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це говорить про те , що зі психою в нього не все гаразд !
Адже це не був наклеп , а критика -
а це різні речі!!
хай тільки плєшивий сцарь всєх ємєль, спробує тролити чи непогоджуватись з самозакоханим ананістом трампом.
той швидко віддасть потрібний наказ.
а американці самі між собою розберуться. не наше свиняче діло влізати туди!