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Хегсет поручил Пентагону начать проверку в отношении генерала Милли, критиковавшего Трампа

Піт Гегсет наказав розпочати розслідування щодо генерала Марка Міллі

Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.

Об этом пишет Reuters и Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Хегсет поручил генеральному инспектору Пентагона провести проверку относительно поведения Милли, когда тот был высшим офицером страны, чтобы определить, оправдано ли его звание.

В заявлении не уточняется, какое поведение, по мнению Хегсета, потребовало бы пересмотра звания Милли.

Представитель Пентагона Джон Уллиот рассказал, что проверка будет включать "расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, чтобы министр мог определить, целесообразно ли повторно инициировать решение о проверке его воинского звания".

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По данным СМИ, всего через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа представители новой администрации убрали портрет Милли - бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов - в Пентагоне. Хотя в министерстве продолжал висеть второй портрет Милли.

Напомним, Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа.

Отношения с Трампом быстро ухудшились в течение последних месяцев работы первой администрации республиканца, поскольку Милли пытался давать советы и сдерживать президента США по многим вопросам.

Милли активно критикует Трампа и даже называл его "фашистом". Трамп обвинял Милли в государственной измене и говорил, что генерал "должен предстать перед военным судом".

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Автор: 

Пентагон (1467) США (27090) Трамп Дональд (5619) Милли Марк (121) Пит Хегсет (67)


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Топ комментарии
+18
Людина , яка не в змозі змиритися з критикою на свою адресу ,
це говорить про те , що зі психою в нього не все гаразд !
Адже це не був наклеп , а критика -
а це різні речі!!
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29.01.2025 18:30
+16
Полювання на відьм.... розпочалося!
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29.01.2025 18:26
+9
дежавю

в Україні влада ЗЄклона переслідує Генералів починаючи з 2019 р. - Генерали Марченко та Павловський..... і до цього часу
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29.01.2025 19:21
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Хана Міллі - Трамп критики не пробачить
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29.01.2025 18:25 Ответить
Байден в останній день на посту президента, помилував Міллі і всіх членів своєї сім'ї. Там так можна. Ще не висунули звинувачення, а вже помилувані.
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29.01.2025 18:30 Ответить
дежавю

в Україні влада ЗЄклона переслідує Генералів починаючи з 2019 р. - Генерали Марченко та Павловський..... і до цього часу
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29.01.2025 19:21 Ответить
gopnik.us
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30.01.2025 08:53 Ответить
Полювання на відьм.... розпочалося!
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29.01.2025 18:26 Ответить
Вся власть Советам Клоунам !!

.
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29.01.2025 19:46 Ответить
Полювання почалось.
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29.01.2025 18:26 Ответить
Людина , яка не в змозі змиритися з критикою на свою адресу ,
це говорить про те , що зі психою в нього не все гаразд !
Адже це не був наклеп , а критика -
а це різні речі!!
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29.01.2025 18:30 Ответить
MAGA or MTGA...?
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29.01.2025 18:33 Ответить
ЗЕбило типове. Нарцис
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29.01.2025 20:03 Ответить
насправді, це ж гарний знак.
хай тільки плєшивий сцарь всєх ємєль, спробує тролити чи непогоджуватись з самозакоханим ананістом трампом.
той швидко віддасть потрібний наказ.
а американці самі між собою розберуться. не наше свиняче діло влізати туди!
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29.01.2025 18:37 Ответить
хмммм, президент-ухилянт ганяє бойових генералів. десь я таке вже бачив. черговий жалюгідни й плагіат на останній сезон слуги народу.
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29.01.2025 18:41 Ответить
А чего это старый хер байда его помиловал вдруг без обвинений ? Рыло в пушку 100%
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29.01.2025 20:12 Ответить
Знову імпічмент?
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29.01.2025 18:48 Ответить
Щось мені підказує, що наш Найвеличнійший, має знайти спільну мову з американським найвеличнійшим...
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29.01.2025 18:55 Ответить
А може й ні, бо кожен з цих мстивих нарцисів вважає себе най-най-най… Будуть суперниками
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29.01.2025 19:26 Ответить
Ти диви, яке мстливе чмо
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29.01.2025 19:01 Ответить
Всі диктатори за визначенням не здатні признавати і прощати критику себе любимих. Наш зебабуїн теж з тієї когорти.
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29.01.2025 19:23 Ответить
Речь идет не о критике, а Трамп ранее обвинял Милли, что тот за его спиной вел переговоры с Китаем. Поэтому, Трамп считает, что это измена.
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29.01.2025 19:51 Ответить
А докази є, що Міллі це робив? Чи це з серії, що "у Трампа вкрали вибори у 2020? Всі знають, що Маск і з пуйлом спілкується, і з послом Ірану, і йому все дозволено, він же - трампушін сукін син. Хоча це - порушення американських законів
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29.01.2025 20:15 Ответить
мілко, але дієво. Тепер можно якихось наркоманів підіслати.
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29.01.2025 20:22 Ответить
 
 