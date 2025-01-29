Хегсет поручил Пентагону начать проверку в отношении генерала Милли, критиковавшего Трампа

Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет отменил доступ к секретной информации и личной охране для бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он приказал начать расследование его поведения.

Об этом пишет Reuters и Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Хегсет поручил генеральному инспектору Пентагона провести проверку относительно поведения Милли, когда тот был высшим офицером страны, чтобы определить, оправдано ли его звание.

В заявлении не уточняется, какое поведение, по мнению Хегсета, потребовало бы пересмотра звания Милли.

Представитель Пентагона Джон Уллиот рассказал, что проверка будет включать "расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, чтобы министр мог определить, целесообразно ли повторно инициировать решение о проверке его воинского звания".

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По данным СМИ, всего через несколько часов после инаугурации Дональда Трампа представители новой администрации убрали портрет Милли - бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов - в Пентагоне. Хотя в министерстве продолжал висеть второй портрет Милли.

Напомним, Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов во время первого срока Трампа.

Отношения с Трампом быстро ухудшились в течение последних месяцев работы первой администрации республиканца, поскольку Милли пытался давать советы и сдерживать президента США по многим вопросам.

Милли активно критикует Трампа и даже называл его "фашистом". Трамп обвинял Милли в государственной измене и говорил, что генерал "должен предстать перед военным судом".

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