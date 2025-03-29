Правительство Венгрии перед национальным опросом рассылает венграм список причин не поддерживать вступление Украины в ЕС

Правительство Венгрии вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои "контраргументы" с ложной информацией об Украине.

Эти пункты опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Вскоре венгры получат пакеты для голосования относительно членства Украины в ЕС. В него входит краткий перечень 7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии и которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения",- написал Ковач.

Первый риск заключается в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги пойдут в Украину" (почему "все", не объясняется).

Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина - огромный производитель сельскохозяйственной продукции, поэтому после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

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Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина "была центром организованной преступности до войны". Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила "будут угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

Кроме этого, венгерское правительство придумало, что "в Украине нет обязательных прививок, что создает угрозу общественному здоровью из-за открытых границ" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть).

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