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Новости Опрос в Венгрии
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Правительство Венгрии перед национальным опросом рассылает венграм список причин не поддерживать вступление Украины в ЕС

Венгрия распространяет манипулятивные тезисы относительно Украины перед опросом

Правительство Венгрии вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои "контраргументы" с ложной информацией об Украине.

Эти пункты опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Вскоре венгры получат пакеты для голосования относительно членства Украины в ЕС. В него входит краткий перечень 7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии и которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения",- написал Ковач.

Первый риск заключается в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги пойдут в Украину" (почему "все", не объясняется).

Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина - огромный производитель сельскохозяйственной продукции, поэтому после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

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Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина "была центром организованной преступности до войны". Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила "будут угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

Кроме этого, венгерское правительство придумало, что "в Украине нет обязательных прививок, что создает угрозу общественному здоровью из-за открытых границ" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть).

Читайте также: Венгерский опрос относительно членства Украины в ЕС состоится "до лета", - министр Бока

Автор: 

Венгрия (1936) опрос (2824) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+20
Щоб Орбан не боявся вступу України до ЄС, пропоную іншим членам ЄС припинити виділення фінансової допомоги Угорщині вже зараз.
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29.03.2025 22:49
+13
Це опитування за своєю методологією дуже нагадує "вибори" на Кацапії
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29.03.2025 22:44
+11
лише один аргумент для угорців на користь України в ЄС та НАТО: 1956 р. !

.
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29.03.2025 22:52
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Поширює дезу а так можна?
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29.03.2025 22:42 Ответить
лише один аргумент для угорців на користь України в ЄС та НАТО: 1956 р. !

.
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29.03.2025 22:52 Ответить
Тих, хо про 1956 рік пам"ятає , залишилося зовсім мало... Ініціативні мадяри виїхали на заробітки - за кордон. У країні залишилися лише бюджетники та інші "захребетники, з когорти "какаяразница"...
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30.03.2025 05:24 Ответить
Це називається ІПСО... В чиїх інтересах - сам розумієш...Недарма Сійярто недавно, в черговий раз, у Москву мотався...
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30.03.2025 05:20 Ответить
вітя **************! У гробу кишень немає, вдавися ти кацапськими *******
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29.03.2025 22:42 Ответить
Готується невеличка п'єска в декількох актах:
"Молодці що виконали переговорні кластери, але Угорщина проти - нічого не можемо вдіяти, давайте якось потім"
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29.03.2025 22:44 Ответить
віті орбану як і трампону залишилося недовго - рік - два
Тисячолітня Європа та Україна переживуть їх і весь їх поганий рід...
тьфу
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29.03.2025 22:44 Ответить
Це опитування за своєю методологією дуже нагадує "вибори" на Кацапії
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29.03.2025 22:44 Ответить
А мені нагадує "рехверендум" у Австрії 1938 року.

"Чи згодні ви з возз'єднанням Австрії з Німеччиною 13 березня 1938 року і чи голосуєте за список нашого фюрера Адольфа Гітлера?"
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29.03.2025 23:07 Ответить
У відповідь Україна проводить референдум через «Дію» про перекриття нафтогону дружба - через загрози, які він створює для нашої держави.
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29.03.2025 22:48 Ответить
Які ще загрози ?!
11 років не було загроз , а тепер раптом з'явилися ..?
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29.03.2025 22:56 Ответить
Саме так. Не бачили, не бачили - аж раптом спохопилися й побачили. А далі: рехверендум, воля народу (а проти неї хіба попреш?) і плідні розмови з мадярським керівництвом.
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29.03.2025 23:14 Ответить
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29.03.2025 23:45 Ответить
А что не гречку? Не, обмельчал теперь политтехнолог..или все же расчитывают, что кивалов считать будет?
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29.03.2025 22:49 Ответить
На гречку клює лише тупий лохотрат ... в Угорщині такого немає !
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29.03.2025 22:55 Ответить
Уйобщина обрала чюрбана прем'єром. Там тупих більше половини.
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30.03.2025 04:25 Ответить
Про США казали те саме...
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30.03.2025 05:26 Ответить
Щоб Орбан не боявся вступу України до ЄС, пропоную іншим членам ЄС припинити виділення фінансової допомоги Угорщині вже зараз.
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29.03.2025 22:49 Ответить
Але ж Україна , ще до цього , вже неодноразово , розсилала по Угорщині список причин чому треба підтримати вступ України в ЄС ... чи не так ? Ну , позсилала ж ... , ну правда ... ну скажіть що розсилала !
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29.03.2025 22:54 Ответить
Яким це чином Україна може розсилати списки виборцям Угорщини? Це щоб одразу отримати звинувачення у встручанні у внутрішні справи?
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29.03.2025 23:52 Ответить
Все можна зробити ... якщо головою думати
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30.03.2025 00:55 Ответить
вам це не вдалось
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30.03.2025 02:35 Ответить
а вам ?
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30.03.2025 12:59 Ответить
Судячи з твоїх коментарів - у тебе її взагалі немає... Тобі про це люди натякнули...
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30.03.2025 05:28 Ответить
Ти - "хворий"?
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30.03.2025 05:27 Ответить
Ні, він з Тамбова
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30.03.2025 07:47 Ответить
***** на Угорщину, її рано чи пізно ********* з ЄС
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29.03.2025 22:56 Ответить
Ні, в ЄС немає такої процедури
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29.03.2025 23:02 Ответить
Все колись трапляється вперше.
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30.03.2025 10:12 Ответить
Мальчік х.... Ініціював цим опитуванням вотум власної довіри. Дєла поки йдуть в кААліциї хреновато. Він вже раніше так фокуснічав.
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29.03.2025 23:20 Ответить
по великому рахунку ,то сіярто з орбаном та фіцо , небажають допомогти громаді венгрів бути членами ЄС , хер зна шо вигадують ,якісь автономії чи повноваження ,
замість членства , здається шо сіярто дурить ці громади, та переводить стрілки не на ту колію...
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29.03.2025 23:27 Ответить
А ще Порошенко брата вбив
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29.03.2025 23:30 Ответить
І з'їв!
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30.03.2025 01:25 Ответить
вже нема сил читати про цих скотів
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30.03.2025 02:37 Ответить
Терміново дати завдання українським біолабораторіям напрацювати сиворотку від **********,направити її безкоштовно до США та йорбану з фріцо. Раптом ще не клініка.
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30.03.2025 05:09 Ответить
Так може замість шмарафона виділити ці мільйони на потрібну пропаганду в Угорщіні Словакії та інших хитких странах ЕС поширюючи думку і Український! наратив які плюси отримають ці страни?

З врахуванням маштабів країни грошей би вистачило. Хоча ні, нашо нам такі тонкі матерії -краще малювати фотожаби з жабами,усілякі дибільні меми і шипіти на кожному кроці від керманичей-це потужно та незламно і в дусі зедипломатії
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30.03.2025 07:33 Ответить
Орбан продав свою дупу пуйлу. Залишилось продати Угорщину
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30.03.2025 07:39 Ответить
А Угорщина відповідає вимогам Трампа про 3 відсотки ВВП на оборону? Чому про це ніхто не запитав Трампа?
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30.03.2025 07:42 Ответить
Вперед !! На історичну батьківщину. Зауралля ЗАЧЕКАЛОСЬ !!!
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30.03.2025 09:09 Ответить
На що не підеш заради грошей та влади !
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30.03.2025 10:17 Ответить
безперечно, тут повинні , в першу чергу, своє слово сказати українське МЗС, а в доугу, Евросоюз. І не просто сказати, в відповісти діями на ворожі дії орбанівської держави
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30.03.2025 11:02 Ответить
 
 