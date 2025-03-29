Правительство Венгрии перед национальным опросом рассылает венграм список причин не поддерживать вступление Украины в ЕС
Правительство Венгрии вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои "контраргументы" с ложной информацией об Украине.
Эти пункты опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Вскоре венгры получат пакеты для голосования относительно членства Украины в ЕС. В него входит краткий перечень 7 ключевых рисков вступления - вопросов, которые непосредственно влияют на будущее Венгрии и которые необходимо тщательно взвесить перед принятием решения",- написал Ковач.
Первый риск заключается в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги пойдут в Украину" (почему "все", не объясняется).
Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина - огромный производитель сельскохозяйственной продукции, поэтому после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".
Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина "была центром организованной преступности до войны". Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила "будут угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.
Кроме этого, венгерское правительство придумало, что "в Украине нет обязательных прививок, что создает угрозу общественному здоровью из-за открытых границ" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть).
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"Молодці що виконали переговорні кластери, але Угорщина проти - нічого не можемо вдіяти, давайте якось потім"
Тисячолітня Європа та Україна переживуть їх і весь їх поганий рід...
тьфу
"Чи згодні ви з возз'єднанням Австрії з Німеччиною 13 березня 1938 року і чи голосуєте за список нашого фюрера Адольфа Гітлера?"
11 років не було загроз , а тепер раптом з'явилися ..?
замість членства , здається шо сіярто дурить ці громади, та переводить стрілки не на ту колію...
З врахуванням маштабів країни грошей би вистачило. Хоча ні, нашо нам такі тонкі матерії -краще малювати фотожаби з жабами,усілякі дибільні меми і шипіти на кожному кроці від керманичей-це потужно та незламно і в дусі зедипломатії