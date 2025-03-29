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Новости атака шахедов на Харьков
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Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих, - Генштаб

Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове

Российские войска сегодня нанесли удар по зданию Харьковского военного госпиталя, вследствие чего пострадали военнослужащие, которые находились на лечении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. Вследствие поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.

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"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", - добавили в Генштабе.

Также в Генштабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.

Напомним, российские войска вечером 29 марта атаковали "Шахедами" Харьков, в городе раздавались взрывы, есть погибший и пострадавшие.

Автор: 

Генштаб ВС (6225) обстрел (26982) Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Топ комментарии
+33
Нет "лидера", который отдал бы приказ на аналогичный удар... Есть только шут, играющий роль "лидера".
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29.03.2025 23:24
+32
"цинічно вдарили по госпіталю..."

Генштаб та ОПа ще не зрозуміли що війна триває понад три роки ?
Війна !!!!!

1 . що робить госпіталь в Харкові ?
2. чому він не в бункері ?

.
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30.03.2025 00:01
+26
Тому що замість українського президента маємо імітатора-обманку. Наголосували ХЗ що тому й маємо широкомасштабну війну та ХЗ що замість президента та верховного. Все решта то жахливі непоправні наслідки масового ідиотизму під час виборів 2019 року.
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30.03.2025 00:18
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По кожному військовому злочину потрібно скликати засідання ООН. Нехай світ бачить чого вартують слова Трампа і Путіна.
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29.03.2025 23:01 Ответить
Вы такой же наивный, инфантильный как и "лидер"... Да всем плевать на Украину. Максимум ограничатся "озабоченностью". И порадуются, что это все происходит не в их странах.
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29.03.2025 23:16 Ответить
ну і до чого тут рижий ?
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29.03.2025 23:19 Ответить
до того самого...
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30.03.2025 05:02 Ответить
Пора уже по Мара Лаге запускать
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29.03.2025 23:14 Ответить
******* по Бєлгороду. Чи навідь до Бєлгорода нема чим *******?
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29.03.2025 23:21 Ответить
Нет "лидера", который отдал бы приказ на аналогичный удар... Есть только шут, играющий роль "лидера".
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29.03.2025 23:24 Ответить
так вже не раз за Харків їбашили Бєлгород. Тут питання в можливості дістати, бо раніше били чешським градами "вампірами".
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29.03.2025 23:27 Ответить
Влада зеленського. чи єрмака, не закупила снаряди. Можливо знову вирішила, що трамп війну закінчить і краще ці гроші розікрасти.
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30.03.2025 00:06 Ответить
А шо не закінчить? Та похєр, гроші вже вкрадені. Якось так.
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30.03.2025 12:31 Ответить
А по їхньому госпіталю релігія не позволяє ?
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29.03.2025 23:52 Ответить
Путлеру насрать на своїх. А населення параші - генетичні раби, вони сосали та будуть сосать і в подальшому вялий член *****.
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30.03.2025 08:06 Ответить
Найголовніше там ухвалювати закони, від яких стають рабами.
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30.03.2025 09:16 Ответить
Без участі коригувальників, такі обстріли, не обходяться!
Дорозвідка, від місцевого оточення або працівника шпиталю!!
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29.03.2025 23:59 Ответить
Ти справді думаєш, що того шпиталю нема на гугл-картах?
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30.03.2025 01:14 Ответить
"цинічно вдарили по госпіталю..."

Генштаб та ОПа ще не зрозуміли що війна триває понад три роки ?
Війна !!!!!

1 . що робить госпіталь в Харкові ?
2. чому він не в бункері ?

.
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30.03.2025 00:01 Ответить
Тому що замість українського президента маємо імітатора-обманку. Наголосували ХЗ що тому й маємо широкомасштабну війну та ХЗ що замість президента та верховного. Все решта то жахливі непоправні наслідки масового ідиотизму під час виборів 2019 року.
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30.03.2025 00:18 Ответить
А місцерозташування госпіталю може вибирати лише президент? А інші потужні крівники нездатні приймати адекватних рішень?
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30.03.2025 12:34 Ответить
а я хіба казав про те що місце розташування шпиталю має визначати президент???
мій пост був геть про інше
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30.03.2025 14:27 Ответить
А Україна честно перестала бити по НПЗ, по чесному чи по дібільнома приказу
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30.03.2025 17:54 Ответить
Просто нищіти ординських потвор вже замало! На тій території мають лишитися пара чукотських чумів, десятка зо три оленів та, може, євєнків у зоопарку київському...
Від кордону до Японії - степ, коні, та голі жінки...
Хай усі у Харкову вціліють!!!!
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30.03.2025 01:02 Ответить
що військовий госпіталь робить на лінії фронту??
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30.03.2025 02:33 Ответить
Військовий госпіталь - проміжний етап евакуації. Якщо туди завозять, у ньому лежать максимум 3 дні, а далі евакуюються по інших місцях.
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30.03.2025 12:10 Ответить
В більшості випадків, взагалі одразу медевак везе до якоїсь лікарні.
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30.03.2025 12:12 Ответить
Польовий шпиталь - то проміжний етап. У центрі мільйонного Харкова спеціалізовані заклади.
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30.03.2025 12:26 Ответить
Госпіталь, навіть обласний, не може надавати високоспеціалізовану медичну допомогу, а ще він загружений роботою, тому, якщо туди завозять, звідти максимально швидко евакуюють по іншим медзакладам.
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30.03.2025 12:51 Ответить
Можливо,маємо неадекватних а президента. Але тютін в десятки разів більший неадекват,на жаль,і держава-сусід з повною відсутністю розуму. Орда була,орда і залишиться.
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30.03.2025 05:03 Ответить
Навідники не сплять, усі працюють. Потрібно спочатку в країні закони ухвалити. які каратимуть жорстко за таке. А не змушувати вибачатися та відпускати.
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30.03.2025 09:13 Ответить
Стабильно бьют по городам вдоль линии фронта и по Киеву.
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30.03.2025 09:21 Ответить
Мабуть боги заплющили очи, сподівання що хтось зробить щось за нас марні. Так що треба самім гуртуватися, та давати "ответку", яка змусить замислитись ворога. Ті треба наступний раз сувати своє рило туди куди не треба,? ті отгребешь по повной.
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30.03.2025 09:50 Ответить
Країна тільки тоді країна, коли вона може захищатися. А зелені мерзоїди досі не організували ППО і ПРО країни, яку ворог добиває. Браття, будуть обов"язково вибори! Цю банду біля влади вже терпіти неможливо! Голобородько знову захоче бути президентом.Не допустімо цього!
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30.03.2025 11:18 Ответить
Крик розпачу..... Якбі Ви знали..скількі ідіотів на вулицях того ж Києва підтримує хрипатого...то волосся дибки... Розуміють...що хрипате наробило з країною... Добре розуміють. Але на питання...якщо на виборах у фінал вийдуть Порошенко та Зеленський... голосувати будуть за хрипатого...((( Вже навіть рідко чути... що не піду зовсім на вибори.
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30.03.2025 14:12 Ответить
Може саме ідіоти і підтримують... Але від нормальних людей жодного доброго слова про зе і його банду. Випустіть зеленського в любому місті на вулицю чи на площу - його розірвуть на шматки і ніхто не збере докупи... Поговоріть з фронтовиками, пораненими, тими хто щойно вийшов з-під Суджі - нічого крім матюків і злоби про цих "полководців" не почуєте. Зеленському не "світить" перемога на чергових виборах, він це розуміє, тому і біситься і шельмує і гальмує .
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30.03.2025 20:05 Ответить
Шановний! Я дуже добре знаю настрої у ЗСУ..і відношення до хрипатого. Але завтра на вибори підуть сотні тисяч тіточок... дурноголових сопляків... віком до 25 років..яким Хрипатий зробив достатньо велику послугу і тим самим зробив з них своїх прихільників. І нормальних людей сьогодні у державі значно менше..ніж ідіотів. І навіть якщо не проголосують за Хрипатого... то ніяких гарантій..що не виберуть ще гіршого... А таких ой як багато хоче на трон. І Бойка і Тимощенчиху..і навіть Арестовича можуть притягнути до влади. Не хлопці-фронтовики будуть вирішувати долю держави..а дурноголові виборці..яких у порівнянні з 2019 роки побільшало... не вважаючі на кров..горе... відчай. Так що саме ідіоти і зроблять наступний вібір..як це було постійно в Україні. А з Вашим дописом...що перемога не світить Зеленському... так вона не світить і Пороху... А тепер питання...??!!! Хто з цих двох стане президентом...якщо не буде згоди на участь у виборах Залужного?! От тоді ідіоти і розвернуться у всій своїй красі... як це і було 34 роки підряд...))
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30.03.2025 21:23 Ответить
Треба орків просто 3,14здити і все, іншого не дано.....
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30.03.2025 11:37 Ответить
І знову ударів у відповідь не буде, бо можуть постраждати россійськи нацисти. Непорушність комфорту россійських нацистів - це головне для нашого кловуна.
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30.03.2025 19:09 Ответить
***** вообще нет веры вообще , это тварь баклан фуфель., иначе ни как слов нет .Кули Трамп , включит санкции на туалетную бумагу, вот как санкции реагируют на ***** , не те санкции....
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30.03.2025 20:37 Ответить
у бениного Оманского Нарика перемирие....
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31.03.2025 08:29 Ответить
 
 