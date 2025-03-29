Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих, - Генштаб

Российские войска сегодня нанесли удар по зданию Харьковского военного госпиталя, вследствие чего пострадали военнослужащие, которые находились на лечении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером, 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. Вследствие поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.

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"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", - добавили в Генштабе.

Также в Генштабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.

Напомним, российские войска вечером 29 марта атаковали "Шахедами" Харьков, в городе раздавались взрывы, есть погибший и пострадавшие.