Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих, - Генштаб
Российские войска сегодня нанесли удар по зданию Харьковского военного госпиталя, вследствие чего пострадали военнослужащие, которые находились на лечении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером, 29 марта, в очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков. Вследствие поражения БпЛА типа "Shahed" повреждено здание госпиталя и расположенные рядом жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.
"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину", - добавили в Генштабе.
Также в Генштабе отметили, что военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия.
Напомним, российские войска вечером 29 марта атаковали "Шахедами" Харьков, в городе раздавались взрывы, есть погибший и пострадавшие.
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Дорозвідка, від місцевого оточення або працівника шпиталю!!
Генштаб та ОПа ще не зрозуміли що війна триває понад три роки ?
Війна !!!!!
1 . що робить госпіталь в Харкові ?
2. чому він не в бункері ?
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мій пост був геть про інше
Від кордону до Японії - степ, коні, та голі жінки...
Хай усі у Харкову вціліють!!!!