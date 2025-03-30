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Новости атака шахедов на Харьков Атака БпЛА на Харьков
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Последствия массированного дронового удара РФ по Харькову. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 29 марта 2025 года враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам города Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло 6 очагов возгорания. Разрушены частные жилые дома, повреждены офисные здания, медучреждение, торговые объекты, гаражи и автомобили.

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Одно из попаданий произошло непосредственно в частный жилой дом, который полностью разрушен. Произошел пожар на площади 100 м кв. Из-под завалов спасатели деблокировали пострадавшего мужчину и тело погибшей женщины. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов.

Всего по предварительным данным в результате вражеского обстрела 2 человека погибли, 25 пострадали.

последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Психологи оказывают оказывают помощь пострадавшим. Задействован кинологический расчет ГСЧС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали "Шахедами" Харьков: двое погибших, 27 пострадавших, в том числе пятеро детей от 5 до 17 лет. Также отмечалось, что россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих,

Автор: 

обстрел (26982) Харьков (7460) Шахед (957) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Топ комментарии
+13
Ввечері-гундосе співчуття,обурення,звернення до світового суспільства.Де отвєтка,де анонсовані тобою БПЛА,"Паляниця","Пекло",балістичні ракети?Чи по одному виробу для музею показав,а гроші ставленики по карманам порозсовували?
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30.03.2025 08:30
+7
Чия була ідея припинення ударів по енергетичних об'єктах? Нашого Зелі? Зупинитись в той час, як втрати росіян підійшли до критичної межі?
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30.03.2025 07:29
+6
Ну а де відповідь по рашиських і окупованих містах ? і жодної реакції ні влади ні світового співтовариства ,чому МЗС не збирає ген. асамблею ООН,ворог відчув свою повну безкарність ?
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30.03.2025 08:29
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Чия була ідея припинення ударів по енергетичних об'єктах? Нашого Зелі? Зупинитись в той час, як втрати росіян підійшли до критичної межі?
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30.03.2025 07:29 Ответить
там до межі було як до неба
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30.03.2025 07:33 Ответить
Розкажіть про це російським аграріям.
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30.03.2025 09:05 Ответить
А як страждають російські аграрії? Експортнули 50 млн.зернових за 2024 і улибаються
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30.03.2025 11:57 Ответить
У 2024 не 50, а біля 72, але це в основному з перехідних залишків. У 2025 очікується падіння до 48-49. Але... Подивиться на зниження кількості у них кількості корів та інкубаторних яєць. Подивиться на структуру зернових. Скільки в ній ячменю, основного зерна для тварин? Використання пшениці для годівлі скота - це падіння відтворення відразу через кілька місяців. Додайте мінімальні запаси вологи і очікування падіння врожаю до 100 млн. тон.
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30.03.2025 12:27 Ответить
Та байдуже.
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30.03.2025 12:39 Ответить
Чого тоді носа пхаєте зі своєю "експертною" думкою?
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30.03.2025 13:37 Ответить
Потужний клован як і раніше чекає потужної реакції від партнерів.
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30.03.2025 07:37 Ответить
Спрацюй на випередження - зреагуй раніше та потужніше клована та партнерів.
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30.03.2025 12:29 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/30/7505192/ У війні проти України РФ втратила ще 1510 військових - Генштаб
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30.03.2025 08:00 Ответить
Ну а де відповідь по рашиських і окупованих містах ? і жодної реакції ні влади ні світового співтовариства ,чому МЗС не збирає ген. асамблею ООН,ворог відчув свою повну безкарність ?
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30.03.2025 08:29 Ответить
А окуповані міста навіщо обстрілювати?
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30.03.2025 11:58 Ответить
Ввечері-гундосе співчуття,обурення,звернення до світового суспільства.Де отвєтка,де анонсовані тобою БПЛА,"Паляниця","Пекло",балістичні ракети?Чи по одному виробу для музею показав,а гроші ставленики по карманам порозсовували?
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30.03.2025 08:30 Ответить
Все у дупі!!!
То все просто бла-бла-бла-бла!
А в реалії - ні пуя!
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30.03.2025 10:35 Ответить
Ви досі в це вірите? То була показуха з дроном Паляницею, Пекло та інше.
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30.03.2025 17:26 Ответить
Зеленомордий скот кайфує від того, що їх лідор заборонив українцям відповідати. Це таке перемир'я від зеленського, коли можна бити лише противнику. Взагалі вас за людей не маю.
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30.03.2025 08:45 Ответить
это такое перемирие как с 2014
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30.03.2025 09:02 Ответить
Скоро вже вас, зеленомордих дегенератів, ловитимуть на всіх перехрестях
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30.03.2025 10:04 Ответить
Шахеди треба збивати ще на кордоні країни, щоб вони не залітали вглиб. Для цього потрібні інші типи дронів: невеликі літачки з кулеметом і машинним зором, які патрулюють кордон і наводяться в точку скупчення шахедів наземним радаром. Думаю, це вже й так усім зрозуміло. Поточний підхід ненадійний.
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30.03.2025 08:53 Ответить
І взагалі. Краще бути здоровим і багатим, ніж бідним та хворим.
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30.03.2025 10:02 Ответить
На це потрібні гроші, багацько грошей. І дуже важливо щоб їх не крали в таких обємах.
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30.03.2025 12:05 Ответить
Навіть ще 2 тижні тому якось порались з тими шахедами, а тепер - невзмозі.
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30.03.2025 10:11 Ответить
Т.з. "українська влада" досі не організувала і не забезпечила ППО і ПРО країни. Ворог безкарно добиває Україну, а т.з. "влада" лише піариться на руїнах, крові і кістках Українців і готує країну до здачі.
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30.03.2025 11:09 Ответить
 
 