Последствия массированного дронового удара РФ по Харькову. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 29 марта 2025 года враг нанес массированный удар ударными беспилотниками по Холодногорскому, Шевченковскому и Киевскому районам города Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, произошло 6 очагов возгорания. Разрушены частные жилые дома, повреждены офисные здания, медучреждение, торговые объекты, гаражи и автомобили.
Одно из попаданий произошло непосредственно в частный жилой дом, который полностью разрушен. Произошел пожар на площади 100 м кв. Из-под завалов спасатели деблокировали пострадавшего мужчину и тело погибшей женщины. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов.
Всего по предварительным данным в результате вражеского обстрела 2 человека погибли, 25 пострадали.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Психологи оказывают оказывают помощь пострадавшим. Задействован кинологический расчет ГСЧС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали "Шахедами" Харьков: двое погибших, 27 пострадавших, в том числе пятеро детей от 5 до 17 лет. Также отмечалось, что россияне ударили по военному госпиталю в Харькове: предварительно, есть пострадавшие среди военнослужащих,
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