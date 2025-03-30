Сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 30 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой из Ростовской области и 111-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также читайте: В Кривом Роге прогремел взрыв. Враг атаковал город баллистикой (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

35 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.