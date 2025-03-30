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Новости Сбивание шахедов
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Сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы

Атака шахедов 30 марта 2025 года. Как отработала ПВО

В ночь на 30 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой из Ростовской области и 111-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

35 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Последствия

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

Автор: 

ракеты (3559) Воздушные силы (2270) Шахед (957)


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ДЯКА ППО!
Але 130 зі 111?
Десь хтось помилився?
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30.03.2025 09:04 Ответить
Знищено 146% дронів?
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30.03.2025 09:06 Ответить
Виправте новину, бо ваші цифри нагадують звіт конашенкова. Кацапи запустили 111 дронів, а збили і придушили РЕБами 130. Чудова математика.
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30.03.2025 09:06 Ответить
Скоро святкуватимемо 3 річницю цієї новини.
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30.03.2025 09:29 Ответить
Інша справа коли 100 зі 111.
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30.03.2025 09:13 Ответить
Что то Харьков этого не заметил. Почти все шахеды куда то да влетели.
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30.03.2025 12:14 Ответить
 
 