Сбито 65 из 111 "Шахедов", еще 35 дронов - локально потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 30 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину баллистической ракетой из Ростовской области и 111-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
35 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Последствия
В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.
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