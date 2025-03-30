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Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол
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Рашисты пытались навести переправу через Оскол в районе Двуречной, вражеская инженерная техника уничтожена, - ОСГВ "Хортица"

оккупанты не оставляют попыток перебраться через Оскол

На Харьковском направлении за прошедшие сутки, 29 марта 2025 года, противник атаковал в Волчанске. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении пехотные атаки врага успешно отбиты возле Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово. Российская армия не оставляет намерений навести переправу в районе Двуречной для переброски техники на западный берег реки Оскол. Для наведения переправы был применен тяжелый механизированный мост. Украинские военные успешно уничтожили вражескую инженерную технику. Российская армия продолжает использовать устаревшие образцы бронетанкового вооружения, в частности танки Т-55, переоборудованные для перемещения личного состава на передовые позиции и в районы сосредоточения.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Надия, Катериновка, Колодязи, Торское и Ямполовка. Штурмовые действия врага отбиты. Безуспешной для оккупантов оказалась и атака в Серебрянском лесничестве. Украинские защитники не допустили потерь позиций.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения в районе Ивано-Дарьевки и Переездного.

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"На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия различной интенсивности происходили в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы, Дилиевки, Часова Яра, Крымского и Торецка. Потерь позиций не допущено. В районе Ивановского и Ступочек противник применил четыре единицы бронетехники, легковые авто и шесть мотоциклов. Как следствие, его потери составляют: 11 единиц техники и 13 пехотинцев. Также вражеские штурмовые действия отражены у Пантелеймоновки, Александрополя, Водяного Второго, Малиновки и Калинового. Украинские защитники не допустили потерь позиций", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала с единичным применением боевых машин. Наступательные действия состоялись в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Сухого Яра, Лисовки, Зверевого, Удачного, Новоалександровки, Новоукраинки, Котляровки, Шевченко, Успеновки, Богдановки, Андреевки и Алексеевки. Противник поставленной цели не достиг, понес потери в живой силе и технике.

"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Веселого. Атаки успешно отбиты. В направлении Разлива для инфильтрации в боевые порядки наших войск и высадки десанта агрессор осуществил штурмовые действия с применением пяти бронемашин. Защитники уничтожили одну из них, остальная техника вернулась в исходный район. Украинские воины продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

Автор: 

ОСГВ Хортица (343) Донецкая область (9562) Торецк (435) Волчанск (386) Часов Яр (322) Харьковская область (734) Бахмутский район (350) Волновахский район (188) Чугуевский район (101) Константинополь (43) Оскол река (26)


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ворожу інженерну техніку знищено Джерело: https://censor.net/ua/n3544043

Сподіваюсь, що разом з персоналом!
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30.03.2025 12:39 Ответить
Кацапська піхота вже давно там , а отже - навести переправи і перекинути техніку - лише справа часу
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30.03.2025 13:11 Ответить
Раньше, помятаю, в таких случаях фотки разбитых понтонов показывали и средства их транспортировки, а зараз ничего, одни заявления хота дронов разных стало в разы больше
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30.03.2025 13:22 Ответить
Ось навіщо їм т-55, а як іржали раніше, із застарілої техніки
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30.03.2025 14:10 Ответить
 
 