Автомобиль "Новой почты" попал под обстрел рашистов под Покровском: ранен водитель

В городе Родинское Покровского района под обстрел российских войск попала машина "Новой почты". Водитель грузовика ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровскую ГВА.

Так, 29 марта, около 15:20, в результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в Родинском.

"Горел грузовой автомобиль "Новой почты", ликвидация пожара в 15:24", - говорится в сообщении.

Осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения.

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Обстрелы Покровска

В отдел Контактный центр также поступило сообщение об обстреле центральной части Покровска.

29 марта в 10:00 повреждена многоэтажка в северной части Покровска.

Около 11:30 под обстрел попал частный сектор севера Покровска. В результате вражеской атаки повреждены 2 жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.

Около 14-30 армия РФ нанесла удар по микрорайону "Лазурный", в результате чего поврежден многоэтажный дом. Проверяется информация о возможном пребывании людей под завалами.

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