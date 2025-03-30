Автомобиль "Новой почты" попал под обстрел рашистов под Покровском: ранен водитель
В городе Родинское Покровского района под обстрел российских войск попала машина "Новой почты". Водитель грузовика ранен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровскую ГВА.
Так, 29 марта, около 15:20, в результате обстрела FPV-дроном произошел пожар в Родинском.
"Горел грузовой автомобиль "Новой почты", ликвидация пожара в 15:24", - говорится в сообщении.
Осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения.
Обстрелы Покровска
В отдел Контактный центр также поступило сообщение об обстреле центральной части Покровска.
29 марта в 10:00 повреждена многоэтажка в северной части Покровска.
Около 11:30 под обстрел попал частный сектор севера Покровска. В результате вражеской атаки повреждены 2 жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.
Около 14-30 армия РФ нанесла удар по микрорайону "Лазурный", в результате чего поврежден многоэтажный дом. Проверяется информация о возможном пребывании людей под завалами.
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