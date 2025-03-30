В США были разъярены из-за успешной атаки Украины на крейсер "Москва", потому что их не предупредили, - NYT

Американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Отмечается, что через два месяца после полномасштабного вторжения РФ украинские генералы отправились в германский Висбаден, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий.

"В середине апреля 2022 года, примерно за две недели до встречи в Висбадене, американские и украинские военно-морские офицеры проводили плановый звонок для обмена разведданными, когда на экранах их радаров появилось нечто неожиданное - извещение о потоплении российского крейсера "Москва", - говорится в материале.

По словам неназванного бывшего высокопоставленного офицера США, американцы удивленно проговорили: "О, это же "Москва!". Украинцы тогда сказали: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания".

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"Потопление было сигналом триумфа - демонстрацией украинского мастерства и российской безалаберности. Но этот эпизод также отразил разобщенное состояние украинско-американских отношений в первые недели войны. Украинцы, со своей стороны, исходили из собственного глубоко укоренившегося скептицизма", - отмечает издание.

Как пишет NYT, этот удар по российскому кораблю вызвал гнев среди американских чиновников, потому что украинцы не предупредили их об этом. Также в США были удивлены, что Украина имела ракеты, способные достичь такого крейсера и поразить его.

Кроме того, это вызвало панику, поскольку администрация бывшего президента США Джо Байдена не планировала позволять Украине атаки на "такой мощный символ российской мощи".

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Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные попали ракетами "Нептун" в российский ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

Это именно тот корабль, который угрожал украинским военный на острове Змеиный и получил ответ "Русский военный корабль, иди на...!"