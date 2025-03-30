РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6117 посетителей онлайн
Новости Затопление крейсера Москва
23 899 145

В США были разъярены из-за успешной атаки Украины на крейсер "Москва", потому что их не предупредили, - NYT

Крейсер Москва

Американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Отмечается, что через два месяца после полномасштабного вторжения РФ украинские генералы отправились в германский Висбаден, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий.

"В середине апреля 2022 года, примерно за две недели до встречи в Висбадене, американские и украинские военно-морские офицеры проводили плановый звонок для обмена разведданными, когда на экранах их радаров появилось нечто неожиданное - извещение о потоплении российского крейсера "Москва", - говорится в материале.

По словам неназванного бывшего высокопоставленного офицера США, американцы удивленно проговорили: "О, это же "Москва!". Украинцы тогда сказали: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторая годовщина потопления "Москвы": в ВМС рассказали детали уничтожения крейсера украинской ракетой

"Потопление было сигналом триумфа - демонстрацией украинского мастерства и российской безалаберности. Но этот эпизод также отразил разобщенное состояние украинско-американских отношений в первые недели войны. Украинцы, со своей стороны, исходили из собственного глубоко укоренившегося скептицизма", - отмечает издание.

Как пишет NYT, этот удар по российскому кораблю вызвал гнев среди американских чиновников, потому что украинцы не предупредили их об этом. Также в США были удивлены, что Украина имела ракеты, способные достичь такого крейсера и поразить его.

Кроме того, это вызвало панику, поскольку администрация бывшего президента США Джо Байдена не планировала позволять Украине атаки на "такой мощный символ российской мощи".

Читайте также: В оккупированном Крыму остались только небоевые корабли Черноморского флота РФ, - ВМС

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные попали ракетами "Нептун" в российский ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

Это именно тот корабль, который угрожал украинским военный на острове Змеиный и получил ответ "Русский военный корабль, иди на...!"

Автор: 

крейсер (98) США (26506) Черноморский флот РФ (1559) война в Украине (3624)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Чергова історія про американське боягузство, нікчемність та цинізм. Ось сценарій для Голлівуду про реальну "велич" США а не фантазії.
показать весь комментарий
30.03.2025 12:52
+45
І правильно зробили, бо тоді вона була б не успішною. Це як з Герасімовим, коли ******* по штабу (Арабатська стрілка здається), США попередили, і Герасімов звалив. Правда це чи чутки не знаю.
показать весь комментарий
30.03.2025 12:46
+41
це не договорняк, а американська сцикливість. вони тільки герої по хуситах куячити чи по пастухах з Іділу. а проти кацапні вони ссуться і виправдовують свій страх наявністю у каців ядрьоної бімби...
показать весь комментарий
30.03.2025 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
100% - і в цій ситуації не можна сидіти пасивно склавши руки ... навпаки - треба активно працювати і в т.ч з американцями , враховуючи що антитрампівські настрої там будуть лише посилюватись !
показать весь комментарий
30.03.2025 13:34 Ответить
А кто тянул клоуна за язык, когда он предлагал Трампу полезные ископаемые Украины за обещания помощи?
показать весь комментарий
30.03.2025 13:56 Ответить
Ну зараз як, вже попустило?
показать весь комментарий
30.03.2025 13:22 Ответить
Це приклад того, як добре коли є власні ракети. Бий куди хочеш, нікого нічого не питаючи. Але на 4й рік нема власних ракет.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:22 Ответить
як це нема? а подивіться відосики від зе. там і ракети до 3тищ км дальнобою, і ракето- дрони, і беспілотники на тищу км
показать весь комментарий
30.03.2025 21:01 Ответить
Команда Трампа відкрито робить , те ,що команда Бідона робила таємно - прикладала всі зусилля ,щоб Україна не перемогла.

Тільки наївні вірять ,що Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра - який виклав ,документи про котрнаступ ЗСУ - це міг зробити самостійно . Всім притомним ,було зрозуміло ,що це санкціонований американськими спецслужбами злив + затримка військової допомоги -саме тоді коли вона була необхідна .

Так,що США нам не друг і не ворог - просто ситуативний попутник ,яки виходить з власних інтересів - і якому співають оди різні Портнікови , що сиділи на американських грантах

показать весь комментарий
30.03.2025 13:23 Ответить
Так і є. Всі операції які Україна проводила таємно без сша були дуже успішні. Це не тільки потоплення крейсера москва. Це також враження більшої половини рашистського флоту, це наступ на курськ, це знищення рашистського генерала Кирилова і ще багато чого. Всі ці успіхи України доводили сша до істерики. Так же як до істерики сша доводила наша непробиваєма оборона Бахмута, Авдіївки, Марьїнки і тд. Бо це в очах сша робило Україну недоговороздатною і непоступливою. Тоді американські політики проводили проти України диверсії по типу заборони на постачання зброї чи відключення старлінків.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:31 Ответить
Самі ж колись були колонією та боролись з метрополією за незалежність. Але за 250 років самі перетворились на імперію, і співчувають "своїм"
показать весь комментарий
30.03.2025 13:25 Ответить
ПіZд&ож і провокація!
показать весь комментарий
30.03.2025 13:28 Ответить
Та навряд.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:36 Ответить
Такою була потужна стратегія колишньої адміністрації США і Європи стосовно України - "ви там давайте воюйте пристойно, побільше і подовше, але щоб не сильно дошкуляти кацапам".
Європа цю стратегію не змінила, стосовно США - побачимо.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:29 Ответить
Ситуація 22 року, а розхитують зараз, показуючи що американці погані, до чого б це? Налаштувати українців проти Америки та Європи? Чергова маніпуляція!
показать весь комментарий
30.03.2025 13:30 Ответить
Ну да.Іти на всі забаганки пуйла,ще і репарацію янкі платить...
Гарна маніпуляція...
показать весь комментарий
30.03.2025 13:33 Ответить
Так уже, аж гай шумить.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:38 Ответить
В світі де українців мало хто рахує суверенами таке на жаль було і буде
показать весь комментарий
30.03.2025 13:35 Ответить
Це ще далеко не все ...
Влітку 2023 , коли відбувся заколот Пригожина і кремль був розгублений , не знав що робити - в цей час США наполегливо не радило Україні відкривати 2-й фронт і здійснювати вторгнення на Курщину ...
показать весь комментарий
30.03.2025 13:37 Ответить
Так це відома істина для всіх хто без рожевих окулярі.
Зараз просто без красивих слів все як воно є.

Европа теж діє у тій же парадигмі-ви воюйте скільки потрібно,ми будемо збирати форуми та коаліції і дуже на прям дуже дуже зворушливо,твердо та потужно вимовляти незламні лузунги,поки одні будуть сьорбати негроні на Сицілії, а інші смакувати тапас с анчоусами на Тенеріфе
показать весь комментарий
30.03.2025 13:42 Ответить
У 2022 році коли ЗСУ Звільнили Херсон і Харківську область та готувались до контрнаступу щоб вийти до Азовського моря, Байден затримав військову допомогу на пів року. Цим скористались рашисти, побудували лінію суровікіна і зірвали дамбу на Каховському водосховищі.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:46 Ответить
Обов'язково потрібно було пертись в лоб на ті лінії оборони?
Не можна було піти там де їх не було?
Це і тупому очевидно, але не верховному гівнокомандувачу Кловуну з кварталу95, який в цей час переховувався від повістки в бункері.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:04 Ответить
"Лінію Суровікіна" почали будувать не з-за Байдена, а тому що на Банковій язиками теліпали, про контрнаступ, ще за півроку до його початку.... "Трубили з кожної тарілки" - навіть з супових...
показать весь комментарий
30.03.2025 14:04 Ответить
Не понял. А причём тут США?. Ракеты украинские, лоханка расейская. при чём тут США??? 🤔
показать весь комментарий
30.03.2025 13:55 Ответить
Запад очень сильно обеспокен что у нас начинают появляться серьезные ракеты собственного производства.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:27 Ответить
Так это 3 года назад было 🤔😁
показать весь комментарий
30.03.2025 15:25 Ответить
Разведданные ихние. Получается, они сообщили о местонахождении крейсера, чем обеспечили его потопление. И нарывались на ответку ху?ла по Вашингтону. Но пронесло.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:34 Ответить
Ответку чем? Орешником?
показать весь комментарий
30.03.2025 15:22 Ответить
США любит все держать под контролем (возможно это суть их договоренностей с кремлем)....
Так называемая концепция войны: "контролированный хаос"...
показать весь комментарий
30.03.2025 15:03 Ответить
це тільки підтверджує, що не треба оглядатись на США, а тим більше зараз їм довіряти хоч у чомусь. Як тільки закінчаться постачання зброї, яку було затверджено ще при Байдені, то США займе позицію повного нейтралітету щодо російсько-української війни, ба більше - почне ще активніше просувати інтереси рф.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:01 Ответить
Ох і "смердіж" підняли... Я вам трохи "холодної води на голову виллю" :
1. А які докази того, що "американці були розлючені"?
2. Чому саме зараз прозвучало подібне звинувачення?
Залужний з Шапталою, про подібне, мовчать - хоч вони і "екс"... Американці мовчать теж - хоча ті, хто в той час із нами "контачив", теж усунуті з посад...
То КОМУ це потрібно - в черговий раз "кинуть лопату лайна", в (дотепер) "союзника?
показать весь комментарий
30.03.2025 14:02 Ответить
Браво ЗСУ
показать весь комментарий
30.03.2025 14:26 Ответить
За новий айфон я вам і не таку казку розкажу.
Ці історії як кошак Шрьодінгера - можуть бути правдою, можуть бути брехнею - тому не варті уваги. Маємо факт...
показать весь комментарий
30.03.2025 14:27 Ответить
Все,що знали янкі,накривалось мідним тазом. Немає жодного союзника,якого б вони не зрадили-Корея,Індокитай,Ірак, Афганістані,Україна. Це їх фірмовий стиль.
показать весь комментарий
30.03.2025 14:51 Ответить
зате коли американців попереджають, що путін вбиває українських дітей - то їх це не розлючує.
показать весь комментарий
30.03.2025 15:03 Ответить
Вони ніколи не хотіли, щоб ми перемогли. Кляті потвори
показать весь комментарий
30.03.2025 16:15 Ответить
Янки як завжди........ лицеміри.
показать весь комментарий
30.03.2025 17:01 Ответить
та нехай соснуть і баден і трямп
показать весь комментарий
30.03.2025 17:02 Ответить
Виглядає так, що всі ці вкиди з боку американських ЗМІ мають замовний характер від ОПГ дєрмака, метою яких є накрутити суспільство проти США та завадити будь-якому прогресу, що міг би привести до скасування воєнного стану.
показать весь комментарий
30.03.2025 17:22 Ответить
Коротше кажучи, якби ми усе погоджували із США, в нас би жодного успіху на полі боя не було...
показать весь комментарий
30.03.2025 17:53 Ответить
"Крім того, це викликало паніку, оскільки адміністрація колишнього президента США Джо Байдена не планувала дозволяти Україні атаки на "такий потужний символ російської могутності".

Эта какой та пАзор!
показать весь комментарий
30.03.2025 18:35 Ответить
я памятаю ці похмурі часи, як нас піднесла ця новина!
але замість того щоб порадіти за нас, піндоси були розлючені. Ниці потвори. Вони ніколи не бажали нам перемоги. Ніколи
показать весь комментарий
30.03.2025 19:26 Ответить
"администрация бывшего президента США Джо Байдена не планировала позволять Украине атаки на "такой мощный символ российской мощи""

Вот так и всплывает постепенно вся сущчность некоторых деятелей. Наверно еще много всплывет такого...
показать весь комментарий
30.03.2025 22:09 Ответить
В мережі поширили https://www.youtube.com/watch?v=cMpE8Uh9BFU відео моменту удару КР «Нептун» по крейсеру «москва».
показать весь комментарий
30.03.2025 23:34 Ответить
Зебіло-трампони знову затягнули улюблену пісню про "погану допомогу" Байдена. Нажаль вона скоро скінчиться зовсім. Коли Трампон лише на пів-року притримав ту допомогу - рашисти розпочали новий наступ на сході, який триває і досі.
показать весь комментарий
31.03.2025 09:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 