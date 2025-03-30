В США были разъярены из-за успешной атаки Украины на крейсер "Москва", потому что их не предупредили, - NYT
Американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.
Отмечается, что через два месяца после полномасштабного вторжения РФ украинские генералы отправились в германский Висбаден, где договорились с американскими военными о партнерстве в сфере разведки, стратегии, планирования и технологий.
"В середине апреля 2022 года, примерно за две недели до встречи в Висбадене, американские и украинские военно-морские офицеры проводили плановый звонок для обмена разведданными, когда на экранах их радаров появилось нечто неожиданное - извещение о потоплении российского крейсера "Москва", - говорится в материале.
По словам неназванного бывшего высокопоставленного офицера США, американцы удивленно проговорили: "О, это же "Москва!". Украинцы тогда сказали: "Боже мой. Большое спасибо. До свидания".
"Потопление было сигналом триумфа - демонстрацией украинского мастерства и российской безалаберности. Но этот эпизод также отразил разобщенное состояние украинско-американских отношений в первые недели войны. Украинцы, со своей стороны, исходили из собственного глубоко укоренившегося скептицизма", - отмечает издание.
Как пишет NYT, этот удар по российскому кораблю вызвал гнев среди американских чиновников, потому что украинцы не предупредили их об этом. Также в США были удивлены, что Украина имела ракеты, способные достичь такого крейсера и поразить его.
Кроме того, это вызвало панику, поскольку администрация бывшего президента США Джо Байдена не планировала позволять Украине атаки на "такой мощный символ российской мощи".
Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные попали ракетами "Нептун" в российский ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.
Это именно тот корабль, который угрожал украинским военный на острове Змеиный и получил ответ "Русский военный корабль, иди на...!"
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Тільки наївні вірять ,що Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра - який виклав ,документи про котрнаступ ЗСУ - це міг зробити самостійно . Всім притомним ,було зрозуміло ,що це санкціонований американськими спецслужбами злив + затримка військової допомоги -саме тоді коли вона була необхідна .
Так,що США нам не друг і не ворог - просто ситуативний попутник ,яки виходить з власних інтересів - і якому співають оди різні Портнікови , що сиділи на американських грантах
Європа цю стратегію не змінила, стосовно США - побачимо.
Гарна маніпуляція...
Влітку 2023 , коли відбувся заколот Пригожина і кремль був розгублений , не знав що робити - в цей час США наполегливо не радило Україні відкривати 2-й фронт і здійснювати вторгнення на Курщину ...
Зараз просто без красивих слів все як воно є.
Европа теж діє у тій же парадигмі-ви воюйте скільки потрібно,ми будемо збирати форуми та коаліції і дуже на прям дуже дуже зворушливо,твердо та потужно вимовляти незламні лузунги,поки одні будуть сьорбати негроні на Сицілії, а інші смакувати тапас с анчоусами на Тенеріфе
Не можна було піти там де їх не було?
Це і тупому очевидно, але не верховному гівнокомандувачу Кловуну з кварталу95, який в цей час переховувався від повістки в бункері.
Так называемая концепция войны: "контролированный хаос"...
1. А які докази того, що "американці були розлючені"?
2. Чому саме зараз прозвучало подібне звинувачення?
Залужний з Шапталою, про подібне, мовчать - хоч вони і "екс"... Американці мовчать теж - хоча ті, хто в той час із нами "контачив", теж усунуті з посад...
То КОМУ це потрібно - в черговий раз "кинуть лопату лайна", в (дотепер) "союзника?
Ці історії як кошак Шрьодінгера - можуть бути правдою, можуть бути брехнею - тому не варті уваги. Маємо факт...
Эта какой та пАзор!
але замість того щоб порадіти за нас, піндоси були розлючені. Ниці потвори. Вони ніколи не бажали нам перемоги. Ніколи
Вот так и всплывает постепенно вся су
щчность некоторых деятелей. Наверно еще много всплывет такого...