Наступление ВСУ на Курщину нарушило доверие между США и Украиной: это был шантаж Сырского, - NYT
Украина начала наступление на Курскую область РФ без предупреждения американской стороны. ВСУ использовали вооружение, предоставленное Соединенными Штатами, которое предназначалось для других целей. В Пентагоне расценили операцию Украины на Курщине как шаг к подрыву доверия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.
Отмечается, что по состоянию на лето 2024 года украинская армия на севере и востоке была "опасно растянута". Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжал говорить американцам, что ему "нужна победа".
Еще в марте 2024 года американцы якобы обнаружили, что украинская разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России.
Тогда представитель ЦРУ в Киеве прямо предупредил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, что в случае пересечения российской границы украинские войска будут делать это без американского оружия или разведданных.
Как пишет NYT, в такие моменты представители администрации бывшего президента США Джо Байдена шутили, что благодаря разведке больше узнают о планах россиян, которые шпионят за ними, чем о планах своих украинских партнеров.
Наступление на Курщину нарушило договоренность с США
Издание отмечает, что само вторжение на Курщину началось в момент ротации кадров со стороны американской стороны.
Так, 9 августа, свою миссию в Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, который был частью координационного штаба, где американцы вместе с украинцами планировали военные операции.
А уже 10 августа представитель ЦРУ в Киеве также ушел со своей должности, перейдя на работу в главный офис.
Именно этим воспользовался Сырский, который приказал украинским войскам пересечь границу. Для этого украинцы использовали вооружение, которое американцы предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.
"Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывезя оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации.
"Это был не почти шантаж - это был настоящий шантаж", - сказал об этом высокопоставленный чиновник Пентагона.
Несмотря на это, США не перестали помогать Украине ракетами HIMARS и разведкой, поскольку, по словам одного из представителей администрации, это могло бы "привести к катастрофе" для украинских войск.
Украинские солдаты на Курщине погибли бы, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и американская разведка, добавляет издание.
Американцы пришли к выводу, что Курская операция была победой, к которой стремилось и на которую все время намекало украинское руководство.
Одной из целей операции, как объяснил американцам президент Владимир Зеленский, был рычаг влияния - захват и удержание российской территории, которую можно было бы обменять на украинскую во время будущих переговоров.
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стреляла в рашистов, а просто, чтобы она им пугала орков, но не убивала их, это же некрасиво!
Таких мразей мир ещё не видел и это не всё, чего можно ждать от этих уродов, мир ещё
содрогнётся от трампа и его шайки!