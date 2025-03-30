РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6117 посетителей онлайн
Новости Операция ВСУ на Курщине Отношения Украины и США
12 459 108

Наступление ВСУ на Курщину нарушило доверие между США и Украиной: это был шантаж Сырского, - NYT

Операция ВСУ в Курской области

Украина начала наступление на Курскую область РФ без предупреждения американской стороны. ВСУ использовали вооружение, предоставленное Соединенными Штатами, которое предназначалось для других целей. В Пентагоне расценили операцию Украины на Курщине как шаг к подрыву доверия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Отмечается, что по состоянию на лето 2024 года украинская армия на севере и востоке была "опасно растянута". Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжал говорить американцам, что ему "нужна победа".

Еще в марте 2024 года американцы якобы обнаружили, что украинская разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ рассредотачивают войска РФ ниже Курщины, чтобы не допустить наступления на Сумскую область, - Зеленский

Тогда представитель ЦРУ в Киеве прямо предупредил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, что в случае пересечения российской границы украинские войска будут делать это без американского оружия или разведданных.

Как пишет NYT, в такие моменты представители администрации бывшего президента США Джо Байдена шутили, что благодаря разведке больше узнают о планах россиян, которые шпионят за ними, чем о планах своих украинских партнеров.

Наступление на Курщину нарушило договоренность с США

Издание отмечает, что само вторжение на Курщину началось в момент ротации кадров со стороны американской стороны.

Так, 9 августа, свою миссию в Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, который был частью координационного штаба, где американцы вместе с украинцами планировали военные операции.

Смотрите также: Наши Десантники пленили 5 российских военнослужащих на Курщине. ВИДЕО

А уже 10 августа представитель ЦРУ в Киеве также ушел со своей должности, перейдя на работу в главный офис.

Именно этим воспользовался Сырский, который приказал украинским войскам пересечь границу. Для этого украинцы использовали вооружение, которое американцы предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.

"Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывезя оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации.

"Это был не почти шантаж - это был настоящий шантаж", - сказал об этом высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение пленных, гражданских лиц и возвращение украинских детей - принципиальная позиция Украины, - Умеров

Несмотря на это, США не перестали помогать Украине ракетами HIMARS и разведкой, поскольку, по словам одного из представителей администрации, это могло бы "привести к катастрофе" для украинских войск.

Украинские солдаты на Курщине погибли бы, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и американская разведка, добавляет издание.

Американцы пришли к выводу, что Курская операция была победой, к которой стремилось и на которую все время намекало украинское руководство.

Одной из целей операции, как объяснил американцам президент Владимир Зеленский, был рычаг влияния - захват и удержание российской территории, которую можно было бы обменять на украинскую во время будущих переговоров.

Также читайте: За 7 с половиной месяцев РФ потеряла на Курщине более 55 тыс. военных, более 22 тыс. - безвозвратно, - Сырский

Автор: 

Пентагон (1449) США (26506) ВСУ (6560) Курск (1087) война в Украине (3624)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Вірно робив. Мабуть, щось знав. Більше, ніж ми.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:43
+31
Хай американці згадають як вони зливали усі плани наших військ росіянам. Саме тому, що не сказали американцям, курська операція і мала успіх.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:41
+25
тобто захоплення росіянами нових українських теріторій - це виправдання довіри США, а військова операція у прикордонній області рф - це підрив довіри.
****** лицеміри.
показать весь комментарий
30.03.2025 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Эти гниды договорятся до того, что скажут. мы давали Украине оружие не для того, чтобы она им

стреляла в рашистов, а просто, чтобы она им пугала орков, но не убивала их, это же некрасиво!

Таких мразей мир ещё не видел и это не всё, чего можно ждать от этих уродов, мир ещё

содрогнётся от трампа и его шайки!
показать весь комментарий
30.03.2025 16:15 Ответить
Ну все. Віддавай, Україно, копалини
показать весь комментарий
30.03.2025 16:17 Ответить
Ірландське крило в демпартії (ліваки)з самого початку було за нєпораженіє Х...., придумали прикриття- Тупін тупо мєтнєт. Улітку 22 року саме вони стояли за усуненням Уолеса та Залужного, бо вели закулісні тьорки з х... Навіть організували 30 конгресменів в кампанію за припинення допомоги Україні. І все руками многоярусного агента-Дерьмака. А тепер почали кампанію-нас не слухали, самі винуваті. Просирський з Бубоном тоді ж переконували - ворог перекинине частину сил і ослабить наступи. А ворог цим вже не займається, частини залишаються на місці, число поступає маршевим поповненням, як і у другій війні. Причини дві-техніка вже не та і страх за дисципліну виведених на поповнення військ.
показать весь комментарий
30.03.2025 16:31 Ответить
Курська авантюра від ішака закінчилась тим, чим і мала закінчитись. До чого причетне це обкурене чмо, там гарантовано справа труба.
показать весь комментарий
30.03.2025 17:15 Ответить
Щось NYT дуже розцвірінькалась зі своїми "розслідуваннями", наче намагаються виправдати нікчемність військового керівництва США...
показать весь комментарий
30.03.2025 17:51 Ответить
Я так і не зрозумів, хто зливає Україну хуьлу, Трамп чи Байден?
показать весь комментарий
30.03.2025 18:33 Ответить
Зе!
показать весь комментарий
30.03.2025 18:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 