Украина начала наступление на Курскую область РФ без предупреждения американской стороны. ВСУ использовали вооружение, предоставленное Соединенными Штатами, которое предназначалось для других целей. В Пентагоне расценили операцию Украины на Курщине как шаг к подрыву доверия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Отмечается, что по состоянию на лето 2024 года украинская армия на севере и востоке была "опасно растянута". Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжал говорить американцам, что ему "нужна победа".

Еще в марте 2024 года американцы якобы обнаружили, что украинская разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России.

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Тогда представитель ЦРУ в Киеве прямо предупредил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, что в случае пересечения российской границы украинские войска будут делать это без американского оружия или разведданных.

Как пишет NYT, в такие моменты представители администрации бывшего президента США Джо Байдена шутили, что благодаря разведке больше узнают о планах россиян, которые шпионят за ними, чем о планах своих украинских партнеров.

Наступление на Курщину нарушило договоренность с США

Издание отмечает, что само вторжение на Курщину началось в момент ротации кадров со стороны американской стороны.

Так, 9 августа, свою миссию в Висбадене завершал генерал Антонио Агуто, который был частью координационного штаба, где американцы вместе с украинцами планировали военные операции.

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А уже 10 августа представитель ЦРУ в Киеве также ушел со своей должности, перейдя на работу в главный офис.

Именно этим воспользовался Сырский, который приказал украинским войскам пересечь границу. Для этого украинцы использовали вооружение, которое американцы предоставили для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харькове, а не для наступления на российскую территорию.

"Для американцев развертывание этой интервенции стало значительным нарушением доверия. Дело не только в том, что украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывезя оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации.

"Это был не почти шантаж - это был настоящий шантаж", - сказал об этом высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Несмотря на это, США не перестали помогать Украине ракетами HIMARS и разведкой, поскольку, по словам одного из представителей администрации, это могло бы "привести к катастрофе" для украинских войск.

Украинские солдаты на Курщине погибли бы, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и американская разведка, добавляет издание.

Американцы пришли к выводу, что Курская операция была победой, к которой стремилось и на которую все время намекало украинское руководство.

Одной из целей операции, как объяснил американцам президент Владимир Зеленский, был рычаг влияния - захват и удержание российской территории, которую можно было бы обменять на украинскую во время будущих переговоров.

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