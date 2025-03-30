За март наша ПВО уничтожила более 4 тысяч воздушных целей врага, - ПС

В течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны Украины было уничтожено 4043 воздушные цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, уничтожено:

▪️ 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;

▪️ 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

▪️ 8 крылатых ракет Калибр;

▪️ 1 крылатую ракету Искандер-К;

▪️ 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

▪️ 2328 ударных БпЛА типа Shahed;

▪️ 805 разведывательных БпЛА;

▪️ 874 БпЛА других типов.

"Авиацией Воздушных Сил в течение марта совершено более 580 самолетовылетов, в частности:

▪️ около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;

▪️ более 320 - на истребительное авиационное прикрытие.

Также отмечается, что в марте 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

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В течение месяца подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 3429 боевых вылетов, из них:

▪️ 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;

▪️ 453 вылета на применение сбрасываний и FPV-дронов.

Вследствие этого боевые потери противника ориентировочно составили:

▪️ более 260 человек;

▪️ 88 вражеских укрытий и позиций;

▪️ полевой склад ГСМ;

▪️ уничтожен 1 танк;

▪️ поражено 3 места запуска вражеских БпЛА.