За март наша ПВО уничтожила более 4 тысяч воздушных целей врага, - ПС
В течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны Украины было уничтожено 4043 воздушные цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным Воздушных сил, уничтожено:
▪️ 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;
▪️ 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
▪️ 8 крылатых ракет Калибр;
▪️ 1 крылатую ракету Искандер-К;
▪️ 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
▪️ 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
▪️ 805 разведывательных БпЛА;
▪️ 874 БпЛА других типов.
"Авиацией Воздушных Сил в течение марта совершено более 580 самолетовылетов, в частности:
▪️ около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;
▪️ более 320 - на истребительное авиационное прикрытие.
Также отмечается, что в марте 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
В течение месяца подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 3429 боевых вылетов, из них:
▪️ 2976 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
▪️ 453 вылета на применение сбрасываний и FPV-дронов.
Вследствие этого боевые потери противника ориентировочно составили:
▪️ более 260 человек;
▪️ 88 вражеских укрытий и позиций;
▪️ полевой склад ГСМ;
▪️ уничтожен 1 танк;
▪️ поражено 3 места запуска вражеских БпЛА.
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