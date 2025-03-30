С начала суток на фронте произошло более 100 боев, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 30 марта, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 104 боевых столкновения. Почти половина из них на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Степок и Краснополье Сумской области. Авиационный удар противник нанес в районе населенного пункта Миропольское, тоже на Сумщине.
Боевые действия на Харьковщине
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий в сторону Радьковки, Песчаного, Богуславки и неподалеку Загрызово. Два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязей, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязей, в направлениях Нового и Новомихайловки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.
На Северском направлении Силы обороны отражают четыре атаки противника вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Ступочек и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Андреевка, а также в направлении Малиновки, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 31 атаку. Бои не утихают.
Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи Константинополя и в направлении Разлива. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Ситуация на Юге
На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки вблизи Привольного и в направлении Свободного Поля. Кроме того, враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Новополье, Зеленое Поле, Гуляйполе и Железнодорожное.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Малые Щербаки и Степное, пока одно боевое столкновение еще продолжается.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.
Операция ВСУ на Курщине
В Курской области украинские защитники отбили 9 атак россиян, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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