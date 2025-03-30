93 атаки врага отражены за сутки на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 29 марта 2025 года, на фронте было зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, привлек одну ракету и сбросил 153 КАБ. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 184 - из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Михайловское, Наумовка, Степок, Проходы, Петрушевка, Угроиды, Краснополье и Миропольское Сумской области; Слатино Харьковской области; Алексеево-Дружковка, Александрополь, Сухой Яр, Полтавка, Казацкое, Мирноград, Покровск, Чунишино, Гришино, Новоалександровка, Новопавловка, Зеленый Гай, Поддубное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БпЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Ямполовки, Колодязей, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

"На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часова Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки", - говорится в сообщении.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 93 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки", - добавляют в Генштабе.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении Силы обороны остановили 15 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

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Обстановка на Севере

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.