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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 30 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БпЛА на Запорожье, курсом на Днепропетровщину.
Обновление по движению беспилотников
- Группы вражеских ударных БпЛА в Запорожье и Днепропетровщине, курс - северо-западный.
- Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 20:58
- БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северо-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – восточный/северо-восточный;
- БпЛА в Донецкой области, курс - северный/северо-западный;
- БпЛА на юге и центральной части Полтавщины, курс - северный/северо-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс – северо-западный;
- БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный.
Обновление по состоянию на 23:01
- БпЛА на востоке и центральной части Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на севере, востоке и центральной части Черниговщины, курс - юго-западный;
- БпЛА на севере Киевщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс - западный/северо-западный.
- г.Киев, г.Чернигов, г.Кременчуг (Полтавщина)! В вашем направлении вражеские БпЛА.
Топ комментарии
+14 Володимир Омельянов
показать весь комментарий30.03.2025 19:17
+13 віктор федорович #394174
показать весь комментарий30.03.2025 19:20
+9 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий30.03.2025 19:16
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Асфальтом з млн дерев ???
Оманский, знову ставку збере ПОТУЖНО??
Взагалі багато бачила англомовних агітацій- ви підтримуєте президента Зеленського, не Україну, не українців, а саме цього лідора.