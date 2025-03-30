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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами

Вечером 30 марта российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА на Запорожье, курсом на Днепропетровщину.

Обновление по движению беспилотников

  • Группы вражеских ударных БпЛА в Запорожье и Днепропетровщине, курс - северо-западный.
  • Полтавская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 20:58

  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – восточный/северо-восточный;
  • БпЛА в Донецкой области, курс - северный/северо-западный;
  • БпЛА на юге и центральной части Полтавщины, курс - северный/северо-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс – северо-западный;
  • БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:01

  • БпЛА на востоке и центральной части Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на севере, востоке и центральной части Черниговщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевщины, курс – западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс - западный/северо-западный.
  • г.Киев, г.Чернигов, г.Кременчуг (Полтавщина)! В вашем направлении вражеские БпЛА.

Читайте: За март наша ПВО уничтожила более 4 тысяч воздушных целей врага, - ПС

Автор: 

Воздушные силы (2270) воздушная тревога (782) Шахед (957) война в Украине (3624)


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Топ комментарии
+14
Та буде вже нарешті відповідь по рашиським містам ? чи в нас і досі граются в" трампівське перемиря" ,в той час як ворог ціленаправлено нищить українські міста ,руйнує інфраструктуру ,убиває мирних громадян.
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30.03.2025 19:17
+13
Ще одну кримінальну справу на Порошенка відкриє.
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30.03.2025 19:20
+9
А СРАТЬєх зеленський, чим відповість ******!!??
Асфальтом з млн дерев ???
Оманский, знову ставку збере ПОТУЖНО??
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30.03.2025 19:16
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Правила форума Совет форумчан
А СРАТЬєх зеленський, чим відповість ******!!??
Асфальтом з млн дерев ???
Оманский, знову ставку збере ПОТУЖНО??
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30.03.2025 19:16 Ответить
Ще одну кримінальну справу на Порошенка відкриє.
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30.03.2025 19:20 Ответить
Дерев млрд. Млн то він дронів поставив.
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30.03.2025 20:15 Ответить
гіперзвуковим відосиком.
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30.03.2025 21:15 Ответить
Завтра снова выйдут новости об ударах по гражданским с кучей раненых и убитых. А Зеленский снова будет обращаться к невидимой аудитории: Вот, смотрите, какие русские негодяи!". А потом снова и снова. Ничего не напоминает? А помните, как Порошенко носился с соплями по всему миру и воплями о постоянных нарушениях перемирия по минским договорнякам. Зеленский пошел прыгать по тем же граблям. Поздравляю, господин президент, с новым Минском под названием Эр-Рияд-1. Только покалеченным и убитым людям это не поможет. А дроны и ракеты ВСУ тихонько себе стоят на складах
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30.03.2025 19:16 Ответить
Та буде вже нарешті відповідь по рашиським містам ? чи в нас і досі граются в" трампівське перемиря" ,в той час як ворог ціленаправлено нищить українські міста ,руйнує інфраструктуру ,убиває мирних громадян.
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30.03.2025 19:17 Ответить
Щодня. Чому зебілята не питають у зебіла де реби, щоб глушити мопеди
Взагалі багато бачила англомовних агітацій- ви підтримуєте президента Зеленського, не Україну, не українців, а саме цього лідора.
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30.03.2025 19:24 Ответить
ти з дуба впав ?
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30.03.2025 20:28 Ответить
А чому вони летять на наші міста,а не збиваються десь над полями?
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30.03.2025 19:25 Ответить
в полях не базуються засоби ППО, і по полям не шугають МВГ. Засоби ППО прикривають критичні об'єкти у містах, тому що дрони летять на міста.
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30.03.2025 19:33 Ответить
тому що мобільних вогневих груп критично мало
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30.03.2025 20:12 Ответить
Надо нашего потужного зельку отрядить к племени хуситов. У них есть баллистика и даже гиперзвук. Пусть поучат наших дикарей делать ракеты. Ермака не берите, он прошлый раз так запрятал чертежи ФАУ-2, до сих пор найти не могут.
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30.03.2025 19:52 Ответить
кацапня , не зліть рудого , а то він покрасніє
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30.03.2025 20:23 Ответить
У краіні надлишок експертів та контролерів...
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30.03.2025 20:25 Ответить
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30.03.2025 20:39 Ответить
Ще одну область потрібно оновити - летить і до нас!
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30.03.2025 20:43 Ответить
А де план перемоги від верховного, чи вже про нього забули.)))
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30.03.2025 20:54 Ответить
Що відбувається? А відбувається наступне, як я й казав. Щоб не злити Трампона і щоб оточення не налаштовувало його проти України ,очевидно ,що керівництво прийняло рішення не відповідати окурку на його нічний терор. А оскільки Україна ніколи не била по руснявому мирняку а тільки по нафтопереробці ,то зараз показуємо ,ось які ми чесні ,не б'ємо ні по чому. Тобто за ці домовленості платить мирне населення своїми життями.
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30.03.2025 21:15 Ответить
А що дей ді? Перєміріє бачить? Хоча й DJ-єм воно сліпе було...
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31.03.2025 01:59 Ответить
Чому вони три години.літають і ніхто їх не збиває?
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31.03.2025 05:05 Ответить
 
 