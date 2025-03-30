Плетенчук прокомментировал расследование NYT: операция по уничтожению "Москвы" спланирована исключительно ВМС ВСУ

Операция по уничтожению крейсера "Москва" спланирована только ВМС ВСУ и не должна была быть ни с кем согласована, кроме украинского руководства.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не получали никаких координат относительно места нахождения крейсера "Москва". И операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-Морскими силами", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что операция была согласована украинским руководством.

"Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, согласно структуре подчинения. Получив соответствующее разрешение, и это, конечно, руководство украинское, нанесли этот удар. Поэтому информация о координации и предоставлении точной информации места нахождения (крейсера "Москва", - ред.) не соответствует действительности, так же как и информация о том, что это необходимо было согласовывать", - сказал представитель ВМС.

Кроме этого, Плетенчук рассказал, что сейчас ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.

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"И это, кстати, тоже последствия в том числе этой операции, которая в свое время стала просто очередным поворотным моментом", - сказал он.

По словам спикера, в акватории Черного моря остается две вражеские подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Каждая из них может иметь до четырех снаряженных ракет "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют уже более полугода.

Ранее сообщалось, что американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года. Об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

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