Плетенчук прокомментировал расследование NYT: операция по уничтожению "Москвы" спланирована исключительно ВМС ВСУ
Операция по уничтожению крейсера "Москва" спланирована только ВМС ВСУ и не должна была быть ни с кем согласована, кроме украинского руководства.
Об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не получали никаких координат относительно места нахождения крейсера "Москва". И операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-Морскими силами", - сказал Плетенчук.
Он добавил, что операция была согласована украинским руководством.
"Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, согласно структуре подчинения. Получив соответствующее разрешение, и это, конечно, руководство украинское, нанесли этот удар. Поэтому информация о координации и предоставлении точной информации места нахождения (крейсера "Москва", - ред.) не соответствует действительности, так же как и информация о том, что это необходимо было согласовывать", - сказал представитель ВМС.
Кроме этого, Плетенчук рассказал, что сейчас ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.
"И это, кстати, тоже последствия в том числе этой операции, которая в свое время стала просто очередным поворотным моментом", - сказал он.
По словам спикера, в акватории Черного моря остается две вражеские подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Каждая из них может иметь до четырех снаряженных ракет "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют уже более полугода.
Ранее сообщалось, что американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года. Об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.
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краще мрійте про щось інше
зараз іде змагання хто перший вибісить трампла до сказу - нам в цьому змаганні перемога не потрібна
А щоб "довести Трампа до сказу" - нам вже треба "ставать в чергу"...
То ж "Дурень думкою багатіє" Ви добре знаєте, багатійте чимось іншим.
Намагаються факти, які доводять самостійність прийняття рішень ЗСУ, перекрутити, як ті, що доводять залежність прийняття рішень від США.
не так справа була
та то таке
нікого тоді Україна не обманювала та не підставляла, раділи від наслідків ракетного удару тоді усі притомні, у тому числі американські колеги
військову журналістику - у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
З 1993 по 1997 рік - Миколаїв, ТОВ "Ринок Дзержинський"
З 1998 по 1999 рік він був приватним підрядником будівельної фірми.
Протягом 1999-2016 років (з перервами) Плетенчук працював у сімейному бізнесі: сервісі з ремонту техніки "Синій кіт". З 2009 по 2016 рік він був фізичною особою підприємцем (основний вид діяльності - роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням та програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах).
З 2001 по 2003 рік Дмитро виступав як приватний репетитор.
З 2004 по 2006 рік місцем роботи Плетенчука була юридична клініка в партії "Наша Україна".
Питання: яким боком воно до ВМС?
З 2014 року працював у пресслужбі миколаївського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 «Правого сектора».
З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у https://uk.wikipedia.org/wiki/406-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазоваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-my.ua-3 [3].
З березня по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА.
Після деокупації Херсона в листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи «Грім».
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Бо новини, про цей удар України по РК «мацквє», підняли їм тираж!
Скоро, оті ЗМІ, напишуть, що то вони самі, спланували і завдали, удару по ******! Ну, то таке…. Чесні та непідкупні…, (а ви, яку суму запропонуєте ?).