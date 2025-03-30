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Новости Затопление крейсера Москва
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Плетенчук прокомментировал расследование NYT: операция по уничтожению "Москвы" спланирована исключительно ВМС ВСУ

Плетенчук прокомментировал заявления СМИ о потеплении крейсера

Операция по уничтожению крейсера "Москва" спланирована только ВМС ВСУ и не должна была быть ни с кем согласована, кроме украинского руководства.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не получали никаких координат относительно места нахождения крейсера "Москва". И операция по уничтожению этого корабля, флагмана Черноморского флота, была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-Морскими силами", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что операция была согласована украинским руководством.

"Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, согласно структуре подчинения. Получив соответствующее разрешение, и это, конечно, руководство украинское, нанесли этот удар. Поэтому информация о координации и предоставлении точной информации места нахождения (крейсера "Москва", - ред.) не соответствует действительности, так же как и информация о том, что это необходимо было согласовывать", - сказал представитель ВМС.

Кроме этого, Плетенчук рассказал, что сейчас ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной.

Читайте также: Вторая годовщина потопления "Москвы": в ВМС рассказали детали уничтожения крейсера украинской ракетой

"И это, кстати, тоже последствия в том числе этой операции, которая в свое время стала просто очередным поворотным моментом", - сказал он.

По словам спикера, в акватории Черного моря остается две вражеские подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Каждая из них может иметь до четырех снаряженных ракет "Калибров". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют уже более полугода.

Ранее сообщалось, что американские чиновники были возмущены и разъярены из-за успешной атаки украинской ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва" в апреле 2022 года. Об этом говорится в расследовании New York Times о роли США в украинских операциях против РФ.

Читайте также: В США были разъярены из-за успешной атаки Украины на крейсер "Москва", потому что их не предупредили, - NYT

Автор: 

ВМС (1464) крейсер (98) Черноморский флот РФ (1559) Плетенчук Дмитрий (165)


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Топ комментарии
+21
Слава ЗСУ!!! Теперь осталось утопить ещё одну моЦкву, хотя можно и спалить к Бениной маме.
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30.03.2025 19:45
+15
Реально было смешно смотреть тогда CNN, а они бывали на "Москве", когда крейсер был возле Сирии. Там русские морячки втирали американцам о величии армии и флота РФ, а ковбойцы только рты раскрывали от восторга. Да, они долго не могли поверить, очень долго, что отсталые дикари с Украины это смогли, а не крейсер сам не утонул.
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30.03.2025 19:49
+13
"мнєнія" трампа не дочекаємось, бо воно живе у бульбашці роздрукованих ходячою принтеркою новин. Думаю залишилось тиждень, максимум два, і дрони знов полетять по НПЗ, НПСам, ГКСам та ПС.
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30.03.2025 20:17
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Слава ЗСУ!!! Теперь осталось утопить ещё одну моЦкву, хотя можно и спалить к Бениной маме.
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30.03.2025 19:45 Ответить
Прикольно було б ще "Варяг" на дно пустить. Ото б сміху було.....
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30.03.2025 20:39 Ответить
Реально было смешно смотреть тогда CNN, а они бывали на "Москве", когда крейсер был возле Сирии. Там русские морячки втирали американцам о величии армии и флота РФ, а ковбойцы только рты раскрывали от восторга. Да, они долго не могли поверить, очень долго, что отсталые дикари с Украины это смогли, а не крейсер сам не утонул.
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30.03.2025 19:49 Ответить
Який восторг міг бути у американців від цього корита, враховуючи якість і міць флоту США?
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30.03.2025 20:01 Ответить
А який восторг був, що плюгавець Путін мінімум 5 (п'ять) разів був на обложці американського https://ru.wikipedia.org/wiki/Time Time ?
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30.03.2025 20:15 Ответить
Так вы прочтите статьи, которые каждый раз сопровождали эту обложку, и будете знать, какой там был "восторг". Если вы не в курсе, Гитлер тоже бывал на обложке Таймс, и даже человеком года признавался ими.
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30.03.2025 21:34 Ответить
представителей снн очень трудно называть "ковбойцами". Там давным давно зажигает цветная тусовка "нетрадиционных" лиц.
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30.03.2025 21:32 Ответить
NYT мабуть відчуває, як тоне слідом за рускім корабльом вєлічіє США, і чим далі, тим більше ніхто радитись з ними не буде, бо недолугі довбойоби як не здадуть ізраільськіх агентів, то нападуть на найближчого союзника.
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30.03.2025 19:58 Ответить
Враховуючи світову тенденцію "класти болт" на "мнєніє" Трампа - пора і нам продовжить цю тенденцію...
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30.03.2025 19:59 Ответить
уже раз були поклали - залишилися без допомоги і розвідки
краще мрійте про щось інше
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30.03.2025 20:04 Ответить
Я вже приводив тут узбецьке прислів"я: "Якщо хочуть убить собаку - починають кричать, що вона скажена...". Вони вже з приходом Трампа були готові це зробить... Лише шукали привід...
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30.03.2025 20:18 Ответить
та вже всі знають що Ви великий знавець узбецьких прислів'їв

зараз іде змагання хто перший вибісить трампла до сказу - нам в цьому змаганні перемога не потрібна
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30.03.2025 20:34 Ответить
А також вірменських, казахських, грузинських, литовських... Тебе чиїм "охарактеризувать"?
А щоб "довести Трампа до сказу" - нам вже треба "ставать в чергу"...
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30.03.2025 20:37 Ответить
Поважаю.
То ж "Дурень думкою багатіє" Ви добре знаєте, багатійте чимось іншим.
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30.03.2025 20:47 Ответить
Я "багатію" знаннями? А ти ЧИМ?
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30.03.2025 20:52 Ответить
"мнєнія" трампа не дочекаємось, бо воно живе у бульбашці роздрукованих ходячою принтеркою новин. Думаю залишилось тиждень, максимум два, і дрони знов полетять по НПЗ, НПСам, ГКСам та ПС.
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30.03.2025 20:17 Ответить
Ось з цією твоєю думкою я більш ніж погоджуюдя та підтримую.
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30.03.2025 22:39 Ответить
адміністрація Байдена була розлючена атакою на Москву???? Так з якого б це дива???
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30.03.2025 20:05 Ответить
До чого тут Трамп ,в квітні 2022 року президентом США був Байден.
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30.03.2025 20:06 Ответить
Черговий вкид. А ще про Сирського, Залужного. Щоб ми тут зраду розганяли. Не ведіться.
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30.03.2025 20:11 Ответить
Це йде торгівля за формування ролі США у війні в мізках споживачів масс-медіа. Хтось намагається продавити "визнання більшоі участі США у війні, ніж вони визнавали до цього".

Намагаються факти, які доводять самостійність прийняття рішень ЗСУ, перекрутити, як ті, що доводять залежність прийняття рішень від США.
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30.03.2025 20:55 Ответить
дарма NYT намагається виставити Україну партнером, який може кинути чи підставити свого союзника
не так справа була
та то таке
нікого тоді Україна не обманювала та не підставляла, раділи від наслідків ракетного удару тоді усі притомні, у тому числі американські колеги
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30.03.2025 20:20 Ответить
при цьому знищення крейсера було на юрисдикційній території України, тому Україна ні з ким нічого не повинна була узгоджувати, законна ціль для ВМС
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30.03.2025 20:23 Ответить
рус буль буль
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30.03.2025 20:21 Ответить
Юриспруденцію вивчав у Луганській академії Міністерства внутрішніх справ - мент
військову журналістику - у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
З 1993 по 1997 рік - Миколаїв, ТОВ "Ринок Дзержинський"
З 1998 по 1999 рік він був приватним підрядником будівельної фірми.
Протягом 1999-2016 років (з перервами) Плетенчук працював у сімейному бізнесі: сервісі з ремонту техніки "Синій кіт". З 2009 по 2016 рік він був фізичною особою підприємцем (основний вид діяльності - роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням та програмним забезпеченням в спеціалізованих магазинах).
З 2001 по 2003 рік Дмитро виступав як приватний репетитор.
З 2004 по 2006 рік місцем роботи Плетенчука була юридична клініка в партії "Наша Україна".

Питання: яким боком воно до ВМС?
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30.03.2025 20:25 Ответить
Так а шо ж вы постеснялись до конца все капи-пэстить? Ось, тримайте:

З 2014 року працював у пресслужбі миколаївського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 «Правого сектора».
З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у https://uk.wikipedia.org/wiki/406-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазоваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-my.ua-3 [3].
З березня по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА.
Після деокупації Херсона в листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи «Грім».
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
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30.03.2025 21:42 Ответить
Там головне в цьому ураженні, що моськву побачили офицери-навідники рлс "Нептуна"
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30.03.2025 20:51 Ответить
Якщо Україна на 100% виконала всю цю операцію , без розвід даних собзників , це свідчення того що ми ніяк не можемо бути країною 3 го світу ! Ніяк чуєте всі!
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30.03.2025 20:54 Ответить
То, оті ЗМІ, «чесні і непідкупні», дуже заздрять славі Українців!!
Бо новини, про цей удар України по РК «мацквє», підняли їм тираж!
Скоро, оті ЗМІ, напишуть, що то вони самі, спланували і завдали, удару по ******! Ну, то таке…. Чесні та непідкупні…, (а ви, яку суму запропонуєте ?).
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30.03.2025 21:25 Ответить
Скоріш за все навіть Зеленський про це не знав.
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30.03.2025 21:39 Ответить
То що тепер? Маємо заплатити ще і за те корито?
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30.03.2025 22:18 Ответить
Особливо був розлючений Саллі. Рвав і метав, однако. Тільки-тільки його посланець Грем ( багаторічна права рука агента Кіси) почав човникувати як Вітьков, до х...... А тут такий *подарунок*. І зараз НЮТ роз'яснює, що Саллі робив все для припинення опору України.
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30.03.2025 22:55 Ответить
@ В мережі з'явилось https://www.youtube.com/watch?v=cMpE8Uh9BFU відео моменту влучання ракети «Нептун» у крейсер «москва».
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30.03.2025 23:23 Ответить
 
 