Россияне обстреляли Покровск, ранена женщина

В воскресенье, 30 марта, российские захватчики обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранена женщина.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 12:20 российские войска обстреляли жилую застройку Покровска. По месту проживания получила осколочное ранение 68-летняя женщина",- заявила Руденко.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - военное преступление.

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