Россияне обстреляли Покровск, ранена женщина
В воскресенье, 30 марта, российские захватчики обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранена женщина.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 12:20 российские войска обстреляли жилую застройку Покровска. По месту проживания получила осколочное ранение 68-летняя женщина",- заявила Руденко.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - военное преступление.
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