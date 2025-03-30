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Новости Обстрелы Покровска
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Россияне обстреляли Покровск, ранена женщина

В Покровске ранена женщина из-за российских обстрелов

В воскресенье, 30 марта, российские захватчики обстреляли город Покровск Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранена женщина.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 12:20 российские войска обстреляли жилую застройку Покровска. По месту проживания получила осколочное ранение 68-летняя женщина",- заявила Руденко.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - военное преступление.

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Автор: 

обстрел (26982) Донецкая область (9562) Покровск (583) Покровский район (526)


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